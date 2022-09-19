Михаил Евраев вступил в должность губернатора Ярославской области

Торжественная церемония вступления Михаила Евраева в должность губернатора Ярославской области прошла в КЗЦ города, где он принес присягу и поблагодарил президента Владимира Путина за доверие, а жителей области – за поддержку.

После принятия присяги Михаил Евраев обозначил свои основные задачи на посту губернатора.

«Ключевое направление – это развитие промышленного потенциала. Сейчас непростое экономическое время, требующее от органов власти тесного взаимодействия с предприятиями региона. Нам важно не потерять ни одного предприятия, более того – необходимо увеличивать объемы производства и привлекать новые инвестиции», – цитирует губернатора сайт правительства Ярославской области.

В качестве приоритетных направлений работы губернатор также отметил социальную поддержку населения, развитие агропромышленного сектора, туристической сферы, здравоохранения, решение экологических проблем.

«Продолжим оказывать гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР, поддерживать наших военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, и их семьи», – добавил он.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, руководители органов власти, общественных объединений, члены научного, культурного и делового сообщества, заслуженные жители региона.

Игорь Щеголев, поздравляя главу региона с вступлением в должность губернатора, отметил, что за время работы в Ярославской области Михаил Евраев уже достиг хороших результатов.

«Масштабно ремонтируется дорожная сеть, реализуется программа «Наши дворы», Президентом России поддержана Ваша инициатива по строительству моста через Волгу и Карабулинской развязки, которых ярославцы очень долго ждали. Это важнейший проект и его нужно, как и другие инициативы, довести до конца. Уверен, что все это укрепит потенциал области, создаст новые рабочие места и возможности для роста в промышленной и социальной сфере. То доверие, которое выразили ярославцы, придя на выборы, и ваш профессиональный опыт придадут новый импульс развитию региона и приведут к повышению качества жизни людей», – отметил постпред.

На пост главы региона претендовали пять кандидатов. Самовыдвиженец Михаил Евраев набрал на выборах 9-11 сентября 82,31% голосов. Явка с учетом участников дистанционного электронного голосования составила 26,66%.