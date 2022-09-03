Историк: Спецоперации на Украине изменила мир

Украина выступала в роли кувалды, которая должна расколоть Россию. Начало СВО было единственным вариантом выхода из положения, потому что Минские соглашения оказались плевком в сторону России, сказал газете ВЗГЛЯД историк Александр Мясников. Он убежден, что создание после Второй мировой войны приемлемой для всех системы международных отношений оказалось невозможным из-за позиции коллективного Запада, прежде всего США.

«Военную машину Второй мировой войны взрастил Запад. Ни один руководитель страны не в состоянии был за шесть лет превратить Германию в военную супердержаву. Это было сделано за счет американцев, англичан. Когда в 1944 году открылся второй фронт (высадка в Нормандии), американцы впервые столкнулись с немецкой армией и были потрясены, увидев у них такие же машины, потому что фордовские заводы стояли в Германии», – говорит историк, главный редактор проекта «Россия – моя история» Александр Мясников.

Коллективный Запад, подчеркивает собеседник, всегда выбирал страну, «которая должна была выступить в роли кувалды по расколу России». «В XIX веке этой страной была Турция (Османская империя), началась Крымская война, но у них ничего не получилось. В XX веке этой страной оказалась Германия, а в XXI – Украина», – считает историк.

3 сентября 1945 года Москва и Токио подписали акт о безоговорочной капитуляции Японии. Этим событием завершилась Вторая мировая война. С 2010 года памятная дата отмечается в России как День воинской славы. До 2020 года праздничным считалось 2, а не 3 сентября.

По мнению Мясникова, США убеждены, что система международных отношений должна создаваться исключительно по американским лекалам. «Эта система очень простая – везде должен быть доллар. Демократия по-американски – это допуск в страну транснациональных компаний, которые строятся по жестким авторитарным принципам. Происходит подчинение мирового рынка. Именно эти компании вместе с крупными банками выбирают президентов стран. Это большая игра, которую англосаксы исповедовали всегда», – напомнил эксперт.

Любое государство, добавляет Мясников, которое сопротивляется миропорядку по-американски, объявляется врагом номер один для всего человечества. Против такой страны начинает работать гигантская пропагандистская машина Запада. «Сейчас в этой роли оказалось наше отечество. В такой же роли будет Китай или уже существует в ней. Ирак, Ливия тоже были врагами США. Ливийский лидер Муаммар Каддафи превратился в изгоя, когда решил заключить сделки по продаже нефти в евро, а не в долларах. Тем самым он нарушил мировую установку американцев и превратился во врага, которого начали душить всеми возможными способами», – считает главный редактор проекта «Россия – моя история».

Мясников разделяет точку зрения о том, что истинные причины конфликта в Донбассе заключаются в стремлении США ослабить и расчленить Россию. По его словам, благодаря принятому в 2019 году на Украине закону о продаже земли иностранцам «18 млн гектаров пахотных земель принадлежат трем американским компаниям». «Западная пропаганда сбивает с толку очень многих людей. Нынешняя ситуация, связанная зерном – это вывоз не украинского, а американского зерна», – убежден историк.

Благодаря российской спецоперации (СВО) на Украине «мир уже сильно изменился». «К сожалению, начало СВО было единственным вариантом выхода из положения, потому что все переговоры, договоры, минские соглашения – были плевком в сторону России. Люди подло улыбались, а делали совершенно другое. Никто на Западе не собирался останавливаться», – указал Мясников.

По его мнению, ошибкой стала победа Владимира Зеленского на президентских выборах. «У меня много знакомых украинцев, которые искреннее полагали, что при президенте-еврее нацизма быть не может. Никто не мог себе представить, что Зеленский станет главным нацистом страны. Произошло совершенное безумие. Когда национализм становится политикой государства, появляется нацизм, что немыслимо для XXI века, но это так. Украинцы убеждены, что они особая нация, раса», – подытожил Мясников.