Главой Национального центра управления обороной России назначили Олега Горшенина

Военный эксперт назвал потенциальные районы концентрации сил ВСУ

«На данный момент у украинских формирований есть численное превосходство, поэтому Киев может спокойно терять большое количество людей и даже посылать их в самоубийственные атаки, как это происходит с конца августа на Херсонском направлении», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Прокаев, комментируя сообщения о боестолкновениях в районе Лимана (север ДНР) и активизации ВСУ на линии фронта в ЛНР.

«Сейчас основные усилия ВСУ направлены на то, чтобы закрепиться на правом берегу реки Оскол и атаковать город Лиман. Реализация этих планов может открыть украинской армии возможность дальше продвигаться в сторону ЛНР, к населенным пунктам Кременная, Сватово и Старобельск, и далее к Луганску», – рассказал военный эксперт Андрей Прокаев.

Собеседник напомнил, что противник уже на протяжении нескольких недель предпринимает атаки на указанном направлении. Украинским военным удалось закрепиться на правом берегу Оскола. Лиман держится, попытки взять его с наскока и обойти с востока, форсировав Северский Донец, тоже не удались, констатировал Прокаев. «Поэтому сейчас ВСУ продвигается с запада, с плацдарма возле Редкодуба», – отметил военный аналитик.

По мнению Прокаева, в процессе готовящегося нового удара в сторону городов Сватово и Лиман ВСУ, возможно, предпримут несколько отвлекающих атак в районе Угледара (к юго-западу от Донецка), а также на Запорожском направлении и в районе Донецка. «Все это им необходимо с одной единственной целью – скрыть направление главного удара и заставить нас перебрасывать резервы на эти участки, – полагает эксперт. – На данный момент у украинских формирований есть численное превосходство, поэтому в этих целях могут спокойно терять большое количество людей и даже посылать их в самоубийственные атаки, как это происходит с конца августа на Херсонском направлении».

По оценке собеседника, ВСУ еще располагают достаточным временем для подтягивания резервов. «Кроме того, не стоит особо рассчитывать на непогоду и бездорожье. Мы помним, что российские Вооруженные силы наступали на Украине весной во время распутицы, и это не помешало им практически подойти к Киеву», – напомнил Прокаев. Поэтому, подчеркнул он, в первую очередь все решает то, насколько быстро подойдут наши резервы и насколько сильными будут потери ВСУ.

В среду RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны России сообщил о потерях ВСУ во время попыток наступления на Лиман (Красный Лиман). «Потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля», – перечислили в оборонном ведомстве. Атака потерпела провал, констатировали в Минобороны.

Ранее в понедельник глава ДНР Денис Пушилин оценил обстановку в районе Красного Лимана как «самую сложную» и упомянул попытки прорыва со стороны украинских войск, которые сдерживают союзные силы. Пушилин и ранее указывал на районы Красного Лимана и Ямполя как на наиболее проблематичные участки линии фронта.

В среду военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале сообщил, что противник выстроил штурмовые колонны и технику для марша по направлению к селу Торское в ДНР. «Напомним, Торское – это главная дорожная развязка, по которой можно попасть в Красный Лиман и Дробышево. В случае утраты контроля над ней наши группировки там рискуют попасть в окружение», – пояснил Пегов.

Одновременно официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил об активизации ВСУ по всей линии фронта. ВСУ за сутки обстреляли города Алчевск, Кременная и Брянка используя американскую РСЗО M142 HIMARS и артиллерийские установки натовского калибра 155 миллиметров, цитировал ТАСС сообщение Филипоненко.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД