Директора оборонного завода имени Свердлова арестовали в Москве

Савеловский суд Москвы избрал меру пресечения гендиректору ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» (Дзержинск, Нижегородская область) Юрию Шумскому по уголовному делу о коррупции, сообщили в пресс-службе суда.

Постановлением суда от 21 сентября в отношении Шумского, подозреваемого в преступлении, предусмотренном ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 19 ноября, передает «Интерфакс».

Постановление может быть обжаловано в Московском городском суде в течение трех суток со дня его вынесения.

«На момент рассмотрения ходатайства указано, что Шумский является генеральным директором завода им. Свердлова», – отметил представитель суда.

Он добавил, что с ходатайством об избрании меры пресечения обратился следователь управления по Северному административному округу Москвы СК по городу.

Кроме того, суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий «в отношении Рыбина В.Е, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст 290 УК РФ».

«Подозреваемый Рыбин освобожден из-под стражи в зале суда. На момент рассмотрения ходатайства указано, что Рыбин не трудоустроен», – добавил сотрудник пресс-службы суда.

ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» является крупнейшим предприятием в боеприпасной отрасли, обладающим уникальными мощностями и технологиями как по выпуску основных видов взрывчатых веществ и смесевых составов на их основе, так и по снаряжению боеприпасов для всех родов войск МО РФ.

Напомним, 19 сентября обыски прошли на новосибирском механическом заводе «Искра», специализирующемся на производстве средств взрывания. Следственные действия проводились в отношении руководства предприятия.