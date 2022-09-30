|
|
ВСУ ударили по колонне с беженцами с Украины
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Украинские войска нанесли удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области, есть жертвы и пострадавшие, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По словам Рогова, украинские боевики осуществили очередной террористический акт. ВСУ видя, как массово население едет в освобожденную часть Запорожской области, ударили по колонне с десятками гражданских автомобилей, стоящими в очереди в районе рынка на Ореховской трассе на выезд из подконтрольной им части региона.
По информации Рогова, есть жертвы и много пострадавших. При этом киевский режим пытается выдать случившиеся за обстрел со стороны российских войск, идя на гнусную провокацию ценой жертв среди мирного населения.
Рогов добавил, что киевский режим стремится запугать население на подконтрольной ему части и не допустить оттока людей в освобожденную часть Запорожской области, которая скоро станет субъектом Российской Федерации.
«Нацисты мстят людям, которые несколько дней назад провели массовый митинг с требованием дать им возможность выехать на освобожденную территорию», – подчеркнул Рогов.
Ранее глава представительства Луганской народной республики в России Родион Мирошник заявил, что по предварительным данным, порядка 30 человек, в том числе дети, погибли при обстреле колонны с беженцами в Харьковской области со стороны украинских военных.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
Игорь Скляр назвал свою военно-учетную специальность неподходящей для СВО
|
|
Народный артист России, актер театра и кино Игорь Скляр заявил, что не может быть мобилизован из-за возраста для участия в спецоперации на Украине.
Скляр заявил, что ему прислали ссылку на список, где значатся 50 человек разных артистов от Шуры до Машкова, которые якобы должны быть мобилизованы. По его словам, он вряд ли попадает под мобилизацию, поскольку ему 64 года, а военно-учетной специальности «кавалерист» в войсках уже нет, передает «Говорит Москва».
Ранее Игорь Скляр, говоря о ситуации на Украине, напомнил, что за восемь лет в Донбассе погибли тысячи людей.
Он подчеркнул, что доверяет президенту России Владимиру Путину, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру обороны Сергею Шойгу, премьер-министру Михаилу Мишустину и начальнику Генерального штаба российских Вооруженных сил Валерию Герасимову. «Россия сегодня пошла защищать саму себя, вынужденно, по-взрослому. Как говорится, «делай что должно, и будь что будет!» – заявлял артист.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны поставило задачи мобилизованным на освобожденных территориях
Мобилизованных россиян планируется отправить в зону специальной военной операции, где они займутся контролем освобожденных территорий, заявили в Минобороны России.
Укомплектованные мобилизованными подразделения после проведения боевого слаживания начнут выполнять задачи по контролю и обороне освобожденных территорий, цитирует заявление ведомства РИА «Новости».
Также они будут действовать в составе подразделений резерва и усиления.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Хасидов отказались обслуживать на заправке на западной Украине
|
|
У города Яворов во Львовской области Украины отказались обслуживать хасидов на автозаправочной станции, сообщила Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ).
Происшествие случилось в четверг, возле автомобильной заправочной станции, передает «Страна.ua» со ссылкой на заявление организации. По ее данным, на Украине на заправках «ОККО» отказывают в обслуживании хасидам.
Инцидент произошел в четверг на АЗС «ОККО» возле города Яворов во Львовской области. На видео видно, что хасидов даже не пускают в помещение. «Это нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков. Статья 161-я Уголовного кодекса Украины. Также данные действия являются проявлением антисемитизма согласно закону «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине», - говорится в заявлении ОЕОУ.
В недалеком прошлом украинские власти неоднократно обвиняли в притеснении национальных меньшинств на территории страны. В 2018 году министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что тогдашний президент Украины Петр Порошенко поддерживает разжигание ненависти в адрес венгров. После высказывания глава венгерского МИД был внесен в базу «Миротворец». Сийярто говорил, что политика Киева в отношении венгров Закарпатья «достигла ужасающего дна» и напоминает ему действия «самых мрачных диктатур».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эрдоган прокомментировал просьбу Зеленского повлиять на Россию словами «Путин сделает, что задумал»
|
|
Турецкий лидер Тайип Эрдоган рассказал о том, как отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского поддержать четыре области Украины, участвовавшие в референдуме, и повлиять на российского лидера Владимира Путина.
«Я бы хотел, чтобы они не проводили референдум, а чтобы мы могли решить эту проблему дипломатическим путем... Путин, которого я знаю, каким-то образом сделает то, что он задумал», – передает Anadolu его слова.
Эрдоган подтвердил, что «Зеленский хочет, чтобы мы поддержали четыре (контролируемых Россией) области (Украины, где проводились референдумы о разделении), и хочет, чтобы мы убедили Путина.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав РФ на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав РФ поддержали 93,11% избирателей.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия обвинила Гутерриша в нарушении Устава ООН
|
|
Генсек ООН Антониу Гутерриш, который заявил, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях якобы не могут быть приняты, нарушил статью Устава ООН о беспристрастности действий, заявило постпредство России.
Гутерриш заявил, что воссоединение этих регионов с Россией якобы не соответствует международному праву. Постпредство считает, что Гутерриш нарушил статью 100 – она предписывает генсеку и секретариату ООН «воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на их положении как международных должностных лиц, ответственных только перед Организацией». Также постпредство указало на статью 97, в которой генсек объявлен «главным административным должностным лицом» ООН, то есть у него нет права делать политические заявления от имени ООН в целом, передает РИА «Новости».
Постпредство России заявило, что в вопросе Украины Гутерриш демонстрирует такой же избирательный подход, как и страны Запада, и ставит себя в один ряд с ними. Указывается, что он игнорирует принцип равноправия и самоопределения народов: «Создание суверенного и независимого государства, свободное объединение или интеграция с независимым государством или обретение любого другого политического статуса, свободно определенного народом, представляют собой способы осуществления права на самоопределение этого народа».
Постпредство назвало двойными стандартами атаку генсека ООН на основополагающее право на самоопределение, выраженное на референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский выразил сожаления в связи с тем, что Гутерриш решил повлиять на позицию государств-членов ООН в преддверии обсуждения вопроса о референдумах в Генассамблее. Вероятно, в пятницу, либо вначале следующей недели США и Албания вынесут на голосование в СБ ООН свой проект резолюции, осуждающий референдумы. Россия, как ожидается, наложит на него вето. Тогда, согласно правилам, вопрос будет перенесен на обсуждение в Генассамблею.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав России. Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение ДНР в состав России на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение ЛНР в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав России поддержали 93,11% избирателей.
Церемония подписания договоров о вступлении в состав России этих областей, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики ожидается в пятницу в Кремле.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол Украины Маркарова объяснила правила применения оружия США против России
Запрет Вашингтона на использование американского оружия для ударов по территории России касается только РСЗО HIMARS, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.
В связи с соглашением Украины и США о неприменении американского оружия для ударов по территории России, Маркарову спросили, касается ли это всего американского оружия, которое получает Киев. Маркарова ответила, что речь идет именно о HIMARS, передает RT со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, как сообщал министр обороны Украины Алексей Резников, Украина и США договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории, но «по Крыму таких ограничений нет».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США предложили наемникам на Украине двойную ставку
|
|
США поместили объявление на главной странице американского рекрутингового агентства для силовиков и авантюристов о наборе наемников на Украину по двойной ставке, сообщает редактор информационного агентства Юрий Баранчик.
«В США массово рекрутируют наемников на Украину за 1–2 тыс. долларов в день... по двойной ставке. В списке требований к кандидатам указаны: безупречные физические кондиции, не менее пяти лет военного опыта в данном регионе Европы, хороший уровень владения стрелковым оружием советской эпохи и НАТО, навыки работы с секретной информацией и защищенными системами связи и другое», – написал он в своем Telegram-канале.
Баранчик раскрыл, что соответствующее объявление 27 сентября находится на главной странице американского рекрутингового агентства для силовиков и авантюристов SilentProfessionals.org.
При этом в описании вакансии на общедоступном сайте указано, что эти требования выдвигаются к кандидатам на должность «охранников и спасателей».
«Однако размер ставки говорит о том, что «специалистов с боевым опытом» набирают для высокорисковых задач: «1000–2000 долларов в день + премия», – заметил он.
Ранее власти Соединенных Штатов призвали американцев не ездить на Украину для участия в боевых действиях, так как не могут гарантировать их безопасность.
До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил о присутствии американских наемников и советников на поле боя на Украине и превращении США в сторону конфликта на Украине.
Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кадыров рассказал о наступлении полка «Север» в Херсонской области
|
|
Наступление на Херсонском направлении ведется командиром полка «Север» Хасмагомедом Магомедовым, военнослужащие подавляют сопротивление, им удается идти вперед без потерь, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Прежде всего, прорабатывается стратегия. На этом этапе, учитывая все, вплоть до мельчайших деталей, воины приступают к непосредственной ликвидации противника. При соблюдении всех условностей операция проходит быстро, точечно и эффективно. Кроме того, это позволяет свести на нет потери среди личного состава», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что военнослужащие из Чечни имеют высокую боевую подготовку, что играет важную роль, в том числе в ближнем бою.
«В итоге так получается, что у националистов два выхода, которые диктуются их командованием, – отступать либо держаться до последнего. Но мы еще не отменили и третий вариант – сдаться в плен. Это уже им самим решать, а мы продолжаем уверенное продвижение вперед», – заключил глава Чечни.
Ранее Кадыров публиковал видео с квадрокоптером, сбитым в ходе СВО, на котором была надпись «Привет из Нью-Йорка».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
При обстреле ВСУ колонны с беженцами в Харьковской области погибли 30 человек
|
|
По предварительным данным, порядка 30 человек, в том числе дети, погибли при обстреле колонны с беженцами в Харьковской области со стороны украинских военных, заявил глава представительства Луганской народной республики в России Родион Мирошник в эфире канала «Россия-24».
«По предварительным данным, под обстрелом колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети», – передает РИА «Новости» его слова.
Мирошник добавил, что их тела не могут вывезти экстренные службы ЛНР из-за постоянных обстрелов.
По информации главы представительства ЛНР, колонну беженцев выследили с помощью квадрокоптеров.
«Они спонтанно собрались в колонну, которая двигалась в нашу сторону, в сторону Луганской народной республики то ли для транзита, то ли для того, чтобы добраться до мест временного размещения... Колонну выследили на квадрокоптерах, и они была обстреляна из артиллерии», – сказал он.
Мирошник добавил, что поток людей, выезжающих из Харьковской области в сторону России, в последние дни вырос.
«Сейчас, после того как начались активные боевые действия на территории Харьковской области, то количество людей, которые либо выезжают в сторону Белгородской области России, или едут через нашу территорию, увеличилось», – заключил он.
О происшествии стало известно после того, как военные медики эвакуировали в Луганск ребенка, раненного в районе Купянска в Харьковской области. Тогда же поступила информация о том, что семь человек, в том числе двое детей, получили ранения в результате обстрела колонны с беженцами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин подпишет договор с главами новых территорий 30 сентября в 15:00 в Кремле
|
|
Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле, российский лидер Владимир Путин примет в ней участие, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Завтра в большом Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15.00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков добавил, что это не послание президента Федеральному Собранию, а другой формат.
«Послание президента состоится позже, мы будем вас своевременно об этом информировать», – сказал он.
Также пресс-секретарь президента проинформировал, что Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий 30 сентября в Москве, когда будут подписаны договоры.
«На полях этой церемонии эти встречи и состоятся», – сказал Песков, уточнив, что встречи и церемония подписания пройдут в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца в Москве.
Ранее сообщалось, что депутатам Государственной думы было разослано приглашение на 30 сентября в Кремль, где в 15.00 начнется мероприятие с участием президента.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Майора-трансгендера армии США Джейми Ли Генри обвинили в связях с Россией
|
|
Майора вооруженных сил США Джейми Ли Генри – первого открытого трансгендера-офицера в американской армии – и его жену Анну Габриелян обвинили в сговоре с целью передачи России конфиденциальных медицинских данных военных и чиновников США, свидетельствуют документы суда в штате Мэриленд.
С ними связалась агент ФБР, выдавшая себя за сотрудницу российского посольства в Вашингтоне. Она попросила передать данные пациентов, проходивших лечение на базе Форт-Брэгг, где Генри работал военным врачом, а также в одной из местных клиник, где работала Габриелян, передает ТАСС.
Супруги, как утверждает обвинение, передали агенту ФБР под прикрытием медицинские данные двух пациентов клиники, в которой работала Габриелян, а также пяти лиц, проходивших лечение на базе Форт-Брэгг. Утверждается, что так они хотели показать возможность доступа к данным.
Daily Mail пишет, что Габриелян посоветовала Генри перестать быть «трусом» и не обращать внимания на «этические вопросы». Габриэлян якобы подпитывала патриотизм по отношению к России. Она вышла замуж за Генри в 2015 году, в том же году майор официально объявил себя трансгендером. Во время этой встречи Генри якобы сказал агенту, что пытался завербоваться, чтобы участвовать в боях на стороне России против Украины, но его не взяли из-за отсутствия боевого опыта.
Напомним, после прихода к власти Джо Байдена в армию США стали принимать трансгендеров. В марте 2021 года Сенат США по предложению президента страны утвердил женщину-трансгендера Рейчел Левин помощником министра здравоохранения. Рейчел Левин стала первым трансгендером на таком высоком посту в США. В прошлом Левин идентифицировала себя как мужчину, была жената и имела двоих детей, но в 2011 году сменила пол и в 2013 году развелась.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ударом ВКС уничтожены 80 боевиков «Иностранного легиона» ВСУ в ДНР
|
|
Высокоточным ударом ВКС России по позициям подразделений иностранных наемников «Иностранный легион» в районе населенного пункта Николаевка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено до 80 боевиков, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате огневого поражения пункта временной дислокации второго батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянска Харьковской области уничтожено более 70 украинских военнослужащих и 14 единиц военной техники.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено шесть пунктов управления ВСУ, в том числе командные пункты 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Елизаветовка ДНР и 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области, а также 87 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 198 районах», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Павлоград Днепропетровской области подавлена реактивная батарея систем залпового огня HIMARS производства США. В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777. В районе населенного пункта Евгеновка ДНР уничтожен артиллерийский взвод крупнокалиберных орудий «Гиацинт».
Также уничтожены девять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Коломийцево Днепропетровской области, Котлярево, Березнеговатое и Шевченково Николаевской области, Лежино Запорожской области, а также Краматорск и Малиновка ДНР», – отметил Конашенков.
«В районе населенного пункта Владимировка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса «С-300».
Истребительной авиацией ВКС России сбиты в воздухе: МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Курахово ДНР и украинский Су-24 в районе населенного пункта Калуга Николаевской области», – отчитались в Минобороны.
«Средствами противовоздушной обороны поражены восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Александровка Николаевской области, Брускинское, Райское, Садок Херсонской области, Ясеневка Луганской народной республики, Павловка и Петровское ДНР», – сообщил Конашенков.
«Кроме того, уничтожены в воздухе 17 снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM производства США в районах населенного пункта Новая Каховка Херсонской области и города Херсона», – перечислили в Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 307 самолетов, 155 вертолетов, 2107 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5147 танков и других боевых бронированных машин, 855 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3439 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5973 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что ВКС России нанесли удар по цехам танкового завода в Харькове.
Под Херсоном предотвратили крупную диверсию
Сотрудники полиции и Росгвардии предотвратили крупную диверсию на границе Херсонской и Запорожской областей, которая могла оставить без электричества целые районы, при этом украинские диверсанты взорвали одну опору ЛЭП, сообщили в правоохранительных органах Херсонской области.
По сообщению представителя силовых ведомств, около 10.30 поступила информация о подрыве опоры ЛЭП в районе населенного пункта Сокологорное на границе Херсонской и Запорожской областей.
После выезда на место сотрудники полиции совместно с сотрудниками Росгвардии установили, что заминировано две опоры ЛЭП. Специалистами-взрывотехниками проведено разминирование СВУ, установленных на опорах, передает РИА «Новости».
По его словам, в настоящее время ЛЭП функционирует, безопасности граждан и окружающей инфраструктуре ничто не угрожает. Также он сообщил, что экстренные службы планируют отремонтировать поврежденные опоры в кратчайшие сроки.
Ранее в селе Чернобаевка в Херсонской области были задержаны участники украинской разведывательно-диверсионной группы – Александр Свароба (позывной Алекс) и Артем Савельев (Малой).
До этого правоохранители задержали в Херсоне четверых диверсантов, намеревавшихся устроить теракты на гражданских объектах, чтобы сорвать референдум.
Напомним, в воскресенье в результате подрыва автомобиля в Мелитополе погиб украинский диверсант, при себе у мужчины было найдено приписное свидетельство Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Уточнены критерии освобождения от мобилизации специалистов IT и связи
Отсрочка от призыва по частичной мобилизации распространяется на соответствующих необходимым критериям специалистов, трудоустроившихся и после 21 сентября в аккредитованную Минцифры России IT-компанию.
Таким образом, Минцифры уточнило ответ на опубликованный на портале «Объясняем.рф» вопрос, что отсрочка распространяется на всех сотрудников, которые соответствуют критериям и работают в компании на момент подачи заявления об отсрочке, передает ТАСС.
Ранее Минцифры России опубликовало список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи.
До этого на «Госуслугах» была открыта форма подачи заявления для получения специалистами в области IT и связи отсрочки от частичной мобилизации. Как отмечало министерство, форму для начала нужно заполнить, сохранить файл в формате CSV, подписать у гендиректора компании с помощью его УКЭП и отправить через портал госуслуг, когда откроется соответствующий сервис сбора сведений. Заявление на отсрочку будет формироваться самим сотрудником, но к нему надо будет приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям, которое должно быть заверено электронной подписью генерального директора аккредитованной Минцифры организации.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти разъяснили порядок получения удостоверений об отсрочке от призыва
Удостоверение об отсрочке от призыва по частичной мобилизации выдадут людям, имеющим бронь, сообщается на портале
«Объясняем.рф».
На портале Объясняем.рф подчеркнули, что те, кому положена бронь, такое удостоверение получают. Остальным категориям граждан удостоверения не выдаются.
Ранее на портале уточнили, что бронь закрепляется за должностью, а не за конкретным человеком. Если сотрудник решит уволиться или его переведут с забронированного поста, то он потеряет право на отсрочку.
Минцифры России опубликовало список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД