Собянин: Систему Московской электронной школы смогут использовать во всей России

Интеграция Московской электронной школы с федеральной системой «Моя школа» позволит решить задачи по улучшению качества образования во всех регионах России, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня вместе с министерством цифрового развития, министерством просвещения мы подписываем соглашение, которое позволит наработки Московской электронной школы, электронного дневника, электронного журнала передать полностью на федеральный уровень, помогать дальнейшим наработкам, не бросая совместной работы над тем, чтобы контент развился и дальше, был доступен для каждого региона, для каждого школьника нашей страны. Поручение президента по этому поводу даст новый толчок для улучшения качества образования», – передает слова Собянина Агентство городских новостей «Москва».

Он уточнил, что Москва 10 лет работала над созданием Московской электронной школы. «От самых примитивных вещей, но очень важных, начиная от записи в детский сад, школу, до создания электронной библиотеки, в которую уже закачано 1,7 млн единиц контента, до создания уникальных для всего мира, не только для России, сервисов, образовательных электронных систем, которые помогли, кстати, пережить нам COVID-19, онлайн-образования, возможностей дистанционного обучения», – пояснил мэр

«Ну, и, конечно, это взаимодействие между современным образовательным контентом и возможностями доступа к нему. Это возможности взаимодействия в электронной среде между родителями, учащимися и педагогами. Это возможности создания уникальных портфолио для каждого учащегося, а с этого года - еще и для каждого педагога. Множество различных возможностей, которые есть в этой системе, начиная от электронных учебников, виртуальных лабораторий до диагностики и в будущем донастройки до персонализации образования с учетом всех способностей каждого учащегося», – отметил Собянин.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что это не первый опыт использования ресурсов информационных ресурсов Москвы. «В свое время Сергей Семенович (Собянин) подписал соглашение и на его базе был создан уникальный ресурс Российской электронной школы», - сказал Кравцов.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев добавил, что внедрение таких цифровых сервисов не является обязательным. «Решение регионы будут принимать самостоятельно, будут присоединяться к этой системе, будут ее использовать – обязательности жесткой не будет, если ее регион готов двигаться вперед, развивать самостоятельно свои технологии – при условии учета всех требований, стандарта, которые есть - он получит такую возможность. Но, к сожалению, мы видим, что не все регионы имеют финансовые, технические, кадровые возможности, чтобы двигаться с одинаковой скоростью, темпом, который задает Москва», – отметил он.

Как указано в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, планируется, что основной функционал «Моей школы» будет введен в эксплуатацию с 1 января 2023 года. Правительство Москвы примет активное участие в создании и дальнейшем развитии новой федеральной системы, что станет существенным вкладом столицы в повышение качества школьного образования в России.