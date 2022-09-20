Путин назвал Египет одним из важнейших партнеров в Африке и арабском мире

Россия считает Египет одним из важнейших партнеров в Африке и арабском мире, заявил президент Владимир Путин на встрече с вновь прибывшими в страну послами иностранных государств.

«Мы рассматриваем эту страну [Египет] в качестве одного из важнейших партнеров в Африке и арабском мире, находимся в постоянном контакте с президентом Сиси», – передает его слова ТАСС.

Глава государства выразил надежду, что на форуме Россия – Африка в следующем году удастся придать новый импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества.

«В присутствии уважаемых послов Алжира и Египта, а также их коллег из других африканских стран хотел бы напомнить, что в 2023 году в Санкт-Петербурге запланировано проведение второго саммита Россия – Африка. Рассчитываем, что на нем нам удастся вместе придать новый импульс всестороннему развитию взаимовыгодного сотрудничества между Россией и африканскими государствами», – сказал Путин.

Также на встрече с послами Путин пообещал поддержку дипломатам в инициативах по упрочению отношений стран с Россией.