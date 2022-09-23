Посол Мирошник рассказал о ходе референдума в Луганской республике и в Москве

«Мы молимся ради того, чтобы в рамках референдума не произошло ничего страшного. Тогда мы сможем выполнить свою миссию, которая откроет нам двери в Российскую Федерацию», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в Луганской и Донецкой республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовал референдум о вхождении регионов в состав России.

«Голосование началось как в Москве, так и на территории Луганской и Донецкой народных республик. Но нужно понимать, что сейчас большинство участков работает в специфическом формате. Это обусловлено усиленным режимом безопасности», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Лично я принимал участие в голосовании на московском участке. Людей здесь достаточно много. Избиратели приходят и согласно установленной процедуре предъявляют документ, после чего заполняют заявление о включении в список избирателей, а затем голосуют», – объяснил регламент дипломат.

Собеседник также отметил, что «локомотив уже запущен и его не остановить». «Мы специально проводим голосование в несколько дней. Это продиктовано условиями безопасности, а точнее – той опасности, которая исходит от украинских боевиков. Тем не менее у нас есть время, чтобы люди успели передать друг другу информацию о местах проведения референдума. Так что я уверен, что явка будет довольно высокой», – заверил он.

«Особую безопасность мы обеспечиваем в ЛНР. Во-первых, свои меры приняли военные. Они всячески пытаются предусмотреть возможные удары со стороны Украины. Главная задача на предстоящие дни – не скапливать людей в одном месте, поскольку именно на это обычно реагируют террористы», – рассказал посол.

Он также добавил, что в ЛНР сформировано большое количество бригад, которые обходят дворы для голосования. На фоне старта референдума, отмечает дипломат, активизировались и ВСУ. «С утра были нанесены удары по Стаханову, Горловке, Зайцево. Террористы не преминули воспользоваться ситуацией и начали обстрелы мирных людей. Но мы молимся ради того, чтобы не произошло ничего страшного. И тогда мы сможем выполнить свою миссию, которая откроет нам двери в Российскую Федерацию», – заключил Мирошник.

Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в 8.00 (совпадает с мск) в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.

В интересах безопасности в первые четыре дня в данных регионах голосовать будут не только на избирательных участках, но и на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей. Кроме того, участки для голосования, организованные для беженцев, 23 сентября открылись в ряде городов России.

В ЦИК Херсонщины рассчитывают, что в голосовании примут участие около 750 тыс. избирателей. В Запорожской области в списки включены 500 тыс. человек. На 1,5 млн избирателей напечатаны бюллетени в ДНР – по числу лиц, которые могут прийти на референдум.

Жителям ДНР и ЛНР предстоит ответить на вопрос, поддерживают ли они «вхождение республики в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ». В Запорожской и Херсонской областях вопрос в бюллетене звучит следующим образом: «Вы за то, чтобы область вышла из состава Украины, создав независимое государство, и вошла в состав Российской Федерации?». При этом в ДНР и ЛНР, где с 2020 года статусом государственного обладает только русский язык, бюллетени отпечатаны на русском, а в Запорожской и Херсонской областях вопрос написан на украинском и русском.

Всего для жителей ДНР открыто 450 участков на территории республики и более 200 в России. ЦИК ЛНР кроме 461 участка в республике открыл 201 участок в РФ. В Запорожской области сообщили о формировании 394 избирательных участков на территории области и 102 за ее пределами – в России, ЛНР, ДНР и Херсонской области. Жители Херсонской области кроме своего региона, где создали восемь территориальных и 198 участковых избирательных комиссий, смогут проголосовать в Крыму, Москве и ряде других российских городов.

Ранее президент Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах. Кроме того, глава государства заверил, что Россия сделает все для их безопасного проведения. А глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, обращаясь к жителям указанных регионов: «Что касается ваших земляков, оказавшихся волею судеб в России, то ЦИК России и наши коллеги в регионах окажут все необходимое содействие, чтобы каждый из них также смог проголосовать».

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