Пытавшегося задушить пассажира рейса Магадан – Новосибирск дебошира отдали под суд

На летевшем из Магадана в Новосибирск самолете в декабре 2021 года один пассажир попытался задушить другого, дело об инциденте передали в суд, сообщает восточное межрегиональное следственное управление СК.

«По данным следствия, 8 декабря фигурант, находясь в состоянии наркотического опьянения, на борту воздушного судна, следовавшего рейсом Магадан – Новосибирск, вел себя неадекватно, приставал к экипажу и пассажирам авиарейса, вступал с ними в конфликтные ситуации», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Мужчина наносил удары по спинкам пассажирских сидений, по разным частям салона и не реагировал на замечания бортпроводников. Также он попытался задушить другого пассажира, используя «неустановленный предмет».

Пассажиры и экипаж смогли обездвижить подозреваемого и связать его ремнями. После этого мужчину передали сотрудникам транспортной полиции.

Обвиняемый нанес несколько телесных повреждений пассажирам рейса и себе, его поведение угрожало и безопасности полета.

Мужчина признал вину в совершении преступления частично. Дело передано в суд.

Ранее в Сети опубликовали видеозапись нападения этого мужчины на рейсе Магадан – Новосибирск.