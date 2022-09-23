Державшей детей на цепи садистке из Петербурга дали пять лет колонии

Политики Германии предложили «убежище» для уклонистов от мобилизации в России

Германии следует предоставить политическое убежище тем российским гражданам, которые бегут из России «в силу антивоенных убеждений» и не хотят участвовать в частичной мобилизации, заявляют немецкие политики.

В частности, с таким призывом выступила управляющая делами парламентской фракции правящей партии «Союз-90»/«Зеленые» в Бундестаге Ирен Михалич. Ее мнение приводит Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов) со ссылкой на немецкую газету Rheinische Post.

С Михалич солидарен зампредседателя фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС Йохан Вадефуль, который призвал правительство страны выдавать гуманитарные визы «щедрее и масштабнее», в том числе российским «военнослужащим, которые публично выступают против» российских властей. «Они заслуживают нашей поддержки», уверен Вадефуль.

В свою очередь замглавы парламентской фракции правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Дирк Визе заявил в интервью Rheinische Post, что уже сами по себе наказания, которые могут грозить россиянам за попытку уклониться от мобилизации, являются «согласно нынешней правовой ситуации достаточным основанием для предоставления политического убежища».

Отметим, что некоторые страны, напротив, уже отказались выдавать гуманитарные визы российским гражданам, которые избегают мобилизации. Так, МИД Латвии заявил, что не будет этого делать «по соображениям безопасности». В Эстонии же в свою очередь заявили, что не будут впускать обратно тех проживающих в республике граждан России, которые присоединились к участию в СВО.

В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

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По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

За первые сутки мобилизации сами явились в военные комиссариаты порядка 10 тыс. российских граждан.

Как сообщили в Генштабе ВС России, в первую очередь будут призываться стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители, а также рядовые и сержанты – до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие – до 55 лет.

Не подлежат частичной мобилизации следующие категории: забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности; признанные временно не годными по состоянию здоровья; занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы; имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет; те, чьи матери кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.

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