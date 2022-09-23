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WADA временно оправдало антидопинговую организацию Украины по делу о несоответствии
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Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) временно оправдал Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) по делу о несоответствии антидопинговому кодексу, сообщила пресс-служба организации.
Решение было принято в пятницу на заседании исполкома. В заявлении исполкома отмечается, что временное оправдание связано с форс-мажором из-за конфликта на Украине. Также отмечается, что НАДЦУ продолжает работу по устранению несоответствий.
«Этот подход соответствует статье 8.4.3 Международного стандарта соблюдения кодекса подписавшимися сторонами (SCCS). WADA продолжит следить за ситуацией, а комитет по соответствию (CRC) пересмотрит дело, когда прекратится действие форс-мажора. Исполком также был проинформирован о том, что лица, указанные в отчете WADA с изложением несоответствий на Украине, больше не участвуют в работе НАДЦУ», – передает РИА «Новости» заявление организации.
В октябре 2021 года WADA сообщило, что по итогам начатого в 2019 году расследования, известного как «Операция Геркулес», были обнаружены доказательства, что с 2012 года НАДЦУ проводит необоснованный заблаговременный сбор проб, организуя тестирование спортсменов по предварительному уведомлению. В отношении НАДЦУ была инициирована процедура проверки соблюдения кодекса подписантами.
При этом WADA на своем официальном сайте заявило, что количество обвинительных приговоров на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) достигло 138.
В период с мая по конец июля 2022 года было вынесено 17 обвинительных приговоров. Ожидается увеличение количества санкций, так как многие дела по-прежнему находятся на рассмотрении.
В заявлении отмечается, что WADA получило от Спортивного арбитражного суда (CAS) обновленную информацию по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Организация внимательно следит за РУСАДА, чтобы иметь возможность оценить, соответствует ли оно всем условиям восстановления по окончании двухлетнего периода.
Ранее WADA сообщило, что антидопинговые организации изъяли из московской лаборатории пробы и базы данных LIMS и продолжили расследование 492 дел.
Стало известно количество прибывших в военкоматы в первые сутки частичной мобилизации
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Порядка 10 тыс. российских граждан сами пришли в военные комиссариаты за первые сутки мобилизации, заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский.
«За первые сутки проведения частичной мобилизации в военные комиссариаты прибыло около 10 тыс. граждан самостоятельно», – цитирует Цимлянского ТАСС.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Он добавил, что число призываемых определяется штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Одним из главных факторов является наличие боевого опыта.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Директора оборонного завода имени Свердлова арестовали в Москве
Савеловский суд Москвы избрал меру пресечения гендиректору ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» (Дзержинск, Нижегородская область) Юрию Шумскому по уголовному делу о коррупции, сообщили в пресс-службе суда.
Постановлением суда от 21 сентября в отношении Шумского, подозреваемого в преступлении, предусмотренном ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 19 ноября, передает «Интерфакс».
Постановление может быть обжаловано в Московском городском суде в течение трех суток со дня его вынесения.
«На момент рассмотрения ходатайства указано, что Шумский является генеральным директором завода им. Свердлова», – отметил представитель суда.
Он добавил, что с ходатайством об избрании меры пресечения обратился следователь управления по Северному административному округу Москвы СК по городу.
Кроме того, суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий «в отношении Рыбина В.Е, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст 290 УК РФ».
«Подозреваемый Рыбин освобожден из-под стражи в зале суда. На момент рассмотрения ходатайства указано, что Рыбин не трудоустроен», – добавил сотрудник пресс-службы суда.
ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» является крупнейшим предприятием в боеприпасной отрасли, обладающим уникальными мощностями и технологиями как по выпуску основных видов взрывчатых веществ и смесевых составов на их основе, так и по снаряжению боеприпасов для всех родов войск МО РФ.
Напомним, 19 сентября обыски прошли на новосибирском механическом заводе «Искра», специализирующемся на производстве средств взрывания. Следственные действия проводились в отношении руководства предприятия.
Минобороны назвало не подлежащих частичной мобилизации лиц
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Стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители будут призываться в первую очередь в рамках частичной мобилизации, а также рядовые и сержанты – до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие – до 55 лет, заявил представитель Генерального штаба ВС России Владимир Цимлянский.
В рамках частичной мобилизации в соответствии с законом не будут призываться: забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности; признанные временно не годными по состоянию здоровья; занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы; имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет; те, чьи матери кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.
«Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта. Необходимо понимать, что количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Приоритетными критериями комплектования в ходе частичной мобилизации являются военно-учетные специальности, а не воинские звания, призываться будут граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов. Женщины по частичной мобилизации могут замещать должности медработников, но потребность в таких специалистах минимальна», – приводит Telegram-канал Минобороны ответы Цимлянского.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Он добавил, что призванные по мобилизации граждане получат статус контрактников.
Также в Минобороны отметили, что у каждого региона свое задание по частичной мобилизации с учетом имеющегося мобилизационного резерва, квот нет. В Генштабе заявили, если военный пенсионер находится в отставке и снят с воинского учета, он не подлежит призыву по частичной мобилизации, а также не получат повестку те, кто постоянно проживает за границей и не состоят на воинском учете.
Кроме того, призванные по частичной мобилизации россияне смогут переводить начисленное на специальный счет довольствие родственникам, частично или полностью.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Пушилин объяснил «громкие имена» среди переданных Киеву пленных
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Киев при обмене пленными не интересуют ни обычные украинские военные, ни даже рядовые члены националистического полка «Азов» (запрещен в России), сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Почему со стороны противника только такие громкие имена? Да все просто – киевский режим очень профессионален в пиаре», – сказал Пушилин. Он пояснил, что Киев «не интересуют рядовые военнослужащие украинской армии». Более того, «киевский режим не интересуют даже рядовые «азовцы». Как сообщил Пушилин, украинскую сторону «интересовали только имена, их интересовал личный самопиар, не более того».
Он подчеркнул, что при обмене пленными с Киевом Россия и республики Донбасса руководствуются тем, чтобы вернуть из украинского плена всех военнослужащих, «невзирая на их звания, невзирая на их погоны», передает ТАСС.
Напомним, Минобороны России подтвердило, что «в результате сложного переговорного процесса по обмену, с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены» 55 военных России, ДНР и ЛНР, которым «в плену грозила смертельная опасность».
Как утверждают западные СМИ, российские и донецко-луганские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров отряда «Азов» (запрещен в России), которые должны остаться в Турции. Кроме того, российская сторона, а также руководство ДНР и ЛНР отпустили 10 граждан третьих стран, воевавших в рядах ВСУ и попавших в плен.
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Власти ДНР призвали исключить повторное пленение «азовцев»
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«Тех, кто второй раз попадет в плен, нельзя вновь включать в обменный фонд, поскольку очевидно, что это мотивированные и идеологически заряженные бойцы. Да и в целом необходимо сделать так, чтобы у боевиков не было второго шанса оказаться в плену», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее Минобороны заявило о возвращении 55 военнослужащих России, ДНР и ЛНР из плена в результате обмена.
«Обмены военнопленными всегда целесообразны. Сегодня мы вернули домой наших героев. И это важно, потому что они подвергались всяческим зверствам, их избивали и пытали», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Но, возможно, стоит несколько иначе подходить к этому вопросу с точки зрения информационного сопровождения. Украина активно освещает такие обмены, представляя своих боевиков героями. Мы же делаем это довольно тихо, и россияне практически не знают в лицо настоящих героев», – отметил собеседник.
«К сожалению, уже есть несколько случаев, когда обменянные украинские боевики вновь возвращались на фронт. К тем, кто второй раз попадет в плен, должно быть другое отношение. Очевидно, что это мотивированные и идеологически заряженные бойцы. Возможно, будет лучше, если их повторно не будут включать в обменный фонд. Да и в целом нам необходимо сделать так, чтобы у боевиков не было второго шанса попасть в плен», – заключил Бердичевский.
Накануне в Россию в результате обмена с подконтрольных Киеву территорий возвращены 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР, сообщили в Минобороны. «В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
В Минобороны указали, что сейчас военные доставлены на территорию России и находятся в медицинских учреждениях. «Всем освобожденным военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», – сказано в сообщении.
Ранее заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что в результате обмена пленными между Россией и Украиной «наших вернули много». В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на чиновника из Саудовской Аравии сообщало, что при посредничестве наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Россия передала десять иностранцев, взятых в плен во время боевых действий: пять граждан Великобритании, двух американцев, марокканца, шведа и хорвата, пишет РБК.
Британский законодатель Роберт Дженрик сказал, что среди освобожденных был Эйден Эслин, приговоренный к смертной казни в ДНР. Смертная казнь также грозила марокканцу Брагиму Саадуну и гражданину Великобритании Шону Пиннеру, а смертный приговор – шведу Матиасу Густавссону. Его освобождение подтвердила министр иностранных дел Швеции Энн Линде. СМИ также назвали имена других освобожденных из плена иностранцев – это хорват Векослав Пребиг и британцы Джон Гардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хиль, пишет Forbes со ссылкой на Al-Arabia.
Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обмена также освобожден украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.
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Минобороны рассказало о поражении живой силы и техники ВСУ в Харьковской области
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В населенном пункте Моначиновка Харьковской области ВКС России нанесено поражение живой силе и военной технике подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до ста боевиков и до 20 единиц военной техники, в том числе одна установка системы залпового огня HIMARS, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады, предпринявших неудачную попытку форсирования реки Оскол в районе населенного пункта Двуречное Харьковской области, противник потерял до 30 человек убитыми и шесть боевых машин пехоты.
Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений 65-ой мотопехотной бригады, 19-го конвойного батальона и наемников «Иностранного легиона» в районе города Запорожья. Потери ВСУ составили до 150 боевиков и 19 единиц военной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования поражен временный пункт дислокации 17-й танковой бригады и склад боеприпасов 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Северск Донецкой народной республики (ДНР). В результате ударов уничтожено более 90 украинских военнослужащих, 15 единиц военной техники и свыше тысячи боеприпасов к минометам.
Нанесение массированных огневых ударов по позициям 60-й пехотной бригады в районах населенных пунктов Нововознесенское и Миролюбовка Херсонской области привело к полной потере боеспособности 96-го батальона данного соединения. Остатки личного состава покинули район боевых действий», – отметил Конашенков.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены: командный пункт батальона 1-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Веселое Донецкой народной республики, три артиллерийских взвода американских гаубиц М777 в районах Великая Костромка Днепропетровской области, Днепровское и Явкино Николаевской области и взвод реактивных систем залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области.
Кроме того, поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Гусинка Харьковской области, 46-й аэромобильной бригады ВСУ и Белогорка Херсонской области, а также 72 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 138 районах.
Уничтожено четыре склада боеприпасов и вооружения ВСУ в районе населенных пунктов Моначиновка Харьковской области, Полтавка и Ольговское Запорожской области», – отчитались в Минобороны.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 17 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Березовое, Урожайное, Степное, Валерьяновка ДНР, Терновые Поды Николаевской области, Максима Горького, Чаривное, Степное и Новая Каховка Херсонской области.
Кроме того, в воздухе уничтожено 37 снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе 27 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Сватово Луганской нродной республики, Каховской ГЭС и города Херсона и 10 снарядов «Ольха» в районах населенных пунктов Макеевка, Волноваха ДНР, Червоный Маяк Херсонской области и города Херсона.
В районе Чернобаевки Херсонской области сбиты в воздухе семь американских противорадиолокационных ракет HARM.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 295 самолетов, 155 вертолетов, 2035 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5073 танка и других боевых бронированных машин, 842 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3406 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5786 единиц специальной военной автомобильной техники», – перечислили в Минобороны.
«Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции», – сообщил Конашенков.
В течение суток по городу Энергодару и территории, прилегающей к Запорожской АЭС, украинской артиллерией выпущено 13 артиллерийских снарядов. Обстрел велся с позиций в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии подразделения ВСУ подавлены.
Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили о тяжелых потерях 28-й бригады ВСУ в Херсонской области.
Предсказан уход из России полсотни банков
С российского рынка в ближайшие полтора года уйдут полсотни банков, в их число входят порядка 20–30 иностранных кредитных организаций, сообщил глава рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов.
«Основные экономические факторы, которые влияют на сокращение количества банков, пока еще в полной мере не развернулись: это уход нерезидентов, консолидация сектора. До конца года при восстановлении надзорной практики с рынка уйдет около десятка банков, до конца следующего года – еще 30–40 игроков», – предположил он в интервью «Известиям».
Сухов признался, что «прогнозировать такие истории сложно». «Но я считаю, что по объективным соображениям разного рода в ближайшие полтора года с рынка уйдут полсотни банков. Число кредитных организаций в стране может приблизиться к 300», – прогнозирует эксперт.
«Для сокращения количества банков в ближайшие годы все более заметное значение будет иметь консолидация в государственном секторе и выход с рынка иностранных организаций. Но в этом году заметного значения данные факторы иметь не будут в силу инертности корпоративных решений», – сказал он.
«Кроме того, сейчас на рынке действует около 60 кредитных организаций, контролируемых иностранным капиталом. Я ожидаю, что до конца 2023 года до половины из них, 20–30 игроков, покинут рынок. Скорее всего, они будут проходить процедуру добровольной ликвидации», – отметил Сухов.
Глава рейтингового агентства также сообщил, что к концу года АКРА ожидает валютный курс примерно 70 рублей за доллар, процентные ставки розничных депозитов – около 6–6,5% годовых.
Напомним, первым глобальным банком, который сообщил о сворачивании бизнеса в России после начала военной операции на Украине, стал Goldman Sachs. Позднее об уходе из России объявили американский JP Morgan Chase, немецкие Deutsche Bank и Commerzbank и другие кредитные организации.
Кулеба заявил о желании НАТО присоединиться к Украине
Североатлантический альянс желает «присоединиться к Украине», заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на заседании Совбеза ООН.
Кулебу в ходе заседания спросили о членстве в НАТО. «Я думаю, что это НАТО сейчас хочет присоединиться к Украине», – цитирует министра ТАСС.
В конце августа украинский вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украина может получить возможность вступить в НАТО еще до завершения российской спецоперации.
Чижов: Запасы оружия в Европе для поставок Украине истощены
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Запасы оружия в странах Европейского союза близки к истощению, дефицит средств для наращивания производства налицо, и это может привести к изменению характера военных действий на Украине, заявил завершающий свою миссию постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
«Рано или поздно деньги кончатся, а [запасы] оружия, которое способно стрелять, тоже уже близки к истощению. Американцы тоже своего оружия сбросили на Украину довольно много, и им надо пополнять свои собственные арсеналы, поэтому это может привести к определенным изменениям в характере военных действий на Украине», – передает ТАСС слова Чижова.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала поставить Украине необходимое вооружение, в том числе танки. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отсутствие в поставках Киеву от Берлина танков. Зеленский предположил, что Германия не желает поставлять Украине вооружения из-за барьеров, связанных с нацистским прошлым.
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Минобороны заявило об освобождении из плена 55 военнослужащих России, ДНР и ЛНР
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В Россию в результате обмена с подконтрольных Киеву территорий возвращены 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР, сообщили в Минобороны.
«В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
В МО указали, что сейчас военные доставлены на территорию России и находятся в медицинских учреждениях Минобороны. «Всем освобожденным военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», – сказано в сообщении.
Ранее заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что в результате обмена пленными между Россией и Украиной «наших вернули много».
Reuters со ссылкой на чиновника из Саудовской Аравии сообщало, что при посредничестве наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Россия передала десять иностранцев, взятых в плен во время боевых действий: пять граждан Великобритании, двух американцев, марокканца, шведа и хорвата.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обмен произошел при посредничестве Анкары.
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Медведчук освобожден из украинского плена
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Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук освобожден из плена, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Из плена был освобожден Виктор Медведчук», – сказал он, отметив особый вклад Медведчука в состоявшиеся ранее обмены. «Я вам скажу, что только на моих глазах в рамках Минского процесса, вне его, при участии Виктора Медведчука было освобождено более тысячи наших ребят, которые просто не выжили бы с учетом, в которых они содержались. Это по сути застенки гестапо», – подчеркнул он.
Пушилин, комментируя обмен пленными с Киевом, заявил, что подписал указ, «исходя из того, что жизни наших ребят главнее всего», передает РИА «Новости».
Он уточнил, что в результате обмена пленными освобождены пять человек из Донбасса, а также 50 российских военнослужащих.
По словам Пушилина, обмен происходит в сложных обстоятельствах. «На каких-то этапах украинский режим практически срывал полностью обмен», – сказал он.
В Кремле отказались комментировать подробности обмена пленными с Украиной, в том числе о том, был ли в их числе политик Виктор Медведчук. «Я не могу комментировать информацию об этом обмене. Вы знаете, что была информация по линии нашего Министерства обороны о наших ребятах, которые вернулись на Родину, которые спасены. Если будет дополнительная информация, она последует», – передает ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
В ответ на уточняющий вопрос о том, не комментирует ли Кремль информацию конкретно о Медведчуке или обо всех пленных, Песков указал: «В целом [не могу комментировать]». «Нет, у меня нет полномочий это комментировать», – добавил он.
Напомним, более 50 военнослужащих Вооруженных сил России, Донецкой и Луганской народных республик, которым в плену грозила смертельная опасность, доставлены в Россию в результате обмена пленными с Украиной. В Минобороны сообщали, что они сейчас находятся в медицинских учреждениях ведомства, всем им предоставлена возможность связаться с родственниками. Министерство обороны опубликовало кадры прибытия российских военнослужащих в Россию после обмена.
27 февраля адвокат Медведчука Лариса Чередниченко сообщила, что политик покинул свой дом в Киеве, где отбывал домашний арест, из-за угрозы жизни со стороны националистических формирований, но остается в украинской столице. 18 марта суд на Украине заочно арестовал Медведчука, объявив его в розыск. 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука. 2 июня Государственное бюро расследований Украины заявило, что завершило расследование в отношении Медведчука по обвинению в государственной измене и нарушении законов ведения войны и передало дело в суд. По версии следствия, он якобы причастен к поставкам угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в 2014–2015 годах. Обвинения в свой адрес политик отвергал.
Шеслер: Освобожденным «азовцам» нельзя дать второго шанса на плен
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«На сегодняшний день жизнь освобожденных «азовцев» представляет ценность для украинской власти. Вполне возможно, что их вновь отправят на фронт. Но в таком случае наши военные не должны им дать второго шанса на попадание в плен», – заявила газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее Минобороны заявило об освобождении из плена 55 военнослужащих России, ДНР и ЛНР.
«Обмен пленными – вещь обоснованная и крайне важная. Понятно, что наших военных нужно вытаскивать из украинского плена, где их истязали и пытали», – уверена руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
В тоже время она указала на то, как используется факт обмена пленными в информационных целях. «Вызывает недоумение тот факт, что украинская сторона подает это как свою победу и встречает «азовцев» как героев. А мы или молчим, или получаем сухие цифры. Необходимость обмена наших солдат не исключает того, что этот вопрос должен быть в поле зрения общества», – полагает собеседница.
Шеслер подчеркнула, что российских военных, побывавших в плену, надо встречать «как героев, которые пережили очень сложную ситуацию и остались в ней настоящими русскими людьми». Такое отношение нашло бы соответствующий отклик «у всех граждан России и особенно у тех, кто сражается сегодня в Донбассе».
Оценивая отношение украинского режима к вернувшимся из плена военным, Шеслер отметила, что они нужны руководству страны и армии с точки зрения пиара. «Кроме того, я уверена, что на сегодняшний день их жизнь представляет ценность для украинской власти. Вполне возможно, что их вновь отправят на фронт. Но в таком случае наши военные не должны им дать второго шанса на попадание в плен», – полагает собеседница.
Накануне в Россию в результате обмена с подконтрольных Киеву территорий возвращены 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР, сообщили в Минобороны. «В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
В Минобороны указали, что сейчас военные доставлены на территорию России и находятся в медицинских учреждениях. «Всем освобожденным военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», – сказано в сообщении.
Ранее заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что в результате обмена пленными между Россией и Украиной «наших вернули много». В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на чиновника из Саудовской Аравии сообщало, что при посредничестве наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Россия передала десять иностранцев, взятых в плен во время боевых действий: пять граждан Великобритании, двух американцев, марокканца, шведа и хорвата – пишет РБК.
Британский законодатель Роберт Дженрик сказал, что среди освобожденных был Эйден Эслин, приговоренный к смертной казни в ДНР. Смертная казнь также грозила марокканцу Брагиму Саадуну и гражданину Великобритании Шону Пиннеру, а смертный приговор – шведу Матиасу Густавссону. Его освобождение подтвердила министр иностранных дел Швеции Энн Линде. СМИ также назвали имена других освобожденных из плена иностранцев – это хорват Векослав Пребиг и британцы Джон Гардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хиль, пишет Forbes со ссылкой на Al-Arabia.
Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обмена также освобожден украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.
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Эрдоган сообщил о планах увеличить закупки газа у США
Анкара намерена нарастить закупаемые у Вашингтона объемы газа, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган на заседании турецко-американского делового совета в Нью-Йорке.
«Мы хотим увеличить объемы газа, который мы закупаем у США, на более выгодных условиях в предстоящий период. Мы готовы к сотрудничеству по доставке американского сжиженного природного газа (СПГ) в страны региона», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».
При этом ранее в Анкаре подтвердили, что планируют оплачивать 25% поставок российского газа в рублях, поскольку это снизит затраты и зависимость турецкой экономики от доллара.
Эксперт рассказал о необходимом наборе личных вещей для мобилизованного
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«На призывном пункте все личные вещи будут проверять, поэтому градусник брать с собой не надо. А вот шерстяные носки или фонарик могут разрешить. Так что одеваться надо потеплее – в это время года», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее стало известно, что 10 тыс. граждан сами пришли в военкоматы за первые сутки мобилизации.
«С собой следует взять необходимые в быту вещи – иголку с нитками, носовые платки, расческу, кусачки для ногтей, средства индивидуальной гигиены, даже туалетную бумагу. Пригодится на первое время. Понадобится и щетка для одежды, и крем для обуви. Кроме того, надо ориентироваться на направление и род деятельности в армии. Надо взять и сменное нижнее белье – трусы с теплыми носками. Несмотря на то, что форму будут выдавать, нижнее белье нужно в любом случае», – считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
Кроме того, эксперт советует взять небольшую аптечку с бинтом, ватными палочками, йодом и зеленкой. Не будет лишним и простой карандаш с блокнотом, вдруг понадобится записать что-то важное. По словам Перенджиева, примерно такой набор вещей брали с собой и в советское время, с тех пор мало что изменилось в этом отношении.
В среду президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил в четверг, что за первые сутки частичной мобилизации в военкоматы самостоятельно, не дожидаясь повестки, пришли около 10 тысяч россиян, находящихся в запасе. Как передает ТАСС, Цимлянский назвал одним из основных факторов для вручения повестки запасникам наличие у них боевого опыта.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под нее.
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Медведев посоветовал «отставным идиотам» не пугать Россию «ударом НАТО по Крыму»
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «отставным идиотам с генеральскими лампасами» не следует пугать ударом НАТО по Крыму, поскольку гиперзвуковые ракеты способны достичь Европы и США гораздо быстрее.
Он напомнил, что президент Владимир Путин принял ряд решений, в частности, о том, что референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоятся, а донбасские республики и другие территории будут приняты в Россию.
«Защита всех присоединившихся территорий будет существенно усилена Вооруженными силами России. Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах», – написал Медведев в Telegram.
«Поэтому разным отставным идиотам с генеральскими лампасами не надо пугать нас разговорами про удар НАТО по Крыму. Гиперзвук гарантированно способен достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее. А вот западному истеблишменту, вообще всем гражданам натовских стран нужно понять, что Россия выбрала свой путь. Обратной дороги нет», – заключил зампред СБ России.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она началась 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
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