|
|
В МИД пообещали принять меры в случае помех калининградскому транзиту со стороны Литвы
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Россия примет меры в отношении Литвы, которые скажутся на ее экономическом благосостоянии, если Вильнюс продолжит мешать калининградскому транзиту, заявил директор Второго европейского департамента МИД Сергей Беляев.
«Этот и другие вопросы калининградского пассажирского и грузового транзита активно обсуждаются российской стороной с Брюсселем и Вильнюсом. Последовательно добиваемся его полной нормализации. Какие-либо надуманные предлоги для осложнения транзита для нас абсолютно неприемлемы и наши «партнеры» предупреждены, что в случае продолжения создания препятствий вынуждены будем предпринять ряд контрмер, которые существенно скажутся на их экономическом благосостоянии», – передает его слова РИА «Новости».
Беляев добавил, что Москва рассматривает ответ Прибалтике на визовые ограничения для россиян.
«Особое усердие на этом направлении демонстрируют прибалтийские республики, стремящиеся всеми мыслимыми и немыслимыми способами «наказать» Россию за защиту своих законных интересов. Решение руководства Эстонии запретить с 18 августа целые категории виз для российских граждан вкупе с его призывом ввести этот шаг от имени всего Евросоюза носит явно дискриминационный характер», – сказал дипломат.
«Упомянутые враждебные меры в отношении нашей страны, безусловно, не останутся без ответа. Ответные шаги рассматриваем взвешенно, без эмоций – с учетом проживающей в Латвии и Эстонии большой группы наших соотечественников. В настоящее время готовятся законодательные документы об условиях дальнейшего въезда и пребывания иностранцев в России», – добавил Беляев.
Как отметил дипломат, спекуляцией являются заявления Эстонии о том, что эстонско-финская интеграция ракетных комплексов закроет Балтийское море для российских военных кораблей.
«Что же касается пассажа о том, что такая эстонско-финская интеграция ракетных комплексов закроет залив для российских военных кораблей, то оставлю эти спекуляции на совести главы военного ведомства Эстонии. Нам не привыкать к воинственной браваде представителей прибалтийских государств. Будем реагировать на реальные угрозы, а не на подобные популистские заявления, нацеленные на дальнейшую конфронтацию», – сказал Беляев.
Ранее сообщалось, что литовский «Шяуляй-банк», через который проходили платежи за калининградский транзит, прекращает все операции с Россией. Однако глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков в интервью газете ВЗГЛЯД выразил уверенность в том, что компромиссный вариант оплаты на переговорах с Литвой «все же будет найден».
Первых сдавшихся союзным силам украинских военных отпустили в Харьковской области
|
|
Первым украинским военнослужащим в Харьковской области, которые отказались принимать участие в боевых действиях и сдались союзным силам, разрешили вернуться к своим семьям, сообщают СМИ.
Задержанных отпускают при условии, что они проживают на освобожденных территориях и не успели принять участие в боевых действиях после 24 февраля, а также не замешаны в военных преступлениях киевского режима, сообщает РИА «Новости».
В первую партию тех, кто вернулся в свои дома, попали три украинских контрактника.
Все бывшие военнослужащие, которые прошли проверку, должны будут отмечаться в органах власти на освобожденных территориях, им временно запрещено покидать пределы региона.
Напомним, глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США считают нелегитимным трибунал в Мариуполе, который ожидает украинских военных преступников. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что первый трибунал в Донецкой народной республике состоится, скорее всего, в Мариуполе, он будет организован до конца лета.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кремль оценил высказывание Борреля о России как о «фашистском государстве»
Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, назвавший Россию «фашистским государством», обнулил себя как дипломат таким высказыванием, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Подобными заявлениями господин Боррель полностью себя обнуляет как дипломат. Конечно, отныне никакие его суждения о России и отношениях с ней не могут иметь релевантный характер», – цитирует Пескова ТАСС.
Между тем пресс-секретарь Борреля Петер Стано заявил, что политик не называл Россию «фашистским государством и фашистским режимом», это была ошибка перевода.
Боррель, которого транслировал портал Еврокомиссии, заявил, что для экономии времени перейдет с английского на родной испанский язык. После чего онлайн-трансляция переключилась на официального переводчика – синхрониста с испанского на английский, полностью отключив звук голоса Борреля.
Переводчик завершил перевод ответов Борреля на вопросы следующими словами: «Сегодня мы встречаемся в рамках переговоров о вступлении с представителями Украины. Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим. Меня спрашивали об этом, но это не моя задача, моя задача более скромна – помочь Украине совместными усилиями и продолжать дискуссию с нашими партнерами, а также эффективно применять санкции, которые принял Совет ЕС».
«Мы перепроверили это. Верховный представитель не говорил слов, как они прозвучали в переводе», – сказал Стано.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему грядущая зима может изменить политический курс Евросоюза по отношению к Москве.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минэнерго назвало условие возобновления прокачки газа по «Северному потоку»
|
|
Прокачка газа по «Северному потоку» возобновится, когда будут выполнены контрактные работы по ремонту турбины, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума.
«Как только будет решен вопрос в соответствии с контрактным обязательством по ремонту турбины», – передает ТАСС слова Шульгинова.
По его словам, Россия будет поставлять энергетические ресурсы дружественным государствам и перенаправит поставки на Восток, если страны G7 установят потолок цен на нефть и газ из России.
«Любые действия, в том числе по установлению потолка цен, создают условия дефицита у себя, а также усиливают волатильность цен. Россия как надежный партнер будет обеспечивать энергоресурсами партнеров в дружественных странах и насыщать внутренний рынок, конечно», – сказал министр.
Напомним, Газпром заявил, что эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» без устранения течи масла создает риск пожара или взрыва.
Поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Подоляка назвал условие прекращения атак ВСУ на Херсонском направлении
|
|
«Если ВСУ где-либо столкнутся с угрозой прорыва – они начнут маневрировать свои резервы из-под Херсонской области, и на этом все закончится», – заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Юрий Подоляка. Ранее стало известно о стягивании резервов украинских военных к Херсонщине.
«Пока у них будут резервы – они будут пытаться всеми силами прорваться хоть куда-то. Нам остается только давать отпор, мешать им и наносить удары в других местах. Как только наметится прорыв где-нибудь в другом месте, например, в Донбассе, они будут вынуждены свернуть операцию», – считает военный аналитик, блогер Юрий Подоляка.
«Мы уже начали вновь атаковать позиции ВСУ в Донбассе. Очередная волна штурма идет в районах Соледара, Бахмута. Очевидно, будет нажим и под Авдеевкой. Если у противника начнутся проблемы на одном из направлений, если там будет угроза прорыва, то они, конечно, будут маневрировать резервы, и на этом все закончится», – заключил Подоляка.
Вооруженные силы Украины с вечера 4 сентября начали стягивать резервы в район Посад-Покровского в Херсонской области, об этом стало известно изданию «Русская весна». После этого украинские военные начали атаковать в треугольнике Терновые Поды – Зеленый Гай – Благодатное, первыми в бой вступили танки и боевые машины пехоты (БМП), говорится в материале. Артиллерия практически не применялась, отмечает «Лента.ру».
Отмечается, что российские подразделения встретили противника огнем, бойцы Воздушно-десантных войск были переброшены с соседних участков фронта и помогли отразить удар. Издание уточняет, что бои шли несколько часов, однако ВСУ не удалось продвинуть, они были вынуждены отступить. Среди потерь украинской армии названы три танка, три БМП, пять бронеавтомобилей, также была подбита автомобильная техника.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему битву ВСУ за Херсон стоит переименовать в «бессмысленную бойню». В частности, как отмечал военный блогер Михаил Онуфриенко, «за неделю боевых действий на Херсонском направлении ВС Украины потеряли убитыми и ранеными как минимум две механизированные бригады, суммарные потери бронетехники превышают 300 единиц».
«Такие объемы невозможно восполнить поставками с Запада ни в течение месяца, ни даже до конца года. У партнеров Украины просто нет техники, которую можно было бы передать в ВСУ в таком количестве», – добавил Онуфриенко.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Кроме того, он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева». По его словам, «есть информация, что уже около 3 тыс. погибших со стороны украинской армии».
«Херсон был, есть и будет русским городом <...> Кто бы что ни говорил, никаких нацистов в Херсоне не будет. Все операции и контрнаступления потерпели крах. Уже совсем скоро я буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева», – написал Стремоусов в Telegram-канале.
Напомним, вооруженные силы Украины с вечера 28 августа обстреливают несколько населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома.
В украинских СМИ стали появляться сообщения о якобы наступлении на этом направлении. По словам американских и украинских источников, Киев изначально планировал более широкое контрнаступление, но в последние недели сократил его масштабы в районе Херсона.
30 августа официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник за сутки потерял 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 военнослужащих.
В понедельник стало известно, что ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских войск. Всего за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном операционном направлении противник потерял 11 танков, 7 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 военнослужащих.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Заслуженный спасатель назвал основные причины гибели туристов на Ключевской сопке
|
|
«С альпинистской точки зрения, гора несложная. А вот с точки зрения всевозможных осложнений – погоды, ветра, холода, недостатка кислорода, камнепадов, постоянно меняющегося рельефа – достаточно, чтобы половина группы не вернулась оттуда живыми», – заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн, комментируя гибель туристов на Камчатке при восхождении на Ключевскую сопку.
В правительстве Камчатки сообщили, что при восхождении на Ключевскую сопку число погибших возросло до 8 человек. На место отправлена группа спасателей. Это уже вторая попытка отправить специалистов, в первый раз вертолет не смог приземлиться из-за штурмового ветра на вулкане.
«Вулкан находится в совершенно необитаемой области, дорог там нет, подъехать спасатели не могут. Из-за плохой погоды вертолет не смог высадить спасателей там, где нужно, поэтому они оказались далеко, причем как по высоте, так и по расстоянию. Им предстоит добраться к выжившим, преодолевая трудности. Операция очень опасная», – говорит Гофштейн.
Он подчеркивает, что предсказать итоги данной спасательной операции ему сложно, но на данный момент, по его оценке, она проходит очень тяжело в «нечеловеческих условиях». «Мало того, что спасателям в условиях камнепадной опасности, ветра, холода нужно дойти туда, спустить живых людей, найти погибших и каким-то даже не совсем понятным для меня способом доставить тела к месту погребения. Это крутые склоны, вертолет не всегда может приземлиться, тела погружать в него будет трудно. Сложная операция как для спасателей, так и для пилотов», – рассуждает собеседник.
По его мнению, большое количество погибших, скорее всего, вызвано тем, что туристы были недостаточно подготовлены к восхождению. Он рассказывает, что альпинисты шли в связках по три человека. Лидер одной из них сорвался и потянул за собой двух человек. То же самое произошло и со второй связкой. В результате шестеро погибли из-за невозможности удержаться на склоне.
«Тут две вещи могут быть: или это склон такой, что на нем невозможно удержаться, или это неумение пользоваться снаряжением и неумение работать на склоне. Для того люди и связываются вместе, чтобы обеспечивать друг другу безопасность. Если люди не понимают, для чего это нужно, значит они потенциальные покойники. Как я понимаю, налицо отсутствие подготовки. С альпинистской точки зрения, гора несложная. А вот с точки зрения всевозможных осложнений – погоды, ветра, холода, недостатка кислорода, камнепадов, постоянно меняющегося рельефа – достаточно, чтобы половина группы не вернулась оттуда живыми», – считает Гофштейн.
30 августа группа туристов из десяти человек, а также два гида, совершавшие восхождение на Ключевской вулкан, обратились к спасателям. Позже стало известно, что пятеро людей погибли, предположительно, от падения с высоты. На следующей день стало известно еще о трех смертях. Следственный комитет возбудилуголовное дело по факту гибели туристов при восхождении.
Газпром объяснил невозможность запуска «Северного потока»
Эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» без устранения течи масла создает риск пожара или взрыва, заявил Газпром.
«Дальнейшая эксплуатация этого газоперекачивающего агрегата без устранения выявленных дефектов создает риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции», – говорится в Telegram-канале Газпрома.
Отмечается, что «подобная утечка ранее фиксировалась, в частности, на ГПА № 14 (двигатель № 120), прогрессировала и имела более обширный характер. Наличие указанного дефекта на нескольких агрегатах свидетельствует о его системности».
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Вынесен приговор журналисту Сафронову
|
|
Обвиняемого в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова приговорили к 22 годам заключения по решению Московского городского суда.
«Признать Сафронова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ («Государственная измена»)», – цитирует судью ТАСС.
Сафронова приговорили к 22 годам колонии.
Ранее прокурор Борис Локтионов запросил в ходе прений 24 года колонии для советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова по делу о государственной измене, сообщил адвокат Дмитрий Катчев.
Напомним, Ивана Сафронова задержали летом 2020 года. Он был арестован и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.
В том же году ему предъявили обвинение в государственной измене, вину он признавать отказался.
Газета «Коммерсант» утверждала, что ему инкриминируется передача сведений, составляющих гостайну, в 2017 году, а информацию об этом ФСБ получила от СВР. Глава ведомства Сергей Нарышкин заявил, что СВР не заявляла, что получала данные, свидетельствующие о передаче Иваном Сафроновым секретной информации Праге. Президент России Владимир Путин рассказывал, в чем именно обвиняют Сафронова.
Хакер заявила о получении документов о продаже ВСУ оружия из Казахстана
Участница украинской хакерской группы «Берегини» рассказала, что им удалось получить документы, в которых говорится о продаже ВСУ советского оружия Казахстана.
«Нам удалось получить документы, которые подтверждали продажу для ВСУ советского оружия Казахстана», – передает ее слова RT.
Она добавила, что хакеры опубликовали эти документы. «Надеемся, что это помогло казахскому правительству принять правильное решение о прекращении поставок», – сказала женщина.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, кто заработал на поставках оружия Украине.
Лиз Трасс стала новым премьером Британии
|
|
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства.
Кандидатуру 47-летней Трасс поддержали 81 326 рядовых членов Консервативной партии. Ее оппонент, 42-летний бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов, передает ТАСС.
6 сентября Трасс займет пост главы правительства, сменив на этом посту Бориса Джонсона. Также она назначит новый состав правительства. Трасс станет 56-м премьером Великобритании, 15-м за время правления королевы Елизаветы II и третьей женщиной на этом посту.
Элизабет Трасс родилась 26 июля 1975 года, выросла в Лидсе (графство Йоркшир). Изучала философию, политику и экономику в Мертон-колледже Оксфордского университета.
Работала коммерческим директором в нефтегазовой компании Shell, а затем директором по экономике в телекоммуникационной компании Cable & Wireless.
В 2008 году была назначена заместителем директора аналитического центра Reform. В 2010 году была избрана в парламент от консерваторов юго-западного Норфолка.
В сентябре 2012-го назначена на должность парламентского помощника министра образования. С июля 2014 года политик занимала должность министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.
В июле 2016 года Трасс была назначена лорд-канцлером и государственным секретарем юстиции. С июня 2017 года она была главным секретарем казначейства во втором правительстве Терезы Мэй.
24 июля 2019 года – министром внешней торговли и председателем Торгового совета Великобритании в правительстве Бориса Джонсона. 10 сентября 2019 года она также была назначена министром по делам женщин и равноправия.
Главой МИД Великобритании Трасс назначена 15 сентября 2021 года.
Лиз Трасс замужем, у нее две дочери.
Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что избрание главы МИД Великобритании Лиз Трасс на пост лидера правящей Консервативной партии и, как следствие, премьер-министра страны может стать катастрофой для всего Соединенного Королевства.
Также британцам предсказали рост налогов в случае премьерства Трасс.
Страны ОПЕК+ решили с октября снизить добычу нефти
|
|
Министерская конференция ОПЕК+ завершилась, участники альянса одобрили снижение объемов добычи нефти в октябре на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), информация появилась в итоговом коммюнике, опубликованном на сайте ОПЕК.
Из документа следует, что страны альянса договорились вернуться к уровням добычи августа, снизив производство на 100 тыс. б/с. При этом решение об увеличении добычи на 100 тыс. б/с, которое принималось месяцем ранее, было рассчитано только на сентябрь, передает ТАСС.
Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 5 октября.
Позже стало известно, что обязательства Казахстана по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в октябре составят 1,706 млн баррелей в сутки.
«По итогам заседания было принято решение, что в октябре уровень добычи будет на уровне августа, принимая во внимание, что увеличение на 0,1 млн баррелей в сутки было только для сентября. Обязательства Казахстана на октябрь составят 1,706 млн баррелей в сутки», – следует из сообщения.
Из графика производства на октябрь следует, что Россия и Саудовская Аравия смогут снизить добычу нефти на 26 тыс. б/с каждая, до 11,004 млн б/с. Общий уровень добычи нефти у стран альянса может вернуться к августовскому уровню – 43,854 млн б/с.
Ранее сообщалось, что цены на нефть выросли на 2% в ожидании заседания ОПЕК+.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему порог цен на русскую нефть можно назвать полезной глупостью.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кремль рассказал о закрытом совещании Путина с руководством Минобороны
Президент Владимир Путин проводит закрытое совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В настоящий момент Путин проводит совещание с представителями министерства обороны. Там и министр обороны Шойгу, и начальник Генштаба Герасимов», – передает ТАСС слова Пескова. «Совещание закрытое», – уточнил Песков.
Ранее во вторник президент Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский на финальную часть учений «Восток-2022».
Позднее Путин вернется на остров Русский и проведет заседание госсовета по вопросам развития туристической отрасли, встретится с модераторами ключевых панелей Восточного экономического форума, а также проведет разговор с губернатором Приморского края, отмечает РИА «Новости».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия задумалась о создании компании по страхованию морских перевозок нефти
Российская сторона работает над мерами, которые помогут избежать последствий, если страны Запада решат запретить страхование морской перевозки нефти из России, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов.
В рамках Восточного экономического форума Шульгинов рассказал, что рассматривается «возможность использования ряда местных страховых компаний из дружественных стран». Кроме того, могут создать «новую страховую компанию», однако в этом случае потребуется «взаимное признание странами этой организации». Речь может идти о создании такой компании в России, передает ТАСС.
В пятницу министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Сообщалось, что планируется запретить транспортировать по морю и страховать компании, которые перевозят российскую нефть по цене выше введенного потолка.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шнуров поблагодарил Пугачеву за возвращение в Россию
|
|
«Рад возвращению певицы Аллы Пугачевой в Россию, большое спасибо, что она приехала», заявил лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
«Я считаю, ну это, опять же, мое личное мнение, что Алла Борисовна настолько заслуженный человек, что она может делать все что угодно – уезжать, приезжать, говорить, не говорить. Корить ее? Да кто мы такие, чтобы вообще что-либо говорить Алле Борисовне? Кто? Моя позиция такая. Тем более никто не отменял свободы перемещения у нас в конституции, по-моему. Где хочет, там и живет, уехала, приехала. Я рад, что она вернулась. Алла Борисовна, спасибо большое, что вы приехали», – цитирует РИА «Новости» Шнура.
Ранее вернувшаяся в Россию певица Алла Пугачева рассказала, что у нее закончился отпуск, во время которого она проходила лечение и отдыхала.
Напомним, Пугачева и ее семья уезжали в Израиль. В субботу было опубликовано видео встречи с Пугачевой в Москве. Там она открывает дверь машины ногой и отвечает дизайнеру Игорю Гуляеву: «А я уже давно, я просто не могла никак собраться».
Позже Пугачева заявила, что вернулась в Россию, чтобы «навести порядок» в головах. Правда, вернулась певица без мужа Максима Галкина.
Эксперт: У России нет задачи сохранить свою долю на газовом рынке Европы
|
|
«Полноценной замены у «Северного потока» в настоящий момент нет. Помимо него, газ в Европу Россия может поставлять по трем крупным маршрутам, но на каждом из них сейчас возникли специфические проблемы», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее в Еврокомиссии подвергли сомнению тот факт, что трубопровод «Северный поток» остановлен по сугубо технической причине.
«Три маршрута – это «Ямал–Европа», «Турецкий поток» и два трубопровода через Украину. «Турецкий поток» работает на полную мощность и сильнее его загрузить невозможно. Что касается условного «Украинского транзита», то Киев отказывается пропускать по нему даже те объемы, что прописаны в контракте», – пояснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По контракту Газпром должен качать через «Украинский транзит» 109 млн кубов в сутки, но в действительности качает только 42 млн кубов, уточнил эксперт. «Транзит газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины проходит через газоизмерительную станцию «Суджа» - и вот там транзит продолжается. А более южный маршрут проходит через станцию «Сохрановка». Газпром каждый день подает заявку на прокачку через «Сохрановку», и каждый день Киев отказывает, ссылаясь на то, что этот район он больше не контролирует. Введущий к «Сохрановке» трубопровод заходит сперва в ЛНР, а уже потом попадает на подконтрольную Киеву территорию», – пояснил собеседник.
«Можно ли качать больше газа через «Суджу»?». Киев утверждает, что Газпром мог бы увеличить транзит газа через «Суджу», так как несколько лет назад через нее качалось по 180 млн кубов в сутки. Но Газпром отвечает, что на подходе к станции газотранспортная «система оптимизирована», поэтому увеличить объем прокачки невозможно чисто физически. В любом случае, даже в былые годы через эту станцию не прокачивалось объема, шедшего по «Северному потоку», через который качалось под 200 млн кубов в сутки. Поэтому прокачка через «Суджу» все равно не может полноценно заменить «Северный поток», – уверен Юшков.
Ранее представитель Еврокомиссии Эрик Мамер выразил сомнение в том, что «Северный поток» приостановлен сугубо по технической причине. «Если бы причина была технической, то были бы другие возможности поставлять газ через другие газопроводы. Но этого нет, потому что Россия превратила энергетику в оружие», – цитирует его ТАСС. Мамер также сообщил, что по этому поводу в эту пятницу состоится экстренное заседание Совета ЕС.
Напомним, поставка по «Северному потоку» была полностью прекращена 31 августа в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. 2 сентября Газпром сообщил, что на агрегате обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить лишь в условиях специализированного ремонтного предприятия. В результате «Северный поток» остановлен на неопределенный срок. В понедельник Газпром уточнил: без устранения течи масла эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» создает риск пожара или взрыва.
В Кремле обвинения Еврокомиссии поводу отвергли. «Мы категорически отвергаем эти попытки, и мы настаиваем на том, что коллективный Запад, в данном случае это Евросоюз, Канада, Великобритания, именно они виноваты, что ситуация дошла до такой точки, где она сейчас», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия «делает это не голословно, а непосредственно апеллируя конкретными фактами, касающимися конкретных турбин».
Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
«Евросоюз сам превратил экономику, в том числе и энергетику, в орудие борьбы с Россией, когда ввел санкции, заблокировал активы нашего Центробанка, пригрозил ввести предельные цены на российские нефть и газ», – пояснил газете ВЗГЛЯД ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
Теперь же, отметил аналитик, ЕС сетует на отсутствие у России желания помогать Брюсселю. «Что касается других газопроводов, по которым энергоноситель мог бы поставлять в Европу, то они есть, но с каждым из них есть свои сложности», – указал он.
Так, подчеркнул аналитик, «Ямал – Европа» не работает, потому что Польша, по территории которой проходит газопровод, национализировала актив «Газпрома» – компанию EuRoPol GAZ, оператора трубопровода на польском участке. «Варшаве следует вернуть актив Газпрому – и после этого можно будет вести какой-то диалог», – сказал он.
Как предполагает Юшков, у Газпрома сейчас вообще нет задачи идти навстречу странм ЕС. «Европейцы сами говорят, что года через три откажутся от нашего газа. Конечно, в этих условиях Газпрому нет никакого смысла держать долю на рынке. Поэтому компания максимизирует цены и давит на Европу с целью вывести ее на некий уровень договоренности», – подытожил эксперт.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кадыров объяснил слова о «бессрочном отпуске»
|
|
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал свои слова о том, что «засиделся» на посту и заслужил «бессрочный и длинный отпуск».
«Много обсуждают в эти дни мои слова о бессрочном отпуске. Рассуждения, анализ, прогнозы, домыслы. Хочу разрядить атмосферу и положить конец всем разговорам», – заявил Кадыров в Telegram.
Он пояснил, что «наткнулся на публикацию», где его назвали «долгожителем» среди глав регионов, поскольку он «занимает свою должность 15 лет». «Я подумал, что это много, и решил узнать ваше мнение», – сообщил он. Кадыров отметил: «Позже выяснил, что не такой я и «долгожитель» – прежний рекорд, как выясняется, составляет 27 лет». Он заявил, что «решил пойти на побитие действующего рекорда». «Посмотрим, может я обойду этот показатель», – говорится в сообщении.
Кадыров считает, что «просто так уйти, конечно, не имеет права», поскольку «народ доверил руководство регионом», так что он обязан «оправдать это доверие», а уйти может, «только спросив народ и президента России». В связи с этим Кадыров заявил, что «разговоры о бессрочном отпуске» следует «оставить на будущее», а сейчас он «не возьмет даже положенный ежегодный отпуск».
«Я и раньше говорил, что в это ответственное время, когда наша страна борется с мировым сатанизмом в Донбассе, нельзя уходить в отпуск ни властям регионов, ни военнослужащим всех рангов», – считает он.
«Я вам даю слово, что мне никогда не предлагали должность и я никогда не просил, я никогда не разговаривал ни с кем (о том, чтобы) переходить на другую должность, я никогда не перейду из республики куда-то в другое ведомство», – сказал он. Кадыров сообщил, что у него «единственная мечта – быть мэром города Грозного», а на «любую другую должность» он «никогда не пойдет», передает РИА «Новости».
Напомним, Кадыров заявил, что «засиделся» на посту главы Чечни, который занимает уже 15 лет, и «вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск». Он добавил, что уже думает над тем, как уйти вовремя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кадыров продолжает руководить регионом.