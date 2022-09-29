В ДТП под Махачкалой погибли четыре человека

В аварии с пассажирской «Газелью» в махачкалинском пригороде погибли четыре человека, сообщила пресс-секретарь дагестанского Минздрава Зарина Агмадова.

«По уточненной информации, четыре человека погибли на месте и семь пострадали в результате ДТП с «Газелью» и «Камазом» в пригороде Махачкалы», – цитирует Агмадову ТАСС.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, всех пострадавших госпитализировали в разные больницы Махачкалы. Детей среди них нет.

До этого в МВД республики сообщали, что погибли три человека.

В ведомстве пояснили, что авария произошла около 10.00 на 819-м километре автодороги «Кавказ», в Карабудахкентском районе.

«Водитель автомобиля «Камаз», по предварительной информации, из-за отказа тормозной системы не справился с управлением и столкнулся с пассажирским автомобилем «Газель», после чего столкнулся с автомобилями LADA Niva» и ВАЗ-2109», – пояснили в ГУ МВД.

Ранее в четверг сообщалось, что в результате столкновения нескольких автомобилей на федеральной трассе Астрахань – Махачкала погибли пять человек.