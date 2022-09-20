Путин пообещал поддержку послам в инициативах по упрочению отношений стран с Россией

Президент Владимир Путин впервые с начала спецоперации на Украине принимает в Кремле иностранных послов. Глава государства пообещал поддержку иностранным послам в инициативах по упрочению отношений их стран с Москвой.

«Исходим из того, что в поле вашего зрения будут находиться вопросы расширения политического диалога, торгово-экономических связей, углубления культурно-гуманитарных обменов, контактов между людьми. И мы искренне заинтересованы в том, чтобы работа возглавляемых вами посольств на этих ключевых направлениях была успешной», – передает его слова ТАСС.

«Ваши возможные инициативы и предложения, нацеленные на упрочение взаимопонимания между нашими народами, конечно же, будут пользоваться поддержкой как со стороны российских властей, так и общественных и деловых кругов нашей страны», – добавил Путин.

Глава государства также подчеркнул, что сейчас происходит трансформация мироустройства, и мир движется к многополярности.

В Кремле проходит церемония вручения верительных грамот, в предыдущий раз такая церемония состоялась в декабре прошлого года. Путину вручат грамоты послы Кипра Кипрос Йоргаллис, Новой Зеландии Сара Мари Уолш, Португалии Мария Мадалена Лобу Карвалью Фишер и Южной Кореи Чан Хо Чжин. Все страны Евросоюза входят в список недружественных для России. Новая Зеландия, Южная Корея и еще ряд государств также входят в этот список.

Путин принимает и новых послов из ряда стран постсоветского пространства. В их числе – дипломаты из Армении Вагаршак Арутюнян, Белоруссии Дмитрий Крутой, Молдавии Лилиан Дарие. Кроме того, на церемонии присутствует посол Сербии Момчило Бабич.

Также президенту России вручат верительные грамоты послы из государств Азии (Монголии, Непала, Филиппин), Африки и Ближнего Востока (Алжира, Египта, Конго, Кувейта, Ливии, Мали, Сенегала, Судана, Танзании, Уганды), Латинской Америки (Венесуэлы, Колумбии, Уругвая).