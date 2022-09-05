В Кремле прокомментировали слова Кадырова об уходе с поста главы Чечни

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5 сентября, понедельник | Последнее обновление — 01:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Частный самолет упал в Балтийское море
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Экономическая свобода – одна из важнейших ценностей нашего общества. В принципе, странно, если бы в буржуазной республике было по-другому.
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Михаил Сергеевич, при всей своей показной участливости, вряд ли был сильно обеспокоен, что те самые люди, якобы ради которых он начал перестройку, в большинстве своем призывали на его голову не благословение, а проклятия.
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Российская прокатная индустрия давно уже сунула в руки всем смартфон с тупыми, но яркими приложениями. А теперь удивляется – что делать без американских блокбастеров? Страну буквально сдернули с наркотической иглы. Предлагаются хаотические, они же – совершенно панические – решения.
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В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Кремле прокомментировали слова Кадырова об уходе с поста главы Чечни
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Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает руководить регионом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Кадырова о намерении «уйти вовремя».
«Мы видели эти сообщения. Скажем так, если я правильно понимаю, эти сообщения пока никак не материализовались. По крайней мере мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой», – приводит слова представителя Кремля РИА «Новости»..
Накануне Кадыров заявил, что «засиделся» на посту главы Чечни, который занимает уже 15 лет, и «вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск». Он добавил, что уже думает над тем, как уйти вовремя.
Медведев ответил на претензии Шольца по газу анекдотом
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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев цитатой из анекдота ответил на слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что «Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей», отметив, что Берлин действует как враг России.
«Вот те на! Обиделся снова...» – отмечает Медведев. По его словам, «Германия – недружественная страна, которая ввела санкции против всей экономики России и ее граждан, поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооруженных сил».
«Иными словами, Германия объявила России гибридную войну. Следовательно, Германия действует как враг России. И этот дяденька удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом. Прямо как в детском анекдоте: «И они еще ругаются, что я ковырялся в носу...» – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с Шольцем заявил, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов и на протяжении десятилетий не срывала поставки.
В пятницу ряд европейских стран, в частности, Германия и Венгрия, начали тратить газ из подземных хранилищ на фоне приостановки «Северного потока».
До этого Газпром подтвердил, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
Напомним, немецкая Die Welt написала, что антиправительственный митинг в Чехии, участники которого обвинили власти в нежелании налаживать отношения с Россией и в отсутствии поддержки местному населению перед лицом серьезного кризиса, способен вдохновить немецкую оппозицию.
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35-я бригада ВСУ: Нас просто истребляют
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Бойцы 35-й бригады морской пехоты ВСУ после разгрома «контрнаступления» на Николаево-Криворожском направлении пожаловались на свое бедственное положение и отсутствие помощи.
«Это никакая не война, нас просто истребляют... Сколько еще наши матери и жены прольют слез? Сколько детей останутся без отцов? Сколько еще будет братских могил? Братья, кто не пережил эту ночь, вы навсегда в наших сердцах... Где мобилизованные? Всех на фронт! Всех на защиту Украины! У нас батальоны остались только на бумаге, а они гуляют себе!» – сообщают разгромленные морпехи в своем Telegram-канале.
«Хлопцев перекинули из Одесской области на передовую, пообещав быстрое взятие Херсона. Но что-то явно пошло не так», – говорится в этой связи в сообщении отраслевого Telegram-канала «Рыбарь».
«Морская пехота ВСУ передает сердечный привет Алексею Арестовичу и Владимиру Зеленскому. В свою очередь хочу отметить, что точная работа нашей артиллерии, которую бойцы ВСУ описали словами «это не война, нас истребляют», обеспечена присутствием на фронте в достаточном количестве коптеров», – добавил в свою очередь зампред Мосгордумы, тележурналист и военный корреспондент Андрей Медведев.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Уничтожено более 80 националистов и шесть автомобилей.
Напомним, 30 августа Конашенков сообщил, что в результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник за сутки потерял 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 военнослужащих.
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Минобороны: Разведка ВСУ столкнулась с «тувинским феноменом» в радиоперехватах
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Разведка ВСУ столкнулась с так называемым тувинским феноменом в радиоперехватах, сообщило Минобороны России.
Как пояснило ведомство, «слухачи» ВСУ не распознают переговоры тувинских связистов, которые используют только родной язык. Инструктор отделения связи Николай Чамьян отметил, что военнослужащие намеренно прибегают к этому.
«Мы используем наш национальный язык, а именно тувинский, чтобы в случае радиоперехвата противник не смог понять, о чем идет речь», – сказал он. Военный отметил, что подобные уловки использовали «прадеды во время Великой Отечественной войны».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Названы причины антиукраинского митинга в Чехии
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«Недовольство людей, вышедших на митинг в Чехии, вызвано их обеспокоенностью внутренними проблемами страны. Кроме того, оголтелая русофобия и помощь Украине в ущерб собственным интересам имеет лишь ограниченную поддержку в чешском обществе», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее в Чехии прошел антиправительственный митинг, его организаторы призвали правительство республики уйти в отставку.
«Причины митинга, прошедшего в Праге, заключаются в резком ухудшении условий жизни чехов. До последнего времени Чехия была страной с низкой инфляцией и безработицей, с устойчивым курсом кроны и высокими социальными стандартами. Сегодня, впервые за 30 лет, инфляция в Чехии достигла 18%», – рассказал преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Кроме того, достаточно сильно на социальной напряженности сказался прием почти полумиллиона украинских беженцев. В расчете на душу населения мы видим, что Чехия приняла даже больше переселенцев с Украины, чем Польша. Следствием этого стали проблемы с уличной безопасностью и нагрузка на бюджет. Этим чехи крайне недовольны», – отметил собеседник.
«Большинство чехов не питают симпатий к России, вместе с тем Украина и украинцы, которые годами массово работали в Чехии, тоже не вызывают у них особого восторга. Для Чехии, как и для Польши, провозглашенный героем на Украине Степан Бандера – это преступник, чьи последователи вырезали несколько тысяч чехов на Волыни в 1943 году», – добавил он.
Отвечая на вопрос о том, кто стоит за организацией акции протеста, политолог рассказал, что «главным образом это националисты из партии «Свобода и прямая демократия». «Эта партия имеет свою фракцию в парламенте, ее лидеры известны своей русофилией. Кроме того, к ним примкнула и часть сторонников бывшего премьера Андрея Бабиша, которые недовольны ухудшением жизни в стране», – рассказал Трухачев.
«Вместе с тем шансов свергнуть правительство Петра Фиалы, имеющего устойчивую опору в парламенте, у организаторов митинга пока нет. Все может измениться лишь в начале 2023 года, после президентских выборов в Чехии, не раньше», – полагает собеседник.
«Чешский премьер Петр Фиала – идейный русофоб. То есть он не проплачен США или кем-то другим, русофобия – это его личная позиция и личный выбор. Именно поэтому он склонен везде искать «руку Кремля»,
– убежден политолог. «В целом в Чехии есть и русофобы, и русофилы. В отличие, например, от Польши, там присутствует очень большой разброс мнений по поводу России. Наиболее частое из них: «русские – не друзья, но и не враги». Поэтому наличие у власти столь русофобского правительства выглядит как аномалия. А вот наличие массового недовольства кажется вполне естественным, учитывая, что совсем откровенных русофобов в Чехии всего порядка 10-15%, а безусловная поддержка Украины находится в пределах 30%», – отметил эксперт.
«То, что случилось вчера в Праге, стало напоминанием, что Чехия – не Польша, и оголтелая русофобия в ущерб интересам своей страны и народа имеет ограниченную поддержку, несмотря на то, что и доля русофилов там не превышает 15-20%», – подчеркнул он.
Рассуждая об ожиданиях России от отношений с Прагой, собеседник отметил, что «основное, к чему нам нужно быть готовыми – это то, что Чехия может и будет колебаться». «Несмотря на то, что русофобия у чехов величина непостоянная, она там все же есть. С нынешним правительством Чехии России говорить не о чем. Я считаю, что нужно прервать все отношения до тех пор, пока там не сменится правительство. Как мы видим, запрос на такую смену в чешском обществе есть», – резюмировал Трухачев.
В субботу в центре Праги прошел антиправительственный митинг. Участие в нем приняли порядка 70-80 тысяч человек. Организаторы считают, что правительство премьера Петра Фиалы принимает запоздалые и недостаточные меры в борьбе с резким повышением стоимости энергоресурсов и ростом цен на товары и услуги, передает РИА «Новости».
Кроме того, они выдвинули требование правительству Чехии во главе с премьер-министром Петром Фиалой уйти в отставку до 25 сентября, в противном случае организаторы грозят объявить акцию неповиновения.
«Если правительство не подаст в отставку до 25 сентября, то на общереспубликанской демонстрации 28 сентября мы объявим, согласно Конституции Чехии, о гражданском праве на неповиновение, а также о проведении акций с целью [оказания] давления [на кабмин]. Мы уже ведем переговоры с профсоюзами, предпринимателями, фермерами, старостами, сотрудниками транспортной сферы и другими организациями с целью объявления забастовки [в республике]», – приводит ТАСС заявление организаторов.
Выступившие ораторы, среди которых находились политики, ученые и общественные деятели, возложили на кабмин ответственность за энергетический кризис и усиливающуюся инфляцию. Они призвали, в частности, к немедленным переговорам с РФ с целью заключения прямых контрактов на поставку российского газа в Чехию.
Участники митинга, многие из которых принесли на Вацлавскую площадь государственные флаги Чехии, скандировали лозунги за привлечение к ответственности за происходящий кризис членов кабмина и настаивали на проведении досрочных парламентских выборов. Они обвинили власти в реализации политики, противоречащей национальным интересам.
Также, по мнению участников митинга, властям необходимо придерживаться нейтралитета в украинском кризисе, поскольку из-за поддержки Украины и антироссийских санкций чехи столкнулись с резким ростом цен на продовольствие и электричество.
Кроме того, как сообщала газета ВЗГЛЯД, акции протеста прокатились и по другим европейским городам. В пятницу столкновения между протестующими и силовиками произошли в немецком городе Кассель. А в субботу массовый митинг с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона прошел в Париже.
В воскресенье СМИ предрекли в Германии протесты по чешскому образцу. Как пишут СМИ, антиправительственный митинг в Чехии, участники которого обвинили власти в нежелании налаживать отношения с Россией и в отсутствии поддержки местному населению перед лицом серьезного кризиса, способен вдохновить немецкую оппозицию.
Посол США покинул Россию
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Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу, сообщили в американском диппредставительстве в России.
«Посол США в Российской Федерации Джон Дж. Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и сегодня покинул Москву», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что до прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.
«Как мы понимаем, Вашингтон готовит ротацию на этой должности. Ни о каком понижении уровня диппредставительства США в России речи не идет», – приводит слова российского диписточника ТАСС.
Он добавил, что Москва пока не планирует ротацию своего посла в США.
В посольстве напомнили, что Салливан был назначен в декабре 2019 года и проработал на этой должности почти три года. После отъезда Джон Салливан завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе, в течение которой он работал при пяти президентах США, включая должность заместителя государственного секретаря США, руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли США.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с ними.
17 августа российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о желании встретиться с представителями Пентагона и Госдепа, чтобы определить, готовы ли США к разговору о контроле над вооружениями и договоре на замену ДСНВ.
Шарий высмеял угрозы Киева жителям освобожденных территорий
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Блогер Анатолий Шарий раскритиковал слова вице-премьера Украины Ирины Верещук об уголовном наказании за участие в референдумах на освобожденных Россией территориях Украины.
Так, вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что гражданам Украины может грозить до 12 лет лишения свободы, если они будут участвовать в референдумах на контролируемых Россией территориях Украины.
«Такого я не припоминаю. За организацию – было, но чтобы за участие...» – недоумевает Шарий. По его словам, можно и за жизнь в неподконтрольных Украине территориях «срок давать», например – 12 лет. «При входе русских в город не застрелился – 8 лет», – написал Шарий в своем Telegram-канале.
Ранее Верещук сообщила, что власти решили принудительно эвакуировать жителей Донбасса. По ее словам, если человек отказывается от эвакуации, «он должен будет подписать, что он понимает и осознает все последствия и несет персональную ответственность за свою жизнь». В четверг вице-премьер Украины призвала жителей Донецкой области покинуть регион.
Напомним, в июле Верещук призвала жителей Херсонской и Запорожской областей как можно скорее эвакуироваться. Она объяснила свой призыв тем, что «артиллерия должна работать», а так называемая деоккупация, которую собираются проводить Вооруженные силы Украины, «включает в себя вооруженное применение силы».
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Политолог указал на старт «межэлитной грызни» на Украине
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На Украине началась «межэлитная грызня», а бизнесмены начинают искать контакты с Москвой, что может быть плохим сигналом для президента Украины Владимира Зеленского, заявил политолог Марат Баширов.
По его словам, после начала СВО многие олигархи сдали медиаресурсы, дали денег и уехали из страны пережидать сложные времена, надеясь, что Зеленский не допустит потерь территорий и их активов на них, но чем дальше, тем больше беспокойства у украинской элиты за свое будущее и свое богатство. Пример разорения олигарха Ахметова, потерявшего крупнейший свой актив – «Азовсталь», напугал элиту.
«Мы наблюдаем на Украине новые тренды. Во-первых, началась межэлитная грызня по сценарию «умри первый, а я может быть потом». Во-вторых, украинские бизнесмены начинают искать контакты в Москве, чтобы договориться, выходят на окружение Януковича, надеясь через него получить хоть какие-то гарантии сохранения бизнеса от россиян. В-третьих, часть элиты начинает договариваться с Залужным (начальник ВСУ), считая, что он будет править после Зеленского», – написал Баширов в своем Telegram-канале.
По мнению Баширова, для Зеленского – это очень плохой сигнал.
«Вместо образования бизнес-оппозиции в России Путину, мы наблюдаем формирование внутренней оппозиции Зеленскому. До посылания Байдена «в лес» дело еще не дошло, но это вопрос времени: украинская элита всегда жестко играла и за свою собственность они готовы перейти на сторону новой власти на Украине будь то в Киеве или в Херсоне», – сообщил он.
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный станет новым президентом страны после Владимира Зеленского.
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СМИ сравнили цены на продукты питания в России и Британии
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В якобы пострадавшей от санкций России происходит снижение цен на продукты питания. В это же время жители Британии переживают нелегкие времена и страдают от стремительной инфляции, сообщили СМИ.
The Sun пишет, что несмотря на заявления западных политиков о том, что россияне столкнутся с острой нехваткой продовольствия, покупатели в «Пятерочке» загружают свои тележки продуктами вдвое дешевле. «В августе цены на продукты питания в Великобритании росли самыми быстрыми темпами со времен экономического кризиса в 2008 году, подскочив до 10,5% по сравнению с предыдущим годом», – отмечает автор статьи.
Кроме того, издание сообщило, что британские счета за электроэнергию выросли на 80% по сравнению с 10-процентным ростом для россиян.
Ранее сообщалось, что миллионы граждан Британии отказываются от тех или иных продуктов ради экономии денег, 50% жителей Соединенного Королевства сократили количество посещений кафе и ресторанов.
В августе группа британских активистов, носящая название «Enough is Enough», анонсировала проведение в ближайшие недели 50 митингов из-за недовольства ростом стоимости жизни в стране.
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По странам Европы прокатилась волна митингов
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В Париже в субботу прошел массовый митинг с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона. В тот же день десятки тысяч человек на митинге в центре Праги потребовали отставки правительства Чехии. В пятницу столкновения между протестующими и силовиками произошли в немецком городе Кассель.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что десятки тысяч французов вышли в субботу на улицы Парижа с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона. «Макрон #импичмент! » – кричат сегодня десятки тысяч французов на улицах Парижа!», – написал Филиппо на своей странице в соцсети Twitter.
Протестующие обвинили правительство Франции в недостаточной заботе о благополучии французов, а политику Макрона назвали античеловеческой, сообщает сетевое издание info24.ru.
Кроме того, антиправительственный митинг, собравший десятки тысяч человек, состоялся в субботу на Вацлавской площади в центре Праги. Собравшиеся потребовали отставки правительства Чехии во главе с премьер-министром Петром Фиалой до 25 сентября, предупредив, что в противном случае будет объявлена акция неповиновения.
Днем ранее в немецком городе Кассель произошли столкновения между силовиками и протестующими против поставок оружия, в том числе Украине, передает РИА «Новости».
Ранее министр юстиции Чехии Павел Блажек предупреждал, что существует риск революции в Евросоюзе из-за стремительного роста цен на энергию.
Кадыров заявил о начале масштабного наступления в ДНР
Бойцы спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР начали масштабное наступление в нескольких районах ДНР, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«В Донецкой народной республике спецназ «Ахмат» и 2-й корпус ЛНР начали масштабное наступление в нескольких районах. Наши бойцы активно продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки, Северска», – передает ТАСС сообщение Кадырова.
Глава Чечни отметил, что пауза, которая в тактических целях была выдержана за последнее время, полностью себя оправдала. «Не буду раскрывать все секреты, но благодаря разработанному нами плану окрыленный противник раскрыл все свои позиции. Этого нам и было нужно. Теперь спецназ «Ахмат» вместе с союзными войсками ведет активные наступательные действия и нещадно бьет врага», – добавил он.
Ранее Кадыров рассказал о паникующих в ближнем бою украинских националистах.
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В администрации Энергодара заявили о попадании снаряда в энергоблок ЗАЭС
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Во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины один из артиллерийских снарядов попал в энергоблок Запорожской АЭС, рассказал глава администрации города Александр Волга.
«Одно из попаданий – сквозное – было в энергоблок, [это был] артиллерийский снаряд. Была у меня фотография. [Энергоблок] нерабочий, который сейчас пока не находится в рабочем состоянии», – приводит слова главы администрации города ТАСС.
Волга не уточнил, когда именно произошло попадание.
Глава администрации города напомнил, что система безопасности энергоблоков имеет структуру, которую невозможно нарушить одним попаданием. «Но тем не менее факт остается фактом. Из чего они в следующий раз догадаются стрельнуть? Нужно принимать какие-то решения в рамках всех этих мероприятий», – добавил он.
По словам Волги, радиационный фон на территории атомной станции измеряется постоянно и он говорит о том, что все системы работают, повышения радиационного фона нет.
Накануне в администрации Запорожской области сообщили, что мощность двух работающих энергоблоков Запорожской АЭС снизили вдвое. Ранее власти Энергодара сообщили, что подача энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов.
Кроме того, в четверг Министерство обороны России рассказало о высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что планировавшие захват Запорожской АЭС украинские диверсанты прошли подготовку в Великобритании, также в Запорожской области были взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС работают шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, четыре специалиста покинут ее на следующей неделе, два сотрудника останутся на объекте в долгосрочной перспективе.
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Пугачева прокомментировала смерть Горбачева
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Народная артистка России певица Алла Пугачева прокомментировала смерть бывшего президента СССР Михаила Горбачева.
По словам исполнительницы, новость о смерти политика вызвала у нее слезы. «Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть «империей зла» для всего мира и исчез страх за будущее своих детей», – передает «Лента» слова Пугачевой.
Певица подчеркнула, что Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания своей власти. «Все не без греха, и политики тоже. Главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества», – добавила она.
Глава государства Владимир Путин не смог принять участие в субботней церемонии из-за загруженного рабочего дня. Путин почтил память Горбачева в четверг, приехав проститься с ним в Центральную клиническую больницу. На церемонию прощания Путин прислал венок, он был установлен в изголовье гроба. Премьер-министр Михаил Мишустин также почтил память Горбачева, прислав венок на церемонию прощания с ним. Всего в зале стояло больше 20 венков от органов власти, российских регионов и компаний.
Желающие проститься с Горбачевым проходили мимо гроба с телом политика и клали цветы рядом с ним. Рядом с гробом сидели родные и близкие Горбачева. Среди них: экс-руководитель пресс-службы Горбачева, бывший генеральный директор ТАСС Виталий Игнатенко и сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский, которые в середине церемонии встали у гроба вместе с солдатами почетного караула.
В зале, где проходила церемония, была выстелена красная ковровая дорожка: по ней пришедшие проститься подходили к длинному постаменту, который установлен в нескольких метрах от гроба и на который кладут цветы. Еще один такой постамент установлен в ногах гроба: туда разрешен проход для почетных гостей.
На стене между колон висела большая черно-белая фотография Горбачева. В зале играла траурная музыка.
Среди простившихся с Горбачевым – венгерский премьер Виктор Орбан, телеведущий Дмитрий Киселев, лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков, певица Алла Пугачева, композитор и продюсер Виктор Дробыш, глава Россотрудничества Евгений Примаков, депутат Госдумы Евгений Попов, глава Роскосмоса Юрий Борисов, бизнес-омбудсмен Борис Титов, нобелевский лауреат и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, иностранные послы и другие.
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Минобороны заявило о безуспешных попытках ВСУ закрепиться в наступлении
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Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП «Брэдли» производства США, 10 других боевых бронированных машин, пять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих», – приводятся его слова в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в районе населенного пункта Романовка Николаевской области истребительной авиацией ВКС России сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.
«Высокоточным оружием ВКС России уничтожены пункты временной дислокации подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады и склад боеприпасов в районе населенного пункта Краматорск ДНР», – сказал Конашенков.
По его словам, в результате сосредоточенных огневых ударов по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Гусаровка Харьковской области и Адамовка ДНР ликвидировано 110 боевиков. «Командованием ВСУ проводится доукомплектование этих соединений за счет мобилизованных граждан из западных и центральных областей Украины», – уточнили в ведомстве.
«В районе населенного пункта Курахово ДНР в результате удара высокоточным оружием ВКС России по двум пунктам дислокации иностранных наемников ликвидировано до 50 иностранных боевиков», – добавил Конашенков.
«За сутки поражены четыре пункта управления, в том числе: штаб националистического формирования «Кракен» в районе Харькова, 66-й механизированной бригады в районе Елизаветовки ДНР, 65-й механизированной бригады в районе Никольского Запорожской области, а также 57 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах», – подчеркнул он.
В ведомстве уточнили, что уничтожены три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Северск ДНР, Никольское и Малиновка Запорожской области.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Першотравневое Харьковской области, Завитне Бажання, Ивановка и Зеленый Гай в ДНР», – говорится в сообщении Минобороны.
Конашенков отметил, что перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM производства США в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области, а также семь снарядов реактивных систем залпового огня в районе Каховской ГЭС, в том числе четыре HIMARS и три – «Ольха».
Накануне в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили за сутки на Николаево-Криворожском направлении 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих украинских войск.
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Арестович признался во вранье о положении ВСУ на фронтах
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что вводил в заблуждение общественность, когда рассказывал о положении ВСУ на фронтах.
«Нам было очень-очень тяжело. А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо», – признался он в интервью «Фейгин Live» (выполняет функцию СМИ-иноагента), сообщает РИА «Новости».
Ранее в российском Министерстве обороны заявили, что что киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении.
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Британцы раскритиковали Зеленскую после упреков в свой адрес
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Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена, резко высказавшаяся в адрес жалующихся на рост «коммуналки» британцев, вызвала жесткую критику со стороны читателей Daily Mail.
Читатели Daily Mail приняли в штыки слова жены украинского президента о подорожании электроэнергии и упрекнули ее за наряды от лучших дизайнеров, а также напомнили об оказываемой Киеву поддержке, передает РИА «Новости».
«Возможно, она не хотела никого задеть, но я чувствую обиду на этот счет», – написал Little Tiger.
Он добавил, что ситуация в Британии и на Украине отличается, но подчеркнул, что жители королевства не могут полностью отстраниться от собственных проблем.
«Меня от нее тошнит. Сидит там в дизайнерской одежде, с оффшорными счетами», – прокомментировал theteller.
«Пока вы считаете копейки...» демонстрирует непривлекательное высокомерие с ее стороны. Нам пора уйти и оставить наши деньги для нуждающихся», – заявил jbz.
Он также выразил недовольство тем, что поддержка Украине переросла в наглые требования.
«Перевод: Мы не заботимся о вас. А теперь дайте нам больше денег и оружия, которые мы сможем продавать в Интернете», – написала Agnes30.
Heaton203 призвал власти и самих британцев больше не помогать Украине.
Caroline добавила, что Украина переживает не лучшие времена, но посоветовала Зеленской быть более дипломатичной.
Напомним, что супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена в интервью Би-Би-Си заявила, что пока Британия «считает копейки», чтобы платить по счетам за газ, на Украине считают еще и убитых.
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