Песков призвал не проецировать ситуацию вокруг «Сохнут» на все отношения России и Израиля

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал не проецировать ситуацию вокруг агентства «Сохнут» на весь комплекс отношений Тель-Авива и Москвы.

«К этой ситуации нужно относиться очень аккуратно. Действительно, есть вопросы с точки зрения соблюдения российского законодательства к «Сохнут», и не нужно политизировать эту ситуацию и проецировать эту ситуацию на весь комплекс российско-израильских отношений», – передает ТАСС его слова.

Песков добавил, что все организации в России должны соблюдать законодательство страны. «В то же время нужно отдавать себе отчет, что абсолютно все организации должны соблюдать российское законодательство, это общее требование ко всем», – сказал он.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, как Израиль дает понять, что готов к самым решительным антироссийским действиям в случае, если Москва запретит на своей территории деятельность агентства «Сохнут». Тель-Авив открыто угрожает присоединиться к западным санкциям, а это может оказаться серьезным ударом не только по России, но и по самому Израилю.

Напомним, Тель-Авив резко негативно отреагировал на желание Минюста РФ закрыть «Сохнут» – еврейское агентство, которое всячески стимулировало российских евреев уезжать в Израиль.

В МИД России заявили, что антироссийская позиция Израиля по ситуации вокруг Украины является неконструктивной и необъективной и вызывает сожаление Москвы.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что ситуация с возможной ликвидацией в России «Сохнут» требует спокойного и выдержанного подхода, нужно «меньше говорить и больше делать».

«Сохнут» – международная организация с центром в Израиле, которая занимается репатриацией в страну и помощью репатриантам, а также вопросами, связанными с еврейско-сионистским воспитанием и глобальным еврейским сообществом.

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