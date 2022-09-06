Песков: Санкции препятствуют ремонтным работам на «Северном потоке»

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6 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 09:02  |  vz.ru
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Попытки оставить Россию без денег оставят Запад без нефти

Рынок нефти ждут новые потрясения Егор Алеев/ТАСС
«Большая семерка» приняла решение о введении новых санкций против российской нефти. Речь идет об установке предельной цены, по которой разрешено покупать российское топливо. Но главная цель Запада – заставить азиатские страны следовать их плану. Россия уже предупредила, как ответит на этот шаг. Кто в итоге окажется наиболее пострадавшим? Подробности...
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Сербию вынуждают предать Россию

Зорана Михайлович занимает видное место в системе власти Вучича уже более 10 лет predsednik.rs
Вице-премьер Сербии Зорана Михайлович обвинила Россию в том, что она якобы злоупотребляет дружественными отношениями с Сербией. Ранее президент этой страны Александр Вучич отказался давать обещание, что Белград не введет против Москвы никаких санкций. Известно, что на сербов сильно давит Запад. Дело идет к предательству? Подробности...
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Как Сталин заставил сражаться советских летчиков

Среди летчиков ВВС РККА встречались не только герои Фотохроника ТАСС
Восемьдесят лет назад в Красной армии появились штрафные эскадрильи Военно-воздушных сил. Летчики-штрафники остаются одной из самых малоизученных страниц Великой Отечественной. «Наша истребительная авиация, как правило, действует очень плохо», – эти слова Сталина многое объясняют. За что же летчиков делали штрафниками? Подробности...
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Европа начинает митинговать за Россию

Митинг в Праге собрал десятки тысяч людей Petr David Josek/AP/ТАСС
Население Европы прямо на глазах начинает излечиваться от русофобии. По крайней мере, именно к таким выводам можно прийти по итогам прокатившихся в ЕС в последние дни митингов, требующих от своих правительств снизить цены и прекратить поддерживать Украину. Митингующих уже назвали «пророссийскими силами» – но так ли это на самом деле? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Ирак приблизился к новой катастрофе

Мурад Садыгзаде
Мурад Садыгзаде, президент Российской Ближневосточной ассоциации, эксперт РСМД
Наследие американцев для Ирака – это продолжающиеся политические и социально-экономические кризисы, которые не позволят стране стабилизироваться и начать ставить свои национальные интересы выше желаний «экспортеров демократии». Подробности...

Порог цен на русскую нефть – полезная глупость

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Любое вмешательство в глобальный рынок, а энергетический рынок глобален, приводит к тому, что нефтяные ценники растут, даже несмотря на рецессию в США, Китае и других странах. Подробности...
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Евросоюз загоняет себя в визовую ловушку

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Ужесточая визовый режим с Россией, Евросоюз куда больше вредит самому себе и сам загоняет себя в ловушку и замкнутый круг. Он понесет как материальные, так и моральные убытки от таких ограничений. Подробности...
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Британцы выбрали русофобку

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Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Песков: Санкции препятствуют ремонтным работам на «Северном потоке»

    6 сентября 2022, 08:58

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Санкции препятствуют ремонтным работам на газопроводе «Северный поток», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы не можем говорить, как будут выполняться ремонтные работы [на «Северном потоке»], потому что этому препятствуют санкции. Газпром неоднократно подтверждал свою надежность как гаранта энергобезопасности европейского континента, но санкции, введенные ЕС, Великобританией, США и Канадой, фактически нарушили и сделали неработоспособной систему технического обслуживания узлов и агрегатов турбин [газопровода], которые обеспечивали прокачку», – передает ТАСС слова Пескова.

    Напомним, Газпром заявил, что эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» без устранения течи масла создает риск пожара или взрыва.

    Поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.


    Газпром объяснил невозможность запуска «Северного потока»
    		    5 сентября 2022, 21:02
    Фото: Stefan Sauer/dpa/Picture Alliance/Reuters
    Текст: Ольга Иванова

    Эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» без устранения течи масла создает риск пожара или взрыва, заявил Газпром.

    «Дальнейшая эксплуатация этого газоперекачивающего агрегата без устранения выявленных дефектов создает риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции», – говорится в Telegram-канале Газпрома.

    Отмечается, что «подобная утечка ранее фиксировалась, в частности, на ГПА № 14 (двигатель № 120), прогрессировала и имела более обширный характер. Наличие указанного дефекта на нескольких агрегатах свидетельствует о его системности».

    Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.

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    Минэнерго назвало условие возобновления прокачки газа по «Северному потоку»
    		    6 сентября 2022, 06:30
    Фото: AFP Deutschland/Youtube
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Прокачка газа по «Северному потоку» возобновится, когда будут выполнены контрактные работы по ремонту турбины, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума.

    «Как только будет решен вопрос в соответствии с контрактным обязательством по ремонту турбины», – передает ТАСС слова Шульгинова.

    По его словам, Россия будет поставлять энергетические ресурсы дружественным государствам и перенаправит поставки на Восток, если страны G7 установят потолок цен на нефть и газ из России.

    «Любые действия, в том числе по установлению потолка цен, создают условия дефицита у себя, а также усиливают волатильность цен. Россия как надежный партнер будет обеспечивать энергоресурсами партнеров в дружественных странах и насыщать внутренний рынок, конечно», – сказал министр.

    Напомним, Газпром заявил, что эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» без устранения течи масла создает риск пожара или взрыва.

    Поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.

    Коментарии (11)
    Боррель: Европа не «замерзнет насмерть» зимой из-за жаркого лета
    		    5 сентября 2022, 14:28
    Фото: Paolo Aguilar/AP/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Европа не «замерзнет насмерть» зимой из-за сокращения поставок российского газа, поскольку только что закончилось жаркое лето, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая на посвященной вопросам внешней политики и безопасности межпарламентской конференции в Праге.

    «Европа не замерзает насмерть, у нас было самое жаркое лето. Поэтому речь не идет о том, чтобы замерзнуть», – прокомментировал он слова венгерского депутата, обвинившего ЕС в том, что из-за антироссийских санкций Европа может «замерзнуть насмерть».

    Он также подчеркнул, что ЕС необходимо избавиться от зависимости от российских энергоресурсов, чего бы это ни стоило. «Это трудно, но это должно быть сделано», – передает слова Борреля РИА «Новости».

    По словам главы европейской дипломатии, угроза замерзнуть «меньше всего касается Венгрии». «В особенности в Венгрии, которая также не стоит перед риском замерзнуть, поскольку венгерское правительство на двусторонней основе договорилось с Россией о газовых поставках, поэтому никто не замерзнет насмерть в Венгрии», – сказал Боррель.

    Однако он допустил, что проблемы могут возникнуть «в других частях Европы». «Это может произойти в других частях Европы, где будут проблемы с поставками газа, особенно в индустрии», – добавил Боррель.

    Между тем европейский дипломат признал, что граждане стран ЕС устали от санкций против России.

    «Нельзя дать России возможность использовать усталость от санкций, которую испытывают отдельные наши страны. Эта проверка на прочность еще будет продолжаться. Мы должны говорить с нашими гражданами и разъяснять, как выглядит наша ответственность в условиях нынешнего кризиса (на Украине – прим. ВЗГЛЯД), а также подчеркивать важность усилий по ликвидации нашей стратегической энергозависимости от России», – заявил Боррель.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему грядущая зима может изменить политический курс Евросоюза по отношению к Москве?

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    Итальянцам пообещали хаос из-за нехватки газа

    5 сентября 2022, 17:56

    Текст: Кристина Цыцура

    Итальянская Национальная ассоциация пользователей общественных услуг Assoutenti заявила, что запасов газа в стране может не хватить на всех, пишут СМИ.

    «При нынешних запасах и поставках газа компании-поставщики не в состоянии обеспечить газом всех своих клиентов и смогут покрыть зимние потребности в энергии только на период не более 45 дней, после чего наступит хаос с жестким нормированием, замерзанием домов и остановкой деятельности промышленных предприятий и бизнеса», – пишет газета La Stampa, передает РИА «Новости».

    Организация опубликовала имеющиеся данные о возможностях итальянской системы газоснабжения, чтобы раскритиковать план по экономии энергетических ресурсов министра Италии по экологическому переходу Роберто Чинголани.

    Отмечается, что местные газовые месторождения покрывают около 20% годовых потребностей Италии, а в хранилищах власти накопили только 82,56% необходимого количества газа. В распоряжении семей и предприятий оказывается около 15 млрд кубометров, а в зимний сезон потребление газа достигает 400 млн кубометров в день.

    Президент ассоциации Фурио Труцци предложил перенести отопительный сезон в Италии на 15 дней вперед и завершить его еще на 15 дней раньше, чтобы распределить имеющиеся запасы.

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    Эксперт: У России нет задачи сохранить свою долю на газовом рынке Европы
    		    5 сентября 2022, 22:19
    Фото: Michael Sohn/AP/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Полноценной замены у «Северного потока» в настоящий момент нет. Помимо него, газ в Европу Россия может поставлять по трем крупным маршрутам, но на каждом из них сейчас возникли специфические проблемы», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее в Еврокомиссии подвергли сомнению тот факт, что трубопровод «Северный поток» остановлен по сугубо технической причине.

    «Три маршрута – это «Ямал–Европа», «Турецкий поток» и два трубопровода через Украину. «Турецкий поток» работает на полную мощность и сильнее его загрузить невозможно. Что касается условного «Украинского транзита», то Киев отказывается пропускать по нему даже те объемы, что прописаны в контракте», – пояснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    По контракту Газпром должен качать через «Украинский транзит» 109 млн кубов в сутки, но в действительности качает только 42 млн кубов, уточнил эксперт. «Транзит газа по  газотранспортной системе (ГТС) Украины проходит через газоизмерительную станцию «Суджа» - и вот там транзит продолжается. А более южный маршрут проходит через станцию «Сохрановка». Газпром каждый день подает заявку на прокачку через «Сохрановку», и каждый день Киев отказывает, ссылаясь на то, что этот район он больше не контролирует. Введущий к «Сохрановке» трубопровод заходит сперва в ЛНР, а уже потом попадает на подконтрольную Киеву территорию», – пояснил собеседник.

    «Можно ли качать больше газа через «Суджу»?». Киев утверждает, что Газпром мог бы увеличить транзит газа через «Суджу», так как несколько лет назад через нее качалось по 180 млн кубов в сутки. Но Газпром отвечает, что на подходе к станции газотранспортная «система оптимизирована», поэтому увеличить объем прокачки невозможно чисто физически. В любом случае, даже в былые годы через эту станцию не прокачивалось объема, шедшего по «Северному потоку», через который качалось под 200 млн кубов в сутки. Поэтому прокачка через «Суджу» все равно не может полноценно заменить «Северный поток», – уверен Юшков.

    Ранее представитель Еврокомиссии Эрик Мамер выразил сомнение в том, что «Северный поток» приостановлен сугубо по технической причине. «Если бы причина была технической, то были бы другие возможности поставлять газ через другие газопроводы. Но этого нет, потому что Россия превратила энергетику в оружие», – цитирует его ТАСС. Мамер также сообщил, что по этому поводу в эту пятницу состоится экстренное заседание Совета ЕС.

    Напомним, поставка по «Северному потоку» была полностью прекращена 31 августа в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. 2 сентября Газпром сообщил, что на агрегате обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить лишь в условиях специализированного ремонтного предприятия. В результате «Северный поток» остановлен на неопределенный срок. В понедельник Газпром уточнил: без устранения течи масла эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» создает риск пожара или взрыва.

    В Кремле обвинения Еврокомиссии поводу отвергли. «Мы категорически отвергаем эти попытки, и мы настаиваем на том, что коллективный Запад, в данном случае это Евросоюз, Канада, Великобритания, именно они виноваты, что ситуация дошла до такой точки, где она сейчас», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия «делает это не голословно, а непосредственно апеллируя конкретными фактами, касающимися конкретных турбин».

    Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.

    «Евросоюз сам превратил экономику, в том числе и энергетику, в орудие борьбы с Россией, когда ввел санкции, заблокировал активы нашего Центробанка, пригрозил ввести предельные цены на российские нефть и газ», – пояснил газете ВЗГЛЯД ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

    Теперь же, отметил аналитик, ЕС сетует на отсутствие у России желания помогать Брюсселю. «Что касается других газопроводов, по которым энергоноситель мог бы поставлять в Европу, то они есть, но с каждым из них есть свои сложности», – указал он.

    Так, подчеркнул аналитик, «Ямал – Европа» не работает, потому что Польша, по территории которой проходит газопровод, национализировала актив «Газпрома» – компанию EuRoPol GAZ, оператора трубопровода на польском участке. «Варшаве следует вернуть актив Газпрому – и после этого можно будет вести какой-то диалог», – сказал он.

    Как предполагает Юшков, у Газпрома сейчас вообще нет задачи идти навстречу странм ЕС. «Европейцы сами говорят, что года через три откажутся от нашего газа. Конечно, в этих условиях Газпрому нет никакого смысла держать долю на рынке. Поэтому компания максимизирует цены и давит на Европу с целью вывести ее на некий уровень договоренности», – подытожил эксперт.

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    Цена газа в Европе выросла на 30% на фоне остановки «Северного потока»

    5 сентября 2022, 09:37

    Текст: Вера Басилая

    На открытии торгов в понедельник цена газа в Европе подскочила сразу на 30% и вновь превысила 2850 долларов за 1 тыс. куб. м на фоне полной остановки поставок по «Северному потоку», свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2853 долларов за 1 тыс. куб. м, или 279 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.

    Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему дефицит газа заставит ЕС изменить отношение к России.

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    В Кремле отвергли обвинения в снижении Россией поставок газа в Европу

    5 сентября 2022, 12:46

    Текст: Вера Басилая

    Кремль категорически и аргументированно отвергает попытки возложить на Россию вину за сокращение поставок газа в Европу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Мы видим реакцию [Запада], более того, мы видим непрекращающиеся попытки каким-то образом ответственность и вину за происходящее возложить на нас. Мы категорически отвергаем эти попытки и мы настаиваем на том, что коллективный Запад, в данном случае это Евросоюз, Канада, Великобритания, именно они виноваты, что ситуация дошла до такой точки, где она сейчас», – цитирует ТАСС Пескова.

    Он подчеркнул, что Россия «делает это не голословно, а непосредственно апеллируя конкретными фактами, касающимися конкретных турбин».

    Дмитрий Песков заявил, что обеспечение газом отечественной экономики является для компании «Газпром» безусловным приоритетом.

    «Вся система выстроена так, что в первую очередь обеспечиваются потребности российской экономики, российских потребителей», – подчеркнул Песков.

    Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политики из европейских стран и США получали неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики. По его словам, Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ. Попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись, подчеркивал российский лидер. По его словам, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет лишь к росту цен на газ.

    Российский лидер подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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    Власти Германии заявили о необходимости обеспечить энергоснабжение без России

    5 сентября 2022, 22:57

    Текст: Антон Антонов

    Германия должна обеспечить энергоснабжение без российских поставок, страна справится с этой задачей, заявил глава минэкономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

    Хабек заявил о необходимости «иначе обеспечить энергоснабжение». По его словам, этого можно добиться с помощью «значительного роста» поставок из соседних государств Европы. Кроме того, как считает вице-канцлер, с ситуацией должны помочь справиться уже принятые меры по экономии, передает РИА «Новости».

    Министр отметил, что «газохранилища хорошо заполнены, продолжают заполняться, несмотря на то, что поставки по «Северному потоку» не слишком велики». По его «соображениям безопасности», российские поставки «не играют больше роли». Как заявил Хабек, «то, что произошло сейчас» с «Северным потоком» не стало «неожиданностью».

    Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.

    В Германии для поддержки газовых импортеров с октября 2022 года до 2024 года начнут взимать так называемый газовый сбор, размер которого составит 2,4 евроцента за киловатт-час.

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    «Новатэк» предложил поставлять СПГ с «Сахалина-2» для Камчатки

    5 сентября 2022, 16:06

    Текст: Вера Басилая

    Глава «Новатэка» Леонид Михельсон предложил президенту России Владимиру Путину проработать возможность поставок СПГ с проекта «Сахалин-2» для газификации Камчатки, где компания будет строить инфраструктуру.

    «С учетом того, что «Сахалин-2» стал российским юридическим лицом, наверное, возможно проработать вопрос поставки необходимого количества СПГ с этого месторождения [проекта]», – цитирует ТАСС Михельсона.

    1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.

    Напомним, президент Владимир Путин в понедельник начал поездку на Дальний Восток с Камчатского края, где встретится с участниками всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край», проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки, встретится с губернатором Владимиром Солодовым.

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    Путин заявил о росте добычи у Газпрома

    5 сентября 2022, 16:11

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин заявил, что добыча у Газпрома не падает, а даже растет.

    «У Газпрома не падает добыча, а то вы сейчас напугаете всех, а только растет», – передает ТАСС слова Путин, которые он сказал, выступая в понедельник на совещании по социально-экономическому развитию Камчатки.

    Ранее сообщалось, что Путин счел отказ от поставок российского газа сомнительным решением проблем экологии.

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    В Минэнерго России заявили, что не обсуждают переход на продажу СПГ за рубли

    5 сентября 2022, 21:27

    Текст: Кристина Цыцура

    Россия не обсуждает вопрос перехода на оплату в рублях сжиженного природного газа (СПГ), в том числе с проекта «Сахалин-2», заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.

    «На данный момент таких обсуждений нет, как и в целом по переводу торговли СПГ на рубли», – передает ТАСС его слова, сказанные на Восточном экономическом форуме.

    В июле министр финансов Антон Силуанов говорил о поддержке министерством предложения о продаже СПГ в рублях, а не в долларах или евро, по аналогии с механизмом торговли трубопроводным газом «Газпрома».

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    Акция протеста прошла у резиденции премьера Британии

    6 сентября 2022, 01:40

    Текст: Антон Антонов

    После того, как Лиз Трасс выбрали главой правительства Великобритании, у резиденции премьер-министра прошла акция протеста, сообщают СМИ.

    На акцию собралось около 100 человек, которые требовали отставки Трасс. Они держали плакаты с надписью «Не плати» – в Великобритании развернулась кампания Don't Pay UK («Не плати, Великобритания»), участники которой призывают не платить за газ и электричество с октября, передает ТАСС со ссылкой на Independent.

    В понедельник Трасс стала новым лидером Консервативной партии, она займет пост премьер-министра Соединенного Королевства. Ассоциации британского бизнеса потребовали от будущего премьера безотлагательно представить план по поддержке предпринимателей, страдающих из-за рекордно высоких цен на электроэнергию.

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    Путин счел отказ от поставок российского газа сомнительным решением проблем экологии

    5 сентября 2022, 14:39

    Текст: Ольга Иванова

    Европа выбрала не лучший путь решения глобальных экологических проблем, отказавшись от российского газа, отметил президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками экологического форума, проходящего на Камчатке.

    Он добавил, что все страны – за то, чтобы в атмосферу было меньше выбросов, но нужно делать все своевременно, готовить промышленные предприятия. «А если забежать вперед, получать дешевый российский газ, а потом самим обрезать поставки этого газа и включать тут же все, что предавалось анафеме, включая угольную генерацию, это, конечно, не самый лучший вариант решения глобальных проблем», – приводит слова Путина ТАСС.

    Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политики из европейских стран и США получали неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики. По его словам, Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ. Попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись, подчеркивал российский лидер. По его словам, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет лишь к росту цен на газ.

    Российский лидер подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.

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    «Газпром нефти» предоставили право пользования Усть-Енисейским участком недр

    5 сентября 2022, 21:55

    Текст: Кристина Цыцура

    Правительство России предоставило «Газпром нефти» право пользования Усть-Енисейским участком недр, следует из распоряжения главы правительства Михаила Мишустина.

    «Предоставить в установленном порядке публичному акционерному обществу «Газпром нефть» право пользования участком недр, предусмотренным пунктом 21-го раздела lll перечня участков недр федерального значения, которые предоставляются в пользование без проведения аукционов», – передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Отмечается, что компании дают право для геологического изучения участка недр федерального значения внутренних морских вод и территории моря России для поиска месторождений. 

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    Новую энергостратегию России собрались подготовить к середине 2023 года

    6 сентября 2022, 01:57

    Текст: Антон Антонов

    Минэнерго России перенесло сроки подготовки новой энергостратегии до 2050 года с осени 2022 года на середину 2023 года, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов.

    Шульгинов объяснил перенос изменившейся ситуацией. По его словам, «сейчас большое количество неопределенностей, важно сделать актуальную и оптимальную стратегию». Ключевую роль будет играть Дальний Восток с такими проектами, как, например, «Сила Сибири – 2», развитие угледобычи, газового потенциала, расширение Восточного полигона, передает ТАСС.

    Министр заявил, что топливно-энергетический комплекс России сумел адаптироваться к санкциям, компании выполняют взятые обязательства по поставкам. По его словам, нефтяники смогут приспособиться и к предстоящему эмбарго стран Евросоюза на импорт нефти и топлива, которое будет введено в декабре 2022 года и феврале 2023 года соответственно. 

    Компании смогут это сделать, перенаправив энергоресурсы из Европы на Восток. Так, Газпром обсуждает с партнерами возможность ускоренного перенаправления газовых поставок с Запада на Восток. В частности, проектные материалы для начала строительства газопровода в Китай через Монголию уже практически готовы. Россия намерена сохранить объемы добычи газа за счет увеличения поставок СПГ и строительства трубопроводов в Китай, только «Сила Сибири – 2» даст 50 млрд кубометров в год дополнительных объемов. Также Россия планирует перенаправить потоки энергоресурсов не только в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, но еще и на Ближний Восток и в Африку. По словам министра, Европа, скорее всего, не сможет отказаться от российского газа даже к 2027 году, иначе это приведет к остановке в ЕС промышленности. 

    Минэнерго  намерено не допустить серьезного роста цен на энергоресурсы в России, в том числе на топливо, министерство внимательно следит за их динамикой. 

    Также Шульгинов сообщил, что Россия самостоятельно производит оборудование и турбины для больших и малых гидроэлектростанций. Министерство разработало план-график строительства в стране гидроэлектростанций в период до 2040 года. В него вошли проекты восьми станций суммарной мощностью 4,7 ГВт и объемом инвестиций на уровне 961 млрд рублей.

    Напомним, Шульгинов заявил, что российская сторона работает над мерами, которые помогут избежать последствий, если страны Запада решат запретить страхование морской перевозки нефти из России.

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