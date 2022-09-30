Спрогнозирован рост производства экоупаковки в России

Российский рынок упаковки может вырасти на 30% к концу 2025 года, доля экологичной упаковки может дорасти до 50% от всего объема производимой в стране упаковки, сообщается в исследовании Россельхозбанка.

«По оценкам аналитиков Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка, объем российского рынка упаковки может увеличиться на 30% и достигнуть 1,7 трлн рублей к концу 2025 года. При этом доля экоупаковки может составить до 50% от всего объема выпускаемой в России упаковки», – цитирует сообщение банка ТАСС.

Отмечается, что сейчас рынок пищевой упаковки оценивают в 1,3 трлн рублей, 80-85% – это российские предприятия. Российские производители изготавливают упаковку в первую очередь из древесины, картон и бумага составляют 36% от сегмента пищевой упаковки, полимеры – 38%, жестяная и алюминиевая продукция –10%, стекло – 12%.

На данный момент не фиксируется дефицита упаковочных материалов, хотя приостановили работу несколько предприятий и из страны ушли часть компаний.

Замена импортного сырья на белый пищевой картон имеется у бумажных производств в Светогорске и Сыктывкаре. Для упаковки могут применять и бурый картон.

Аналитики полагают, что российский рынок упаковки – один из самых быстрорастущих сегментов экономики. В 2023-2025 годах на нем будет наблюдаться устойчивый рост. Главными факторами станут импортозамещение и рост производства упаковки для выпуска пищевых продуктов.

В 2022 году повысился тренд на производство российской упаковки и экоупаковки. Экологичной считают упаковку, безопасную для продуктов питания и пригодную для вторичной переработки, а также применимую для повторного использования и способную к биоразложению.

Ранее российские ученые создали технологию переработки пластиковых бутылок в высококачественные тепло- и звукоизоляционные материалы, ее разработали химики ВятГУ.