Замвоенкома Москвы отказался разглашать сроки завершения мобилизации

Сроки завершения мобилизационных мероприятий в Москве не будут разглашаться, так как относятся к информации ограниченного доступа, заявил заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев.

«Составлен план отправки [мобилизованных] в Вооруженные силы РФ. В настоящее время мы осуществляем отправку в соответствии с планом, отставаний нет. Планируем завершить [мобилизационные мероприятия] в установленные сроки, без срывов. Сроки назвать не могу, это является ограниченным сведением», – цитирует ТАСС Локтева.

По его словам, жалобы жителей столицы, мобилизованных по ошибке, рассматриваются незамедлительно.

«Все вопросы по частичной мобилизации, которые возникают у жителей Москвы, рассматриваются по телефону горячей линии правительства Москвы. По указанию мэра на горячей линии города выведено отдельное направление, которое разъясняет порядок поведения граждан при получении повесток. В том числе рассматривает жалобы, в самом незамедлительном режиме принимаются решения, если призыв был произведен ошибочно», – подчеркнул Локтев.

Он отметил также, что мобилизация в столице проходит без особой социальной напряженности.

«Мобилизационные мероприятия в Москве проходят без особой социальной напряженности, – сказал Локтев. – Россия всегда славилась большим количеством патриотов. Это подтверждается тем, что большое количество граждан мы отправили для участия в специальной военной операции до объявления частичной мобилизации. Люди приходили добровольно. Сейчас многие граждане также приходят добровольно в военные комиссариаты, не дожидаясь повесток».

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что в случае, если произошла ошибка при мобилизации, необходимо разобраться, извиниться и вернуть мобилизованного домой.

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.

В воскресенье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Минобороны России и исключить ошибки. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности проведения частичной мобилизации в соответствии с законодательством. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев призвал Минобороны России обеспечить достойные условия обращения с мобилизованными в военкоматах», сообщили в пресс-службе депутата.

Напомним, Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как избежать мобилизации по ошибке.