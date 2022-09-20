Путин заявил, что Россия осуждает нелегитимные санкции против Венесуэлы

Казахстан начал задерживать российские грузовики с товарами из Европы

Российские грузовики с товарами из Европы начали задерживать в Казахстане – там застряло не меньше восьми автопоездов, рассказали в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

Российские грузовики начали задерживать в Казахстане из-за новых требований со стороны Астаны, пишут «Известия». Это коснулось отечественных компаний, которые везут товары от границы с ЕС, где фуры перецепляют с тягача европейской компании на машину организации из России.

«Точное количество задержанных транспортных средств сообщить невозможно. Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков. Часть из них находится на стоянках для нарушителей, каждый день хранения на которых обходится дорого. Другие – на таможенных терминалах. Некоторые автопоезда стоят прямо на дороге. Все документы у водителей изъяли, поэтому они никуда не могут уехать», – рассказал представитель ассоциации.

Пока с проблемами столкнулись три компании: «Автотранзит» и «СВ-Транс» из Смоленска и логистический оператор «Траско», следует из письма Минтранса России в Мининдустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Как сказано в документе, на этих перевозчиков планируют наложить штрафы. По данным АСМАП, это около 3 тыс. евро на каждый случай задержания (около 180 тыс. рублей).

По данным Минтранса, власти Казахстана стали требовать от российских водителей разрешительных документов на грузы, выданных не отечественному, а предшествующему перевозчику, то есть компании из ЕС – той, которая везла эти же товары по Евросоюзу до Белоруссии или России. Но эти структуры не передают документы друг другу, а само новое правило противоречит положениям соглашений о международном автомобильном сообщении. К тому же у российских водителей есть казахстанские разрешения, указано в письме из Минтранса к коллегам из Астаны. В ведомстве считают новые требования необоснованными и просят Казахстан отменить их и освободить задержанные фуры без наложения штрафов.

В «Траско» изданию сообщили, что ситуация коснулась двух автопоездов компании, а сумма требований составляет порядка 200 тыс. рублей. Заместитель гендиректора компании по транспорту Михаил Пальков сообщил, что организация пока приостановила выполнение перевозок из третьих стран в Казахстан до прояснения обстоятельств.

«Причины возникновения подобных требований нам непонятны. Мы выполняем перевозки с использованием разрешений третьих стран, которые выдаются казахской стороной в ограниченном количестве. Однако требования в части предоставления разрешений от предыдущих перевозчиков абсолютно безосновательны», – сказал он.

Ранее ассоциация перевозчиков предложила запретить фурам из ЕС ездить в Россию.