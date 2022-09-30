ВСУ ударили по колонне с беженцами с Украины

Украинские войска нанесли удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области, есть жертвы и пострадавшие, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По словам Рогова, украинские боевики осуществили очередной террористический акт. ВСУ видя, как массово население едет в освобожденную часть Запорожской области, ударили по колонне с десятками гражданских автомобилей, стоящими в очереди в районе рынка на Ореховской трассе на выезд из подконтрольной им части региона.

По информации Рогова, есть жертвы и много пострадавших. При этом киевский режим пытается выдать случившиеся за обстрел со стороны российских войск, идя на гнусную провокацию ценой жертв среди мирного населения.

Рогов добавил, что киевский режим стремится запугать население на подконтрольной ему части и не допустить оттока людей в освобожденную часть Запорожской области, которая скоро станет субъектом Российской Федерации.

«Нацисты мстят людям, которые несколько дней назад провели массовый митинг с требованием дать им возможность выехать на освобожденную территорию», – подчеркнул Рогов.

Ранее глава представительства Луганской народной республики в России Родион Мирошник заявил, что по предварительным данным, порядка 30 человек, в том числе дети, погибли при обстреле колонны с беженцами в Харьковской области со стороны украинских военных.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.