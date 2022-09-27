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27 сентября, вторник | Последнее обновление — 11:36 | vz.ru
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Замвоенкома Москвы отказался разглашать сроки завершения мобилизации
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Сроки завершения мобилизационных мероприятий в Москве не будут разглашаться, так как относятся к информации ограниченного доступа, заявил заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев.
«Составлен план отправки [мобилизованных] в Вооруженные силы РФ. В настоящее время мы осуществляем отправку в соответствии с планом, отставаний нет. Планируем завершить [мобилизационные мероприятия] в установленные сроки, без срывов. Сроки назвать не могу, это является ограниченным сведением», – цитирует ТАСС Локтева.
По его словам, жалобы жителей столицы, мобилизованных по ошибке, рассматриваются незамедлительно.
«Все вопросы по частичной мобилизации, которые возникают у жителей Москвы, рассматриваются по телефону горячей линии правительства Москвы. По указанию мэра на горячей линии города выведено отдельное направление, которое разъясняет порядок поведения граждан при получении повесток. В том числе рассматривает жалобы, в самом незамедлительном режиме принимаются решения, если призыв был произведен ошибочно», – подчеркнул Локтев.
Он отметил также, что мобилизация в столице проходит без особой социальной напряженности.
«Мобилизационные мероприятия в Москве проходят без особой социальной напряженности, – сказал Локтев. – Россия всегда славилась большим количеством патриотов. Это подтверждается тем, что большое количество граждан мы отправили для участия в специальной военной операции до объявления частичной мобилизации. Люди приходили добровольно. Сейчас многие граждане также приходят добровольно в военные комиссариаты, не дожидаясь повесток».
Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что в случае, если произошла ошибка при мобилизации, необходимо разобраться, извиниться и вернуть мобилизованного домой.
21 сентября президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.
В воскресенье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Минобороны России и исключить ошибки. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности проведения частичной мобилизации в соответствии с законодательством. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев призвал Минобороны России обеспечить достойные условия обращения с мобилизованными в военкоматах», сообщили в пресс-службе депутата.
Напомним, Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как избежать мобилизации по ошибке.
В военкомате Усть-Илимска произошла стрельба
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Стрельба произошла в военкомате Усть-Илимска Иркутской области, в результате ранение получил военком, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Стрелявший задержан.
«Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Стрелка сразу задержали. И он обязательно будет наказан!» – сообщил в Telegram губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«В голове не укладывается произошедшее. Мне стыдно, что подобное происходит в то время, когда мы, наоборот, должны быть едины. Должны бороться не друг с другом, а против реальных угроз. Я очень надеюсь, что врачи сделают все возможное, чтобы Александр Владимирович выжил. Я дал поручение усилить меры безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие», – добавил глава региона.
Очевидец происшествия рассказал Telegram-каналу Baza, что в военкомате нет металлоискателя. «Оружие у него было как из «Брата-2», очень похоже, типа обрез самодельный», – сказал источник.
По не подтвержденным официально данным, стрелявшим оказался 25-летний призывник Руслан Зинин.
Источник РИА «Новости» в свою очередь сообщил, что кроме военкома при стрельбе в военкомате Усть-Илимска никто не пострадал. «Стрельба произошла в 12.20 (7.20 мск). Военком ранен, он на операционном столе», – сказал он, отметив, что в военкома стреляли в упор. Он получил шесть ранений в грудь.
Путин подписал закон о наказании за дезертирство и неявку на службу по призыву
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Президент Владимир Путин подписал закон о наказании за дезертирство и неявку на службу по призыву в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до десяти лет за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву, о лишении свободы на срок до десяти лет за добровольную сдачу в плен, а также закон о лишении свободы на срок до десяти лет за отказ участвовать в боевых действиях, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
«Отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и «в период мобилизации или военного положения, в военное время», – говорится в документе.
Также ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, сопротивление начальнику по военной службе, самовольное оставление места службы, дезертирство, уклонение от службы, нарушение правил службы, утрату военного имущества, если они совершены «в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
При этом отмечается, что военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности за неявку на службу или дезертирство, если «самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу явились следствием стечения тяжелых обстоятельств».
Вводится уголовная ответственность за повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу. И за повторный отказ от заключения контракта по гособоронзаказу.
Согласно документу, опубликованном на официальном интернет - портале в УК РФ вводится новая статья «мародерство». Это преступление предлагается наказывать лишением свободы до шести лет. Мародерство, совершенное с применением насилия, «не опасного для жизни и здоровья», или с угрозой применения такого насилия наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.
Если в мародерстве повинна организованная группа, оно было совершено в особо крупном размере, то есть в эквиваленте 1 млн рублей и выше, а также если оно было соединено с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, то это преступление будет караться лишением свободы до 15 лет.
Ранее совет Федерации одобрил принятые Государственной думой поправки в Уголовный кодекс, касающиеся военной службы.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Крым объявил о выполнении плана мобилизации
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Мероприятия по частичной мобилизации в Крыму завершатся до конца дня в воскресенье, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Слова благодарности крымчанам, которые выполнили свой долг, проявили мужество и пришли в военкоматы, чтобы присоединиться к Вооруженным силам России. Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены. Крымчане-добровольцы, которые встали на защиту Отечества, заслуживают особой гордости и уважения», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что в Крым вернулись бойцы-добровольцы штурмового батальона «Таврида» Черноморского казачьего войска, участвовавшие в спецоперации. Им вручены государственные награды.
«Казачье подразделение было сформировано очень быстро, а боевая слаженность позволила достичь все поставленные цели. Добровольцы проявили мужество и героизм, самоотверженно и без колебаний выполняя свой воинский долг. Ребята сражались за страну, за Крым, за своих родных и близких. К сожалению, не все из батальона вернулись домой. Память о погибших героях будет жить вечно», – добавил Аксенов.
В свою очередь в опубликованном видеоролике представитель батальона отметил, что казаки вернутся в строй после того, как подразделение будет перегруппировано, а личный состав отдохнет.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Мизинцева назначили на должность замминистра обороны
Руководитель Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев занял должность замминистра обороны по материально-техническому обеспечению Вооруженных сил, сообщили в Минобороны.
«На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев. Ранее генерал-полковник Мизинцев занимал должность начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там добавили, что ранее занимавший должность замминистра генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от нее и переходит на другую работу.
В Госдуме призвали военкоматы достойно обращаться с мобилизованными
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Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев призвал Минобороны России обеспечить достойные условия обращения с мобилизованными в военкоматах», сообщили в пресс-службе депутата.
Ссылаясь на многочисленные публикации в интернете, Метелев направил министру обороны России Сергею Шойгу обращение, в котором призвал Минобороны «обеспечить единые и достойные условия отправки мобилизованных в места несения службы.
«В первые же сутки мобилизации в военкоматы добровольно прибыли больше 10 тыс. человек. О чем это говорит? О высокой степени ответственности и патриотизма среди россиян. Но с чем они сталкиваются, попадая в военкомат? Вместо нормальных разъяснений и поддержки их жестко матерят, полностью деморализуя и подрывая боевой дух. Такие прецеденты вызывают неприязнь как к военно-политическому руководству, так и к государству в целом. Нужно срочно менять восприятие мобилизации и действий военных комиссариатов в обществе», – передает РИА «Новости» слова Метелева.
Парламентарий также отметил, что есть и положительные примеры того, как сотрудники военных комиссариатов работают с прибывающими мобилизованными гражданами, и на территории военкоматов проводятся патриотические мероприятия, усиливающие боевой настрой.
«Считаю важным, помимо необходимости корректного поведения сотрудников военкоматов, при отправке солдат исполнять Гимн Российской Федерации в сопровождении военных оркестров, привлекать священнослужителей для молитвы, ветеранов боевых действий или лидеров патриотических организаций для мотивационной речи, поднимающей боевой дух, а также организовывать совместное фотографирование для членов семей и самих бойцов», – добавил Метелев.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.
В воскресенье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Минобороны России и исключить ошибки. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности проведения частичной мобилизации в соответствии с законодательством.
Напомним, Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как избежать мобилизации по ошибке.
В Госдуму внесли проект о единовременной выплате в 300 тыс. рублей для мобилизованных
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Депутаты от «Единой России» и КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предполагающий установить ряд льгот и выплат для граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.
«В частности, проектом федерального закона предлагается установить таким гражданам единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей»,– отмечается в пояснительных материалах к законопроекту, передает РИА «Новости».
Кроме того, предлагается освободить мобилизованных от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения ими военной службы. Планируется также предоставить компенсацию расходов на оплату ЖКХ в размере 50%, установить ежемесячное пособие до трех лет для детей, а также пособие беременной жене мобилизованного гражданина, а также закрепить освобождение от налога на имущество и установить компенсацию 50% стоимости ОСАГО.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Ранее были установлены дополнительные меры поддержки мобилизованных из Москвы.
Также глава Крыма Аксенов пообещал выплаты мобилизованным в Крыму по 200 тыс. рублей. Мэр Москвы Сергей Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных в Москве.
Военный комиссар Якутии Александр Авдонин заявил, что россияне, призванные в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации, будут получать 205 тыс. рублей в месяц и больше.
Депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» выступили с инициативой ввести мораторий на начисление пеней за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для участников специальной военной операции (СВО).
Кроме того, ЕР внесла поправки в законопроект о сохранении рабочих мест за мобилизованными.
До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решения о гарантиях для мобилизованных граждан по кредитным каникулам и сохранению рабочих мест будут приниматься в приоритетном порядке, эти вопросы находятся на контроле.
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В США возникли проблемы с обслуживанием флота
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ВМС США столкнулись с существенными задержками в обслуживании своих кораблей из-за сложности модернизации старых корпусов и нехватки в профессиональных кадров, пишет сайт US Naval Institute.
В материале USNI отмечается, что в то время, как численность кораблей ВМС Китая превысила 355 единиц в этом году, обслуживание только надводных кораблей ВМС США отстает в общей сложности на 4200 дней, такое отставание эквивалентно сокращению флота на 10 кораблей в год, пишет «Московский комсомолец».
Как заявил начальник командования морских систем ВМФ Джастин Грей, промышленные мощности Китая в три раза превышают американские.
По словам директора по техническому обслуживанию флота командования ВМС США контр-адмирала Билла Грина, на конец 2022 финансового года своевременно будут завершены только 36% работ, в прошлом финансовом году этот показатель составлял 44%. По словам Грина, в настоящее время ВМС имеют в наличии 41 боеспособный надводный корабль, работы ведутся на 100 кораблях.
Причинами задержки, пишет USNI, являются сложность модернизации, необходимость монтировать модернизированные боевые системы на старых корпусах, нехватка квалифицированных рабочих на государственных и частных верфях. Как отмечается, только на четырех государственных верфях, где обслуживаются подводные лодки и авианосцы, имеет место рекордная нехватка 1000 рабочих на верфях.
Ранее Конгресс отклонил предложения ВМС США о списании ряда кораблей, в основном ракетных крейсеров и кораблей прибрежной зоны, в связи с чем график обслуживания становится еще более сложным.
Красноярский губернатор Усс призвал извиняться за врученную по ошибке повестку
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Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что в случае, если произошла ошибка при мобилизации, необходимо разобраться, извиниться и вернуть мобилизованного домой.
«На очередном заседании призывной комиссии отметил, что следует неукоснительно соблюдать ограничения по призыву, которые установлены указом Президента России министерством обороны.
В этом деле не должно быть кампанейщины. Если произошла ошибка и повестка пришла человеку, который не подпадает под критерии частичной мобилизации, нужно разобраться, извиниться и вернуть его домой. Необходим индивидуальный подход», – написал Усс на своей странице «ВКонтакте».
Усс также обратил внимание на условия размещения в сборных пунктах, организацию питания, решение бытовых вопросов.
«Люди едут исполнять долг перед Родиной. Наша обязанность – проводить их достойно. При этом важно поддерживать связь с земляками в воинских подразделениях по месту выполнения ими боевых задач. Также нужно оказать помощь семьям мобилизованных через органы местного самоуправления, службу соцзащиты, военно-патриотические объединения». – заявил Усс.
По его словам, все, кто сегодня защищает интересы России, должны чувствовать заботу, нашу общую ответственность за их жизнь, судьбы их родных и близких.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.
В воскресенье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Минобороны России и исключить ошибки. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности проведения частичной мобилизации в соответствии с законодательством. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев призвал Минобороны России обеспечить достойные условия обращения с мобилизованными в военкоматах», сообщили в пресс-службе депутата.
Напомним, Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как избежать мобилизации по ошибке.
Внук погибшего на Сахалине Героя Советского Союза примет участие в спецоперации
Внук трагически погибшего в августе 1945 года Героя Советского Союза Леонида Смирных примет участие в спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба правительства региона.
По информации пресс-службы, полного тезку великого деда, погибшего во время наступательной операции на Сахалине, призвали из Александровска-Сахалинского, передает РИА «Новости».
«Надо быть всегда готовым. Все же нас призвала Родина, мы должны исполнить свой долг честно и достойно. Получив повестку, сразу пришел в военкомат», – сказал Смирных.
Герой Советского Союза Леонид Смирных проходил службу на Сахалине и особо отличился в боях за освобождение Южного Сахалина. Он погиб 16 августа 1945 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм капитану Смирных Леониду Владимировичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза с награждением медалью «Золотая звезда» и орденом Ленина.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. В среду президент Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
В субботу президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование впервые. В Минобороны также назвали не подлежащих частичной мобилизации лиц. В четверг в России заработала горячая линия по вопросам мобилизации.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
Депутат Госдумы Метелев: Эксцессы в военкоматах влияют на общественное восприятие мобилизации
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«Надеюсь, министерство обороны наведет порядок в военных комиссариатах. Иначе мы рискуем сформировать в обществе негативное восприятие самого факта мобилизации», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Метелев, комментируя серию сообщений об ошибках военкоматов при частичной мобилизации. Также депутат направил в Минобороны обращение с призывом создать достойные условия для мобилизованных.
«То, что эксцессы в военкоматах влияют на общественное восприятие мобилизации – это однозначно. Люди, которые изначально с пониманием отнеслись к заявлению президента о призыве тех людей, у которых имеется боевой опыт, и нужны сейчас для защиты Родины в тылу, увидели, что повестки присылаются всем подряд: пожилым врачам, директорам школ, молодым студентам, ученым – кому только она ни пришла. В обществе, таким образом, формируется убеждение, что никто не застрахован, что у военных комиссариатов слова расходятся с делом», – рассуждает Артем Метелев, глава думского комитета по делам молодежи, председатель Совета ассоциации волонтерских центров.
«Мы понимаем, что призыв нужен, частичная мобилизация нужна для обучения людей, для возможного привлечения их на позиции внутри страны», – указал депутат. Он напомнил, что из заявления президента следует: на передовую отправят людей, имеющих опыт и соответствующие военно-учетные специальности. «Частичная мобилизация нужна, – вновь подчеркнул собеседник. – Но это нужно делать в полном соответствии с законодательством и в полном соответствии с позицией главнокомандующего, и с его заявлениями – не подставляя ни его, ни государство в целом».
Но, говорит Метелев, из информации с мест следует, что зачастую военкоматы не успели подготовиться к началу мобилизации, и не учитывают тех, кто готов служить добровольно, по контракту. «Вместо того, чтобы точечно идти к людям, которые могут на контрактной основе идти защищать страну, в том числе, представителей патриотических движений, спортсменов, тех, кто занимается спортивной стрельбой – метут всех подряд», – отметил депутат.
«Поэтому нужны управленческие решения, и со стороны министерства обороны, и со стороны губернаторов, – подчеркнул Метелев. – Мы видим, что главы субъектов включились лично в решение вопроса, и пытаются снять социальное недовольство, признавая и исправляя ошибки. Это важно, это нужно. Надеюсь, что министерство обороны наведет порядок».
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
«Люди, готовые послужить стране, защищая ее, есть, и их много. Но давайте создавать достойную обстановку для них», – подчеркнул депутат. Метелев отметил, что в обращении, которое он в воскресенье направил министру обороны Сергею Шойгу и главам регионов, содержится призыв к тому, чтобы и проводы этих военнослужащих тоже «выглядели бы достойно, с поднимающей боевой дух музыкой, с речами».
«Для этого нужно привлекать лидеров общественного мнения, Героев России, ветеранов, священников. Публиковать фотографии с этих мероприятий, – указал Метелев. – Очень хочется верить, что уже на следующей неделе мы увидим совершенно другой подход».
В обращении к главе Минобороны депутат подчеркивал: «В первые же сутки мобилизации в военкоматы добровольно прибыли больше 10 тыс. человек. О чем это говорит? О высокой степени ответственности и патриотизма среди россиян. Но с чем они сталкиваются, попадая в военкомат? Вместо нормальных разъяснений и поддержки их жестко матерят, полностью деморализуя и подрывая боевой дух».
В субботу Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить призыв многодетных отцов, людей с инвалидностью и в возрасте. Напомним, что согласно указу президента, студентам вузов и колледжей, которые учатся очно, либо по очно-заочной форме обучения, полагается отсрочка от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.
В воскресенье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Минобороны России и исключить ошибки. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности проведения мобилизации в соответствии с законодательством.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что делать, если вам пришла повестка по ошибке.
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Спикер Госдумы Володин призвал военкоматы не относиться формально к мобилизации
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности проведения частичной мобилизации в соответствии с законодательством.
Володин уточнил, что вопрос регулируется федеральными законами, указами президента России, а также постановлениями правительства и приказами Минобороны России.
«Важно, чтобы частичная мобилизация прошла в соответствии с законодательством. Поступают обращения. Возникают разные ситуации, о которых вы пишете. С каждым случаем правильно разбираться отдельно. Если допущена ошибка – необходимо ее исправить», – передает РИА «Новости» слова Володина.
Также он подчеркнул, что к частичной мобилизации «нельзя относиться формально». По его словам, от ее эффективности зависит боеспособность военных и решение задач специальной военной операции.
«Если вы столкнулись с фактами, когда нарушены нормы указов, законов или подзаконных актов, сообщайте об этом. На всех уровнях власти должны понимать свою ответственность. На обращения обязательно будем реагировать. Никого не оставим один на один с проблемами», – добавил Володин.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Минобороны России и исключить ошибки. До этого Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
Стало известно, как будут кормить мобилизованных
Мобилизованные граждане России будут получать трехразовое горячее питание или индивидуальные пайки, говорится в ответах колл-центра 122.
«После прибытия мобилизованного в расположение воинской части он будет обеспечен трехразовым горячим питанием. В случае невозможности доставить горячее питание будут выдаваться индивидуальные пайки», – говорится в ответе, опубликованном в Telegram-канале Объясняем.рф.
При этом уточняется, что мобилизованные не смогут отказаться от горячего питания в пользу пайка – он будет выдаваться военнослужащим лишь в случае невозможности доставки сбалансированного горячего рациона.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
В понедельник в регионах прошли торжественные проводы мобилизованных.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также объясняла, почему крайне важно избавить мобилизацию от «перегибов на местах».
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«Омсктрансмаш» досрочно передал Минобороны партию ТОС-1А «Солнцепек»
Омский завод транспортного машиностроения (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации Ростех) досрочно поставил в рамках гособороназказа Министерству обороны России партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, сообщили в пресс-службе УВЗ.
«Омский завод транспортного машиностроения (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех») продолжает поставлять боевую технику в российские войска. В рамках гособоронзаказа предприятие досрочно отгрузило Минобороны тяжелые огнеметные системы ТОС-1А», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Ранее Ростех досрочно поставил Минобороны партию модернизированных САУ «Мста-С».
Матвиенко призвала губернаторов исключить ошибки при проведении мобилизации
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Минобороны России и исключить ошибки.
«Если необходимо, круглосуточно семь дней в неделю будьте в постоянном контакте с военкомами, на прямой связи с региональными омбудсменами и представителями общественности, но обеспечьте реализацию частичной мобилизации в полном и абсолютном соответствии объявленным критериям. Без единой ошибки!» – написала Матвиенко в своем Telegram-канале.
Матвиенко отметила, что в соцсетях активно обсуждается информация о призыве в рамках мобилизации граждан, которые не попадают под объявленные Министерством обороны критерии.
Спикер Совфеда подчеркнула, что на призывных комиссиях председательствуют губернаторы, и ответственность за исполнение мобилизационных кампаний лежит на них.
Напомним также, в среду президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. В субботу президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование впервые. В Минобороны также назвали не подлежащих частичной мобилизации лиц. В четверг в России заработала горячая линия по вопросам мобилизации.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Мобилизованным пообещали досрочный выход на пенсию
Работники, мобилизованные для участия в специальной военной операции, получат статус военнослужащих, в связи с чем им положены все гарантии, предусмотренные для контрактников, включая досрочный выход на пенсию, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы включается в страховой стаж для назначения страховой пенсии по старости. Кроме того, помимо общего страхового стажа, учитываемого при назначении страховой пенсии по старости на общих основаниях, действующим пенсионным законодательством предусмотрен специальный стаж работы, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение», – сказала она на совещании премьер-министра России Михаила Мишустина с вице-премьерами. Слова Голиковой передает ТАСС.
«Будет установлено исключение периода приостановления трудового договора при расчете пособий по временной нетрудоспособности, а также зачет периода добровольного участия лица в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в страховой стаж для назначения пенсии и предоставления в пенсионный фонд сведений о приостановке трудовых договоров», – сказала Голикова.
Вице-премьер проинформировала, что в настоящее время правительством России совместно с депутатским корпусом подготовлены системные поправки в законодательство, направленные на обеспечение защиты трудовых прав всех категорий граждан, участвующих в специальной военной операции, – это призванные по мобилизации и заключившие контракт на добровольное участие в выполнении задач.
«Будет осуществлено законодательное закрепление возможности приостановки трудового договора (контракта) на соответствующий период, будут установлены гарантии членам семей таких работников при наличии детей в возрасте до 14 лет в части запрета привлечения без их согласия к сверхурочным, ночным работам, работе в выходные дни и нерабочие праздничные дни, к командировкам, преимущественное право оставления их на работе при сокращении штата», – приводит ее слова РИА «Новости».
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Она пояснила, что любые договоры и служебные контракты с мобилизованными гражданами подлежат приостановлению и не прекращаются. Это постановление правительства России распространяется на работников и госслужащих, начиная с 21 сентября.
«При предъявлении работникам повестки о призыве по мобилизации работодатель издает приказ о приостановлении с ним трудового договора. Все причитающиеся на этот момент выплаты работникам должны быть произведены», – сказала она.
В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство занимается подготовкой дополнительных мер, чтобы поддержать граждан, подпавших под частичную мобилизацию. «Готовим другие меры для поддержки наших ребят», – сказал председатель правительства.
Глава правительства напомнил, что 21 сентября президент объявил о частичной мобилизации и дал поручение правительству обеспечить дополнительные социальные гарантии для граждан, которые будут призваны на военную службу. «Подписано постановление правительства, устанавливающее, что трудовые договоры работников, которых призовут по мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Рабочее место за сотрудником сохранится, и он сможет вернуться к своим привычным обязанностям на том же предприятии, что и до службы», – напомнил Мишустин.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
В понедельник в регионах прошли торжественные проводы мобилизованных.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также объясняла, почему крайне важно избавить мобилизацию от «перегибов на местах».
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