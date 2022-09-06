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Украинский снаряд попал в крышу спецкорпуса №1 Запорожской АЭС
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Киевский режим продолжает провокации на Запорожской атомной электростанции с целью создания угрозы техногенной катастрофы, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В течение суток зафиксировано 15 артиллерийских обстрелов города Энергодара и территории Запорожской АЭС со стороны ВСУ», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Всего украинской артиллерией выпущено 20 снарядов, в том числе три по территории атомной электростанции. Один из боеприпасов попал в крышу спецкорпуса №1, второй – в район перехода между спецкорпусом №1 и вторым энергоблоком, третий разорвался вблизи баков для хранения дистиллированной воды возле энергоблока №2», – отметил Конашенков.
Огонь велся с украинских позиций в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии артиллерийские подразделения ВСУ подавлены.
Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме», – отчитались в Минобороны.
Во вторник представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Энергодар оказался обесточен после обстрелов ЗАЭС.
Первых сдавшихся союзным силам украинских военных отпустили в Харьковской области
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Первым украинским военнослужащим в Харьковской области, которые отказались принимать участие в боевых действиях и сдались союзным силам, разрешили вернуться к своим семьям, сообщают СМИ.
Задержанных отпускают при условии, что они проживают на освобожденных территориях и не успели принять участие в боевых действиях после 24 февраля, а также не замешаны в военных преступлениях киевского режима, сообщает РИА «Новости».
В первую партию тех, кто вернулся в свои дома, попали три украинских контрактника.
Все бывшие военнослужащие, которые прошли проверку, должны будут отмечаться в органах власти на освобожденных территориях, им временно запрещено покидать пределы региона.
Напомним, глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США считают нелегитимным трибунал в Мариуполе, который ожидает украинских военных преступников. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что первый трибунал в Донецкой народной республике состоится, скорее всего, в Мариуполе, он будет организован до конца лета.
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Подоляка назвал условие прекращения атак ВСУ на Херсонском направлении
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«Если ВСУ где-либо столкнутся с угрозой прорыва – они начнут маневрировать свои резервы из-под Херсонской области, и на этом все закончится», – заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Юрий Подоляка. Ранее стало известно о стягивании резервов украинских военных к Херсонщине.
«Пока у них будут резервы – они будут пытаться всеми силами прорваться хоть куда-то. Нам остается только давать отпор, мешать им и наносить удары в других местах. Как только наметится прорыв где-нибудь в другом месте, например, в Донбассе, они будут вынуждены свернуть операцию», – считает военный аналитик, блогер Юрий Подоляка.
«Мы уже начали вновь атаковать позиции ВСУ в Донбассе. Очередная волна штурма идет в районах Соледара, Бахмута. Очевидно, будет нажим и под Авдеевкой. Если у противника начнутся проблемы на одном из направлений, если там будет угроза прорыва, то они, конечно, будут маневрировать резервы, и на этом все закончится», – заключил Подоляка.
Вооруженные силы Украины с вечера 4 сентября начали стягивать резервы в район Посад-Покровского в Херсонской области, об этом стало известно изданию «Русская весна». После этого украинские военные начали атаковать в треугольнике Терновые Поды – Зеленый Гай – Благодатное, первыми в бой вступили танки и боевые машины пехоты (БМП), говорится в материале. Артиллерия практически не применялась, отмечает «Лента.ру».
Отмечается, что российские подразделения встретили противника огнем, бойцы Воздушно-десантных войск были переброшены с соседних участков фронта и помогли отразить удар. Издание уточняет, что бои шли несколько часов, однако ВСУ не удалось продвинуть, они были вынуждены отступить. Среди потерь украинской армии названы три танка, три БМП, пять бронеавтомобилей, также была подбита автомобильная техника.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему битву ВСУ за Херсон стоит переименовать в «бессмысленную бойню». В частности, как отмечал военный блогер Михаил Онуфриенко, «за неделю боевых действий на Херсонском направлении ВС Украины потеряли убитыми и ранеными как минимум две механизированные бригады, суммарные потери бронетехники превышают 300 единиц».
«Такие объемы невозможно восполнить поставками с Запада ни в течение месяца, ни даже до конца года. У партнеров Украины просто нет техники, которую можно было бы передать в ВСУ в таком количестве», – добавил Онуфриенко.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Кроме того, он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева». По его словам, «есть информация, что уже около 3 тыс. погибших со стороны украинской армии».
«Херсон был, есть и будет русским городом <...> Кто бы что ни говорил, никаких нацистов в Херсоне не будет. Все операции и контрнаступления потерпели крах. Уже совсем скоро я буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева», – написал Стремоусов в Telegram-канале.
Напомним, вооруженные силы Украины с вечера 28 августа обстреливают несколько населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома.
В украинских СМИ стали появляться сообщения о якобы наступлении на этом направлении. По словам американских и украинских источников, Киев изначально планировал более широкое контрнаступление, но в последние недели сократил его масштабы в районе Херсона.
30 августа официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник за сутки потерял 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 военнослужащих.
В понедельник стало известно, что ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских войск. Всего за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном операционном направлении противник потерял 11 танков, 7 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 военнослужащих.
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Хакер заявила о получении документов о продаже ВСУ оружия из Казахстана
Участница украинской хакерской группы «Берегини» рассказала, что им удалось получить документы, в которых говорится о продаже ВСУ советского оружия Казахстана.
«Нам удалось получить документы, которые подтверждали продажу для ВСУ советского оружия Казахстана», – передает ее слова RT.
Она добавила, что хакеры опубликовали эти документы. «Надеемся, что это помогло казахскому правительству принять правильное решение о прекращении поставок», – сказала женщина.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, кто заработал на поставках оружия Украине.
Кремль рассказал о закрытом совещании Путина с руководством Минобороны
Президент Владимир Путин проводит закрытое совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В настоящий момент Путин проводит совещание с представителями министерства обороны. Там и министр обороны Шойгу, и начальник Генштаба Герасимов», – передает ТАСС слова Пескова. «Совещание закрытое», – уточнил Песков.
Ранее во вторник президент Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский на финальную часть учений «Восток-2022».
Позднее Путин вернется на остров Русский и проведет заседание госсовета по вопросам развития туристической отрасли, встретится с модераторами ключевых панелей Восточного экономического форума, а также проведет разговор с губернатором Приморского края, отмечает РИА «Новости».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Эксперт: Украинский посол извинился перед казахами, а не перед русскими
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«Именно на казахской территории прозвучал призыв против русских, которых, кстати, очень много проживает и в самом Казахстане. По этой логике Врублевский счел, что он поставил в неудобное положение именно Нур-Султан», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее казахский МИД сообщил о получении извинений от украинского посла в Казахстане Петра Врублевского за его русофобский выпад.
«Москва ранее выразила свое возмущение Нур-Султану, поскольку свое заявление Врублевский сделал именно на территории республики. В этом смысле именно Казахстан оказался ответственен за это, – считает политолог Владимир Корнилов. – Как известно, после полученной из Москвы ноты Врублевский был вызван на ковер в МИД Казахстана, где от него потребовали объяснений. Тогда Врублевский и выразил сожаление по поводу своих слов, оправдываясь тем, что те вырвались у него в эмоциональном порыве. То есть, попросив прощения, украинский посол просто выполнил свой долг перед казахами – ну так, как он его понимает».
Корнилов надеется, что украинскому послу дали понять, что его дальнейшее присутствие в Казахстане не очень желательно, и именно этим можно объяснить официальное сообщение об отъезде посла «в отпуск». «Уверен, что Нур-Султан извинения посла не удовлетворили. Потому-то Врублевский сейчас и возвращается в Киев», – предполагает Корнилов.
При этом украинский МИД тоже не перед кем не извинялся за поведение своего дипломата, да и сам Врублевский не стал просить прощения публично, отметил политолог. «Дипломат не принес публичных извинений, так как это могли неправильно воспринять на родине. Ведь Врублевский лишь повторил то, что звучит с экранов украинских телеканалов. Не исключаю, что по возвращении домой он будет выступать с аналогичными призывами убивать русских, но уже будучи, так сказать, на нормальном эмоциональном фоне», – резюмировал политолог.
В понедельник украинский посол в Казахстане Петр Врублевский выразил сожаление МИДу страны за свои высказывания о русских, оправдав их «повышенным эмоциональным состоянием». Впрочем, известно об этом стало отнюдь не из уст самого посла, а от представителя казахского МИДа Айбека Смадиярова. «Мы пригласили украинского посла, довели до него наше недовольство его высказываниями. Он принес свои извинения», – цитирует Смадиярова ТАСС.
Напомним, что 22 августа представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала видео, в котором Врублевский заявляет: чем больше погибнет русских сейчас, «тем меньше придется убивать нашим детям». По мнению Захаровой, высказывание доказывает террористическую и античеловеческую сущность киевского режима. Следственный комитет России пообещал дать оценку высказываниям Врублевского.
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Песков: Путин поручит обеспечить трудовые гарантии желающим участвовать добровольцами в СВО
Президент России Владимир Путин поручит правительству обеспечить трудовые гарантии гражданам, желающим пойти добровольцами для участия в спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как сообщил журналистам Песков, по завершении программы в Петропавловске-Камчатском Путин встретился с одним из сотрудников регионального управления МЧС России, который обратился к президенту с личной просьбой. Он рассказал, что ранее обратился в военкомат по месту жительства и попросил записать его в добровольцы для участия в специальной военной операции, сообщает РИА «Новости».
«При этом он столкнулся с ситуацией, когда по закону ему не может быть представлен длительный отпуск и не может быть гарантировано возвращение к той должности, которую он занимал до участия в СВО. Владимир Путин пообещал этому сотруднику дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство РФ необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто», – сказал Песков.
Пресс-секретарь добавил, что эти поправки в законодательство в том числе должны обеспечить такие трудовые гарантии, как возможность длительного отпуска при сохранении текущей должности потенциального добровольца.
Ранее Путин подписал закон о присвоении статуса ветеранов боевых действий пограничникам, отражавшим вооруженное вторжение на территорию России в ходе специальной военной операции на Украине.
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Посол Украины в Казахстане извинился за высказывание о русских
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Украинский посол в Казахстане Петр Врублевский принес извинения МИД страны за высказывания о русских, сообщил официальный представитель казахстанского ведомства Айбек Смадияров.
«Ситуацию на Украине вы знаете, на этом фоне такие заявления неприемлемы, поскольку дипломатия направлена на сближение. Как вы знаете, мы пригласили украинского посла, довели до него наше недовольство его высказываниями. Он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния [из-за ситуации на Украине]», – цитирует Смадиярова ТАСС.
Он добавил, что сейчас Врублевский находится в отпуске.
Ранее посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявил, что чем больше погибнет русских сейчас, «тем меньше придется убивать нашим детям». Следственный комитет России решил дать даст высказываниям Врублевского.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания Врублевского лишний раз «доказывают террористическую, античеловеческую сущность киевского режима».
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В НАТО заявили о нехватке зимнего обмундирования для солдат ВСУ
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По запросу Киева НАТО планирует доставить зимнее снаряжение для вооруженных сил Украины, в том числе форму, обувь и утепленные палатки, но не в полном объеме из-за дефицита этих материалов в самих странах альянса, сообщил немецкий Spiegel со ссылкой на представителей НАТО.
По данным журнала, в июле министр обороны Украины Алексей Резников обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой предоставить зимнюю форму и утепленные палатки для 200 тыс. военных. В штаб-квартире НАТО подтвердили Spiegel, что альянс «находится в контакте со своими членами для сбора зимнего пакета для Украины», передает РИА «Новости».
Такие страны, как США, Канада, Швеция и Финляндия, уже обещали поставки. Таким образом, «можно будет удовлетворить почти 50% запроса, сделанного Украиной», сообщили Spiegel в альянсе. По информации издания, сбор экипировки идет «сложно», так как зимнее обмундирование в странах НАТО «зарезервировано в основном для национального использования», и сейчас оно пользуется большим спросом на рынке.
Германия также намерена помочь Киеву, при этом в бундесвере «постоянно возникали в прошлом сложности с тем, чтобы обеспечить собственных солдат на восточном фланге НАТО теплой зимней униформой», пишет Spiegel. В этой связи в вооруженных силах Германии «довольно критично» относятся к идее передачи зимнего обмундирования Киеву. Тем не менее, в Минобороны ФРГ сообщили, что намерены внести «важный вклад» в предоставление Киеву «зимнего снаряжения, такого как одежда, материалы для полевых лагерей и продукты питания», говорится в сообщении.
Во вторник сообщалось, что министры обороны стран Евросоюза рассмотрят возможность укрепления оборонно-промышленного комплекса и наращивания совместных закупок, поскольку резервы вооружений членов сообщества сокращаются.
Ранее эксперты рассказали о последствиях поддержки НАТО для Украины
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Осужденных Украиной за «сепаратизм» освободили в ДНР
Освободили первых четверых осужденных киевским режимом за связи с Россией или властями ДНР, они находились в заключении в Мариуполе, сообщил источник в правоохранительных органах ДНР.
Как пояснил источник, рассмотрение их дел заняло несколько месяцев, поскольку было необходимо удостовериться в их непричастности к реальным преступлениям и в отсутствии связей с украинскими спецслужбами. «Прокуратура Донецкой народной республики освободила четырех граждан, ранее осужденных киевским режимом за «сепаратизм», они находились в мариупольской тюрьме», – сообщил источник РИА «Новости».
Как рассказал один из освобожденных Николай Прищенко, киевские власти обвинили его по двум статьям УК – 111-й «Измена Родине» и 28-й «Участие в организованной преступной группе». «Якобы за то, что я вступил в организованную преступную группировку со спецслужбами российскими. На самом деле я просто поехал помогать инвалиду в Курахово, потому что я сам родом из Курахово. А он вел переписку с кем-то из Российской Федерации, даже не знаю, с кем. Когда в очередной раз приехали в Курахово, нас на автовокзале забрали сотрудники СБУ», – рассказал Прищенко.
Он выразил благодарность властям ДНР за решение об освобождении. «Кончено, есть радость, потому что по украинским законам у меня статья от 12 до 15 лет, я даже уже и не думал, что освобожусь. Думал, остаток дней своих в тюрьме проведу», – сказал освобожденный.
Напомним, экс-подполковник СБУ Василий Прозоров обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы – «библиотеки», где содержались пленные ополченцы ДНР и им сочувствующие. Все они подвергались пыткам со стороны Службы безопасности и нацбатов.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручал провести расследование организации тюрьмы в Мариуполе для противников госпереворота в 2014 году.
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МВД: Используемый предполагаемой убийцей Дугиной госномер автомобиля сняли с учета в Казахстане
Казахстанский государственный номер, который использовался на автомобиле предполагаемой убийцей Дарьи Дугиной Натальей Вовк, сняли с учета в республике в связи с утерей, сообщили в МВД страны.
«Регистрационный номер автомобиля был снят с учета в связи с утерей», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция». По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию.
ФСБ также опубликовала данные о том, что сообщником Натальи Вовк был гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дугиной.
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Росгвардейцы нашли рапорт офицера ВСУ о больших потерях под Северодонецком и Лисичанском
Росгвардейцы в ходе боев под Северодонецком и Лисичанском обнаружили документ, подтверждающий большие потери среди военнослужащих ВСУ, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«Росгвардейцами в ходе проведения разведывательных мероприятий в Лисичанске на оставленных позициях вооруженных сил Украины был найден рапорт одного из командиров подразделения ВСУ, Александра Коваленко, свидетельствующий о том, что украинские националисты в ходе боев под Северодонецком и Лисичанском понесли большие потери», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Как отметили в ведомстве, рапорт подтверждает, что причиной ухода военнослужащих ВСУ с обороняемых рубежей стала слабая подготовка обороны, не обеспечивающая защиту личного состава от огневого воздействия наступающих российских войск, неэффективное управление украинскими войсками со стороны командования, критически низкое морально-психологическое состояние личного состава.
«Нельзя исключить, что подобные шаблонные рапорты могли готовиться командирами ВСУ различного тактического звена заблаговременно с целью оправдания неэффективности своих решений, которые привели к невыполнению поставленных боевых задач», – заключили в Росгвардии.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину, что ВСУ в боях за Лисичанск потеряли более 5 тыс. человек, около 2 тыс. убитыми.
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Боррель признал, что в ЕС есть выступающие за сокращение помощи Киеву силы
В Евросоюзе существуют политические силы, выступающие за уменьшение помощи Украине, признал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Я отмечу, что это была межпарламентская встреча, не только парламент ЕС. Были все представители парламента и сената. Конечно, есть люди, у которых такая позиция (сторонники сокращения помощи Украине), но они в меньшинстве. И они могут выражать свое мнение», – цитирует Борреля ТАСС.
Он добавил, что правительства европейских стран «единогласно поддерживают» помощь Киеву.
Во вторник сообщалось, что министры обороны стран Евросоюза рассмотрят возможность укрепления оборонно-промышленного комплекса и наращивания совместных закупок, поскольку резервы вооружений членов сообщества сокращаются.
До этого эксперты рассказали о последствиях поддержки НАТО для Украины.
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Украина пожаловалась на потерю более 300 млрд долларов из-за военных действий
В результате военных действий Украина потеряла 326 млрд долларов, заявил глава правительства страны Денис Шмыгаль.
На заседании Совета ассоциации ЕС и Украины в Брюсселе Шмыгаль заявил, что сумму установили совместно с экспертами Всемирного банка. Как заявил премьер-министр, на восстановление разрушенных объектов потребуется 105 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на «Страна.ua».
Шмыгаль заявил, что встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и обсудил с ней экономическую помощь Киеву и вопросы интеграции Украины в ЕС, передает РИА «Новости».
В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери его страны в результате российской военной операции оцениваются в 550 млрд долларов, ВВП Украины по итогам года может упасть вполовину, в связи с чем Киев рассчитывает использовать на восстановление страны резервы России, замороженные из-за санкций. При этом в МВФ озвучили гораздо более скромные оценки.
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Эксперты: «Ястребиная» демагогия Трасс похоронит экономику Британии
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Новый премьер Британии пообещала избирателям «победить Путина на Украине», решить проблему «топливной нищеты» и усилить конфронтацию с Китаем. Но, как считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, подобные обещания Лиз Трасс вряд ли сможет выполнить.
«Трасс в очередной раз подтвердила, что будет придерживаться политики Бориса Джонсона в отношении Украины. Еще будучи главой МИД, она неоднократно говорила, что британцам необходимо ехать на Украину в качестве добровольцев. Правда, после этого ее серьезно раскритиковали и вынудили «сдать назад», – напоминает политолог Андрей Куликов.
«Но в целом во внешней политике у нее прослеживается крен в принципиальность. Она исходит из того, что надо влезть в каждую острую тему и обозначить свою позицию. Это касается не только России, но и Китая, и ЕС. Этот подход чреват осложнениями для внешней политики Лондона», – продолжил собеседник.
«Даже США недовольны ее принципиальностью во внешней политике. И это становится некой визитной карточкой Британии, которая вызывает опасения и подозрения даже у союзников. «Ссорясь с сейчас с Пекином, Лондон рискует усугубить не только свое положение, но и положение своих союзников. Здесь многое также будет зависеть от того, кто в итоге будет назначен на пост главы МИД», – добавил эксперт.
«Кроме того, Трасс гарантирует, что сможет сдержать дальнейший рост тарифов внутри Британии. Сейчас обсуждается, на какой период правительство сможет заморозить эти тарифы – от нескольких месяцев до двух лет. Причем два года – цифра не случайная, поскольку в 2024 году состоятся парламентские выборы. Так что Трасс пытается заработать очки для своей дальнейшей политической карьеры», – считает Куликов.
«При этом сама идея потолка для тарифов – предложение оппозиции, сделанное в конце лета. То, что уже в начале сентября новый премьер не просто воспринимает эти идеи, а делает их краеугольным камнем энергетической политики, показывает, что у самой Трасс идей для решения этих проблем нет», – полагает политолог.
«Если они введут этот потолок для тарифов, то тарифам деваться некуда. Но тогда возникает вопрос компенсаций расходов энергетическим компаниям. И если цены на сырье и электроэнергию будут расти, то компенсации будут внушительными. Такой подход Трасс вызывает вопросы со стороны экономистов», – считает эксперт.
В то же время политолог Малек Дудаков считает, что «Трасс обещает целый набор противоречащих друг другу мер». «Например, понизить налоги на фоне рекордного дефицита госбюджета – и при этом откуда-то найти деньги на помощь британцам, которые не смогут оплачивать коммуналку», – отметил он.
«Но упор она попытается сделать на внешнюю политику – с обещанием повысить расходы на оборонку и еще «поураганить» на Украине и Тайване. Именно «ястребиной» демагогией Трасс попробует сплотить вокруг себя население – мол, потерпите в холоде ради «демократических ценностей», – добавил он.
«Однако и с этим большие проблемы. Ведь Трасс, во-первых, уже успела настроить против себя и французский, и американский истеблишмент. А во-вторых, объяснять замерзающим людям важность борьбы с Россией вряд ли окажется выигрышной стратегией. И точно не убережет тори от разгромного поражения на следующих выборах – ответственность за что возложат именно на Трасс», – прогнозирует Дудаков.
Эксперт также отмечает: «Трасс получила в наследство британскую экономику, стоящую на коленях». «Хоть она сама и работала в том кабинете, который довел ее до такого состояния. В Британии уже самая высокая инфляция среди стран G7 – и самый низкий рост экономики. Инфляция будет только расти – и этой зимой может достигнуть рекордных в послевоенной истории 22%. Малому бизнесу грозит массовое банкротство, а простым британцам – топливная нищета», – перечисляет политолог.
«При этом Трасс обещает еще дополнительно закачать денег в экономику. Ее план поддержки населения может превысить 100 миллиардов фунтов. Вкупе с ним она хочет сильно понизить налоги на бизнес. И лишить Банк Англии права самолично принимать решение о ключевой ставке.
Фактически речь идет об «эрдоганизации» британской экономики.
Она хочет снижать ставку и расширять денежную массу фунта, пытаясь как-то простимулировать рост экономики и закрыв глаза на инфляцию. В Турции это привело к годовому росту цен под 100% и обвалу лиры в три раза», – напомнил аналитик.
«Курс фунта к доллару уже находится на 40-летних минимумах. К следующему году он рискует рухнуть до паритета с долларом – или даже впервые в 230-летней истории существования доллара стать дешевле его. А инфляция грозит стать совсем неуправляемой. Ясно одно – эксперименты Трасс грозят похоронить не только ее правительство, но и британскую экономику в целом», – заключил Дудаков.
В понедельник министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства. Политолог Кира Годованюк, комментируя избрание Лиз Трасс новым лидером британской Консервативной партии, заявила газете ВЗГЛЯД, что на украинском направлении Лиз Трасс продолжит политику Бориса Джонсона.
При этом возле резиденции Трасс уже прошел первый митинг. Ассоциации британского бизнеса потребовали от будущего премьера безотлагательно представить план по поддержке предпринимателей, страдающих из-за рекордно высоких цен на электроэнергию. Кроме того, первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что избрание Трасс может стать катастрофой для всей Британии. Также британцам предсказали рост налогов в случае премьерства Трасс.
Сама же Трасс в первую очередь пообещала ответить на энергетический кризис и «победить Путина на Украине», назвав это «стратегически важной задачей». Кроме того, Трасс собралась объявить Китай угрозой безопасности Британии.
Напомним, Борис Джонсон предупредил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей Британии, а счета за электроэнергию – умопомрачительными. С 1 октября британский энергетический регулятор поднял стоимость электричества на 80%, до рекордной суммы 3549 фунтов (4081 долларов) в год. К апрелю цены могут достичь 7,7 тыс. фунтов (около 9 тыс. долларов).
Daily Telegraph пишет, что обстановка в Соединенном Королевстве сравнима с Великой депрессией, Британии грозит полный финансовый крах, тяжелейшая экономическая ситуация на фоне энергокризиса может вынудить власти страны обратиться за помощью к МВФ.
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Казахстан подтвердил, что удостоверение личности Натальи Вовк – подделка
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Удостоверение личности гражданки Казахстана, которое использовала Наталья Вовк, предполагаемая убийца Дарьи Дугиной, является поддельным, сообщило МВД Казахстана.
Источник РИА «Новости» сообщал, что предполагаемая убийца Дугиной предъявляла поддельный казахстанский документ на имя Юлии, чтобы арендовать гараж в Москве. В МВД Казахстана заявили, что «размещенное в публикации удостоверение личности на территории Казахстана в установленном порядке не оформлялось и не изготавливалось». Ведомство обещало оказать всестороннюю помощь «по установлению объективных обстоятельств совершения преступления».
Удостоверение личности гражданам Казахстана выдается с 16 лет. Паспорт выдается по желанию независимо от возраста, это документ, удостоверяющий личность при выезде и за пределами страны. Для въезда в Россию совершеннолетним гражданам Казахстана нужен паспорт или удостоверение.
Напомним, МВД Казахстана также сообщило, что казахстанский государственный номер, который использовался на автомобиле Вовк, сняли с учета в республике в связи с утерей. Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция». По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию.