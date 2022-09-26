Зарубежные наблюдатели рассказали о ходе референдума в Башкирии

Иностранные наблюдатели продолжают следить за ходом референдума, на котором жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, которые сейчас находяться в Башкирии в качестве вынужденных переселенцев.

«Мы обеспечиваем комиссии необходимым оборудованием, канцелярскими принадлежностями, консультируем по вопросам, возникающим в их работе, например, по оформлению документов. У них разработан свой порядок, мы лишь подсказываем, на какие моменты обратить внимание», – приводит «Башинформ» слова председателя ТИК Стерлитамакского района Ришата Салимгареева.

Как добавил председатель ТИК Стерлитамака Евгений Сизов, членам УИК помогают ориентироваться в городе, предоставляется транспорт.

По информации группы зарубежных наблюдателей и представителей Общественной палаты Башкирии, одна семья переселенцев согласилась поделиться впечатлениями.

Так, 18-летняя Елизавета из Горловки живет в Стерлитамаке с февраля 2022 года. В 2014 м сюда приехал ее отец, он уже получил российское гражданство.

«Для меня это очень важный выбор, мы очень устали за восемь лет от постоянных обстрелов, хочется стабильности. Конечно, я скучаю по родному городу, но сейчас там очень страшно», – рассказала девушка.

Редактор веб-сайта «21st Century Wire», независимый журналист из Великобритании Ванесса Били, наблюдающая за голосованием второй день, отметила высокий уровень организации референдума в Башкирии.

«Ни о каких нарушениях не может быть и речи, я вижу полную честность и прозрачность процесса, уважение к правам людей, их частной жизни», – отметила журналистка.

Также председатель ассоциации свободных исследований и международного сотрудничества Хосе Матемулане из Мозамбика заявил, что «все организовано на высшем уровне».

«Люди имеют возможность сделать свое волеизъявление. Я уже давно слежу за этим процессом, общался с людьми, которым предстоит голосовать, и вижу, что они искренне рады тому, что вершат историю. К сожалению, мир во многом подвержен западному информационному влиянию и все события истолковываются в определенной манере. Чтобы понимать, что здесь происходит, нужно побывать в стране, черпать информацию на русском языке. Когда я вернусь обратно, то расскажу, как все происходит на самом деле, думаю, что к нему прислушаются», – рассказал он.

Экс-посол Боснии и Герцеговины в Египте, профессор Слободан Шоя, в свою очередь, отметил, что «как историк хорошо понимает и видит, что чувствуют переселенцы, в эти дни они рады как дети, нашедшие свою мать».

Одна из переселенцев – уроженка Мариуполя Надежда Федоровна рассказала, что в ее дом попали два снаряда, а сама она чудом осталась жива. «Мы всю жизнь работали, строили этот дом и остались без крова. Я работала в перинатальном центре, а однажды нас просто не пустили на работу – там остановились украинские военные. Мужа и сына я потеряла еще до начала этих событий, повезло, что удалось эвакуироваться в Башкортостан», – сказал она.

Ее земляк Иван Федорович отметил, что всю жизнь работал и помогал детям, а также купил им квартиры рядом со своим домом, чтобы быть поближе.

«У нас уничтожили все, но теперь у нас появилась надежда построить новую жизнь, поэтому наш выбор очевиден», – поделился он.

По мнению Ванессы Били, у нее и других независимых наблюдателей, журналистов, есть хороший шанс повлиять на общественное мнение, которое целенаправленно формируют против России.

«Я расскажу правду об увиденном и люди, которые хотят понять, что происходит на самом деле, смогут найти достоверную информацию», – подчеркнула она.

Ее поддержал Слободан Шоя, который намерен, вернувшись на родину, написать статью об увиденном.

Заместитель председателя Общественной палаты Башкирии Лида Исаргакова, подводя итог дня, отметила, что общественники продолжают знакомиться с ходом голосования на референдуме на территории республики, с условиями, созданными для участников данного процесса. «Зарубежные избирательные комиссии работают в спокойном режиме, избиратели выражают свою позицию достаточно активно. Международные наблюдатели открыто и дружественно общаются с членами комиссий, избирателями. Можно сказать, что третий день кампания проходит в рабочей обстановке, для всех участников избирательного процесса созданы надлежащие условия, все их права строго соблюдаются», – заключила она.

Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.