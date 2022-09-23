Пушилин объяснил «громкие имена» среди переданных Киеву пленных

Власти ДНР призвали исключить повторное пленение «азовцев»

«Тех, кто второй раз попадет в плен, нельзя вновь включать в обменный фонд, поскольку очевидно, что это мотивированные и идеологически заряженные бойцы. Да и в целом необходимо сделать так, чтобы у боевиков не было второго шанса оказаться в плену», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее Минобороны заявило о возвращении 55 военнослужащих России, ДНР и ЛНР из плена в результате обмена.

«Обмены военнопленными всегда целесообразны. Сегодня мы вернули домой наших героев. И это важно, потому что они подвергались всяческим зверствам, их избивали и пытали», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

«Но, возможно, стоит несколько иначе подходить к этому вопросу с точки зрения информационного сопровождения. Украина активно освещает такие обмены, представляя своих боевиков героями. Мы же делаем это довольно тихо, и россияне практически не знают в лицо настоящих героев», – отметил собеседник.

«К сожалению, уже есть несколько случаев, когда обменянные украинские боевики вновь возвращались на фронт. К тем, кто второй раз попадет в плен, должно быть другое отношение. Очевидно, что это мотивированные и идеологически заряженные бойцы. Возможно, будет лучше, если их повторно не будут включать в обменный фонд. Да и в целом нам необходимо сделать так, чтобы у боевиков не было второго шанса попасть в плен», – заключил Бердичевский.

Накануне в Россию в результате обмена с подконтрольных Киеву территорий возвращены 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР, сообщили в Минобороны. «В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

В Минобороны указали, что сейчас военные доставлены на территорию России и находятся в медицинских учреждениях. «Всем освобожденным военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», – сказано в сообщении.

Ранее заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что в результате обмена пленными между Россией и Украиной «наших вернули много». В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на чиновника из Саудовской Аравии сообщало, что при посредничестве наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Россия передала десять иностранцев, взятых в плен во время боевых действий: пять граждан Великобритании, двух американцев, марокканца, шведа и хорвата, пишет РБК.

Британский законодатель Роберт Дженрик сказал, что среди освобожденных был Эйден Эслин, приговоренный к смертной казни в ДНР. Смертная казнь также грозила марокканцу Брагиму Саадуну и гражданину Великобритании Шону Пиннеру, а смертный приговор – шведу Матиасу Густавссону. Его освобождение подтвердила министр иностранных дел Швеции Энн Линде. СМИ также назвали имена других освобожденных из плена иностранцев – это хорват Векослав Пребиг и британцы Джон Гардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хиль, пишет Forbes со ссылкой на Al-Arabia.

Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обмена также освобожден украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД