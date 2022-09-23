В Нижнем Новгороде стартовал всероссийский форум «Связь поколений»

В Нижнем Новгороде начался всероссийский форум «Связь поколений», в нем участвуют 170 добровольцев со всей страны, которые на постоянной основе заботятся о ветеранах Великой Отечественной войны.

«Связь поколений» – проект, который проводится с целью сохранения исторической памяти, оказания адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, а также создания условий для профессионального роста волонтеров, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы стремимся к тому, чтобы ветераны чувствовали благодарность молодого поколения. Всесторонняя помощь и поддержка со стороны добровольцев и волонтерских движений – это наша обязанность перед Героями, сражавшимися за Великую Победу. Сегодня на площадке форума собрались активисты, которые помогают ветеранам и сохраняют память о Победе Советского народа в годы Великой Отечественной войны. Наше мероприятие – это единство множества смыслов», – поделилась руководитель дирекции по работе с ветеранами, член центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ксения Юрьева.

В открытии форума приняли участие почетные гости, представители правительства Нижегородской области, министерства образования, науки и молодежной политики региона, депутаты гордумы, волонтеры, и ветеран Великой Отечественной войны Евгений Иванович Макаров.

«Вы – наше будущее и надежда. Вы – наши защитники. Вы, молодежь, помогаете ветеранам войны: морально, адресно, духовно. Я очень вами горжусь, и мне приятно встречаться с вами. Ваши действия и вовлеченность в сохранение исторической памяти дают понимание, что наша страна и Родина не пропадет. Так держать» – сказал Евгений Иванович на открытии форума.

Евгений Макаров участвовал в сражениях под Смоленском, на западном фронте, в операции «Багратион», боях за Белоруссию и Польшу. Победу ветеран встретил в Берлине в звании старшины. Евгений Иванович был дважды ранен, но убегал из госпиталя и возвращался в строй. Он не раз спасал товарищей, вызывая огонь на себя.

«Волонтеры Победы» проводят колоссальную работу с ветеранами и ветеранскими сообществами. Важно то, что эта работа проходит не только 9 мая. Она систематическая и постоянная. Я безумно рада, что смогла стать частью команды, частью форума, ведь оказание помощи ветеранам – это большая ответственность. Кроме ответственности должна быть и осознанность. Верю и знаю, что на форуме вместе с другими ребятами мы получим новые знания, обменяемся разными практиками в работе. А главное – сможем сделать жизнь ветеранов лучше и комфортнее», – поделилась участник форума из Ростовской области Валерия Кадырова.

Впереди участников ожидает еще три дня форума. Программа мероприятия включает сразу несколько форматов. Это выступления спикеров и почетных гостей, тематические мастер-классы, тренинги, экскурсии по историческим местам города.

Участники создадут «портрет пожилого человека и активиста», узнают больше об эмпатии, поработают над генерацией идей по развитию большого электронного архива воспоминаний ветеранов (заботаоветеранах.рф) и т.д.

«Тема наставничества очень важна в патриотическом воспитании. В современном мире, в быстро меняющихся условиях, важно не терять связь между поколениями, постоянно поддерживать ее. В эпоху современных вызовов суметь услышать ветеранское сообщество и прислушаться к нему, к нашим героям, которые подарили нам мирное небо над головой, как никогда актуально», - отметил ценность проекта «Связь поколений» руководитель программы «Роспатриот» Росмолодежи Иван Радько.

«Приятно, что местом для проведения форума был выбран Нижний Новгород. Наше региональное отделение активно взаимодействует с ветеранами Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Волонтёры помогают с уборкой, ремонтом, ходят в магазин, общаются с ними, снимают на видео их воспоминания. Также проводят Всероссийскую акцию «Красная гвоздика» совместно с Благотворительным фондом «Память Поколений». Уверены, что каждый участник получит полезные знания и успеет насладиться красотой нашего города», – поделилась член центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», руководитель регионального отделения движения Мария Самоделкина.