Специалисты ООН зафиксировали крупный выброс метана на месте разрыва газопроводов

Группа исследователей, в том числе специалисты ООН, зафиксировали крупную утечку метана на месте разрыва труб газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в Балтийском море, сообщил Международный центр мониторинга выбросов метана (IMEO) – проект, запущенный в рамках Программы ООН по окружающей среде.

Как сообщили в центре, анализ спутниковых снимков, проведенный IMEO в партнерстве с Программой ООН по окружающей среде и учеными из Политехнического университета Валенсии впервые выявил и подтвердил крупную утечку метана в разрыве газопровода «Северный поток», передает ТАСС.

По оценке специалистов, с 26 по 29 сентября радиус «пузырения» газа в море уменьшился примерно с 700 до 520 метров. При этом, утверждают они, объем выбросов метана значительно больше, чем «вызывавшие тревогу утечки» на морских платформах в Мексике.

Ранее в пятницу директор СВР Сергей Нарышкин заявил о наличии данных о причастности Запада к взрывам на «Северных потоках».

Как сообщил «Коммерсант», на встрече НАТО вечером в среду датские официальные лица заявили, что трубопроводы были повреждены в результате двух взрывов, каждый мощностью около 1100 фунтов (498 кг) в тротиловом эквиваленте

В четверг газета «Свенска дагбладет» со ссылкой на представителя шведской береговой охраны сообщила об обнаружении четвертой утечки газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Ранее в четверг посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».

По данным Flightradar24, отслеживающего полеты воздушных судов, в районе аварий в течение сентября регулярно летали военные вертолеты США, часами кружа над акваторией. Комментируя эту информацию, Пентагон заявил, что ведомство не станет спекулировать относительно причин аварий.

В среду вечером ФСБ, опираясь на материалы Генпрокуратуры, начала предварительное расследование взрывов на газопроводах. В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361 УК (акт международного терроризма), возбуждено уголовное дело.

Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».

Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».

Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».