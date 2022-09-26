Фестиваль цифровой безопасности открылся в Москве

В «Центральном Детском Магазине на Лубянке» открылся первый Фестиваль цифровой безопасности, организованный Альянсом по защите детей в цифровой среде.

В открытии приняли участие председатель альянса Елизавета Белякова, директор Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин и Молодежный цифровой омбудсмен Дмитрий Гуляев, говорится в постпившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«Надеюсь, что благодаря нашим экспертам азы цифровой грамотности станут доступными для всех. Уверена, мы справимся со всеми сложностями и сможем добиться, чтобы цифровая среда была полезной и безопасностей для наших детей», – отметила Белякова.

«Говорить о безопасности и развивать цифровые компетенции нужно с самого раннего детства и продолжать в студенчестве и позже, и на это у молодёжной аудитории есть запрос. Но о сложных вещах в области цифровой безопасности важно говорить в понятной, доступной форме, и сегодняшнее мероприятие может стать для того подспорьем», – добавил Гуляев.

Владимир Бенгин, в свою очередь, добавил, что «Современные дети – первое поколение, чье взросление происходит на фоне стремительно развивающихся информационных технологий. При этом они крайне уязвимы к таким угрозам личной информационной безопасности как фишинг и кибербуллинг, и в силу своего возраста и отсутствия необходимых знаний в указанной области не всегда могут эффективно противостоять им. Именно поэтому так важно как можно раньше обучать детей правилам личной информационной безопасности и, что немаловажно, нужно делать это в понятной для них форме – игровой: конкурсы и челленджи, обучающая видеорекламы, браузерные игры и др. Считаю, что в дальнейшем такой подход окажет положительное влияние на уровень грамотности населения Российской Федерации по вопросам личной информационной безопасности, когда дети перейдут в следующую возрастную группу».

Мероприятия фестиваля позволят детям и взрослым в развлекательном формате узнать о главных угрозах интернет-пространства и научиться им противостоять. В программе фестиваля – интерактивный кибер-квиз, тест-драйв IT-профессий, зона VR-тестирования, digital-пазлы «правда или ложь», «пятнашки», «бесшумная труба», балансборд, разоблачения интернет-мошенников от «фокусника» и раунды с экспертами на платформе «Цифрового доверия».

Юные гости фестиваля смогут пройти «цифровой лабиринт», побывать в выездной студии «Детского радио» «Газпром-Медиа Холдинга», дать интервью и попасть в прямой эфир, а также получить в подарок уникальную «Азбуку Альянса» – словарь безопасности в интернете, сочетающий в себе описание современных интернет-проблем и способов защиты.