Путин заявил о намерении России не сворачивать с суверенного курса

Россия не свернет с суверенного курса и будет выступать на площадке ООН с позиций объединения и возможности урегулирования региональных проблем, заявил президент страны Владимир Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.

«Что касается России, мы не свернем с нашего суверенного курса, как постоянный член Совета Безопасности ООН намерены и далее продвигать объединительную международную повестку дня, вносить вклад в поиск эффективных ответов на многочисленные вызовы и угрозы современности, содействовать урегулированию острых региональных конфликтов», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Президент указал, что именно с таких позиций Россия будет выступать на открывшейся 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Ранее Владимир Путин пообещал поддержку послам в инициативах по упрочению отношений стран с Россией.