Путин заявил об озабоченности из-за конфликтов между близкими России странами

Любые конфликтные ситуации между близкими для России странами вызывают большую озабоченность, Москва выступает за их мирное урегулирование, заявил президент Владимир Путин во время церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.

«Мы призываем всех проявлять сдержанность, неукоснительно соблюдать режим прекращения огня и твердо следовать трехсторонним заявлениям лидеров России, Азербайджана и Армении», – сказал Путин, говоря об ухудшении ситуации на границе Азербайджана и Армении, передает РИА «Новости».

Отмечается, что нужно исходить из того, что ключом к решению является профессиональная и совместная работа в рамках двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы.

Напомним, в прошлый вторник Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении. Азербайджан в свою очередь обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение». Армянская сторона официально запросила военную помощь у ОДКБ. В прошлый четверг ночью Армения и Азербайджан договорились о перемирии.