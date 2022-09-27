Токио отверг причастность консула Японии во Владивостоке к шпионажу

Японская сторона потребовала извинений за ситуацию с сотрудником генконсульства Японии во Владивостоке. Токио отвергает его причастность к незаконным действиям, сообщило посольство Японии в России.

«Нет абсолютно никаких фактов того, что указанный сотрудник Генерального консульства осуществлял незаконную деятельность, как утверждает российская сторона», – цитирует заявление РИА «Новости».

Также в японском дипведомстве заявили, что консул был увезен «в состоянии обездвиженности, с постоянно завязанными глазами, с прижатыми руками и головой, и был подвергнут запугивающему допросу».

«Действия российской стороны являются явным и серьезным нарушением Венской конвенции о консульских сношениях и советско-японской консульской конвенции, что вызывает крайнее сожаление. Такие действия абсолютно неприемлемы», – заявили в посольстве.

В связи с инцидентом Япония выражает решительный протест и призывает российскую сторону серьезно отнестись к нынешнему протесту и представлению японской стороны.

«В связи с этим сегодня заместитель министра иностранных дел Японии Мори вызвал посла России в Японии господина Галузина в Министерство иностранных дел, заявил ему жесткий протест, потребовал официальных извинений от российской стороны и недопущения повторения подобных инцидентов, а также заявил, что правительство Японии считает необходимым принять соответствующие меры», – добавили в посольстве.

Дипломат пока остается в России и должен покинуть страну до 28 числа.

Напомним, консул Генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори был задержан при получении им секретных сведений. Консул объявлен персоной нон грата. Ему предоложено покинуть Россию в течение 48 часов.

В связи с задержанием консула японского генконсульства в МИД Японии вызван посол России Михаил Галузин, сообщил министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси.