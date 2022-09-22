Политолог Данилин объяснил желание населения бывших территорий Украины войти в состав России

Готовность граждан ЛНР и ДНР голосовать за вхождение в Россию объясняется несколькими причинами, в частности, тем, что РФ гарантирует стабильность и определенность, заявил политолог Павел Данилин, комментируя результаты опроса ВЦИОМ.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса, проведенного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), среди находящихся на территории РФ жителей Донецкой и Луганской народных республик о готовности принять участие в референдуме о вхождении в состав России. Готовы идти на референдум 84% опрошенных. За воссоединение с Россией – 95%.

«Вполне себе результат, показанный Севастополем в 2014 году», – отметил в своем Telegram-канале Данилин.

«Причин тут множество, но базовые: Россия защищает, а Украина – убивает; Паспорт России – это честь и гордость. Паспорт Украины – это тоска и презрение; Российские волонтеры восстанавливают мирную жизнь, а украинские каратели мучают, пытают и творят зверства», – пояснил политолог.

Еще одними из причин он назвал то, что Россия – «это стабильность и определенность, а Украина – это руина и катастрофа».

«Россия своих не бросает, а на Украине своими считают только бандеровское отребье», – добавил он.

«Собственно, этот список можно продолжать долго, но бесспорно, что решение о воссоединении с Россией – единственно правильное в этой ситуации. И мы тоже этому рады. Кто бы там, кто что ситуативно не думал и в панике не кричал, даже они рады. Рады тому, что это вот решение ЛДНР, Херсона и Запорожья позволяет нам быть и оставаться русскими, а также без стыда смотреть в глаза друг другу. Ну действительно, если мы не можем братьев своих и сестер защитить, то к чему тогда мы вообще? Не проще ли самораспуститься и, попрощавшись, разъехаться?» – заключил Данилин.

Напомним, по данным ВЦИОМ, абсолютное большинство – 95% – опрошенных на территории России жителей Донецкой и Луганской народных республик, выразивших готовность принять участие в референдумах по вопросу принадлежности ДНР и ЛНР, заявили, что хотели бы присоединения этих территорий к России.