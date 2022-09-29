МВД опровергло сообщения о «предписании» иностранным студентам покинуть Россию

Сообщения о том, что иностранным студентам якобы предписано покинуть российскую территорию после 12 октября, не соответствуют действительности, заявили в МВД России.

«Размещенная в сети Интернет информация, что иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах, должны покинуть территорию страны после 12 октября, не соответствует действительности», – сообщается на сайте «МВД Медиа».

В ведомстве уточнили, что после снятия ограничений на транспортное сообщение с другими странами, введенных из-за коронавируса, были прекращены временные меры по приостановлению течения сроков временного пребывания и постановки на учет по месту пребывания для граждан Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Китая, Монголии и Южной Осетии, 3 сентября – для граждан Армении и Киргизии.

При этом 13 октября такие временные меры отменят для граждан всех остальных стран.

«Лицам, не имеющим действительных документов для дальнейшего законного пребывания на территории Российской Федерации, необходимо до наступления указанной даты обратиться в территориальный орган МВД России по месту нахождения с целью урегулирования своего правового статуса», – пояснили в министерстве.

Граждане ЛНР, ДНР и Украины смогут оставаться в России без ограничения срока временного пребывания. Требование урегулировать правовой статус не относится к тем, кто уже это сделал, лица с действительными документами на трудовую деятельность, визу, с трудовым или гражданско-правовым договором трудящегося – государства-члена ЕАЭС, лицам, получающим образование в российских вузах.