Москва призвала не драматизировать ситуацию вокруг агентства «Сохнут»

Попытки драматизировать ситуацию вокруг еврейского агентства «Сохнут» и проецировать ее на весь комплекс отношений России и Израиля контрпродуктивны, заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Александр Кинщак.

«Причиной начавшегося судебного процесса являются систематические нарушения законов со стороны упомянутой организации. В связи с этим считаем неоправданными и контрпродуктивными попытки драматизировать эту ситуацию и проецировать ее на весь комплекс многоплановых российско-израильских отношений, которые традиционно носят дружественный характер», – сказал Кинщак РИА «Новости».

«Заверяю вас, что мы настроены на их дальнейшее поступательное развитие», – добавил он.

В июле стало известно, что в Бассманный суд Москвы поступил иск от Минюста РФ с требованием ликвидировать агентство «Сохнут», имеющее в России статус автономной некоммерческой организации.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил в связи с этим, что еврейское государство дорожит связями с Россией и готово вести диалог по поводу юридических аспектов деятельности «Сохнут» на российской территории. При этом премьер подчеркнул, что ликвидация агентства имела бы серьезные последствия для отношений между двумя странами.

В Кремле призывали не проецировать ситуацию вокруг агентства «Сохнут» на весь комплекс отношений Тель-Авива и Москвы.

28 июля Басманный суд провел подготовительную беседу перед рассмотрением иска по существу. По ее итогам была назначена дата следующего заседания – 19 августа.

«Сохнут» – международная организация с центром в Израиле, которая занимается репатриацией в страну и помощью репатриантам, а также вопросами, связанными с еврейско-сионистским воспитанием и глобальным еврейским сообществом.