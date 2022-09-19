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Соловьев и Пушков обсудили возвращение Германии в XIX век
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Сенатор Алексей Пушков и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировали обложку немецкого журнала Der Spiegel, посвященную энергетическому кризису.
Соловьев отметил, что обложка Der Spiegel «говорит сама за себя». «Энергетический кризис в Европе с дровами, свечами и в XIX веке (зачеркнуто) в шапках», – написал телеведущий в своем Telegram-канале.
На публикацию Соловьева обратил внимание сенатор Пушков. Он отметил, что подзаголовок последнего выпуска журнала Der Spiegel гласит: «Взрыв инфляции. Гибель предприятий. Страх перед рецессией. Германии предстоят тяжелые годы». «И, главное, Германия все это выбрала сама», – подчеркнул сенатор.
На прошлой неделе Der Spiegel написал, что из-за энергетического кризиса экономику Германии ожидают «трагедия в пяти актах» и рецессия, в которую она может «полностью погрузиться».
В Германии разгорелся скандал из-за санкций против России
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Парламентская немецкая партия Левых не пришла к согласию по санкциям против России, это привело к расколу в партии, сообщают германские СМИ.
Споры начались после выступления одного из представителей партии Сары Вагенкнехт, указывающей на неэффективность экономической войны с Россией и необходимости начать переговоры, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.
Многие члены организации, включая премьера Тюрингии Бодо Рамелова, возмутились этим заявлением, премьер направил письмо парламентской фракции с обвинениями в адрес Вагенкнехт.
Глава Ассоциации социального обеспечения Ульрих Шнайдер решил покинуть партию на фоне разногласий, он отказался «принять требования Вагенкнехт о сепаратных переговорах с Россией».
Издание отметило, что Вагенкнехт не изменила свою позицию и заявила, что санкции разоряют экономику Германии, это бессмысленно и не помогает урегулированию на Украине.
Часть читателей издания поддержали ее посыл, они призвали партию прислушаться к ней.
«Господин Рамелов, разрушая экономику Германии санкционной политикой, вы хотите спасти репутацию своей партии как «прогрессивной политической силы»? Это глупое решение, которое не позволит партии набрать на следующих выборах и двух процентов голосов», – отметил один комментатор.
«Вагенкнехт права! Должны ли мы жертвовать экономикой страны? Нет уж, спасибо!» – добавил другой пользователь.
Ранее правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH.
Между тем почти 40% жителей Германии, как показал опрос Deutschlandtrend, полагают, что не смогут расплатиться за энергию предстоящей зимой.
В США описали сценарий ядерной войны между Россией и НАТО
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В случае гипотетического конфликта России и НАТО с использованием ядерного оружия стороны могут разрушить по 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров друг друга, приводит мнение доцента Принстонского университета Алекса Глейзера американское издание Newsweek.
По мнению Глейзера, одного из создателей симулятора столкновения России и НАТО под названием «План А», гипотетическая ядерная война между РФ и альянсом разыгралась бы по ужасному сценарию и привела бы к гибели миллионов людей в мире за несколько часов. Американское издание заметило, что аудиовизуальный фрагмент, моделирующий ход ядерной войны, стал особенно популярным именно после обострения конфликта на Украине, хотя впервые был продемонстрирован в 2017 году, передает РИА «Новости».
По мнению исследователей, в теоретической войне Россия будет вынуждена отреагировать на наступление НАТО, которая после этого нанесет удар тактическим ядерным оружием с воздуха. Если ситуация обострится, то стороны «могут разрушить по 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров друг друга».
«По оценкам, в течение первых нескольких часов конфликта погибнет и будет ранено более 90 млн человек», – заметил Глейзер. Он также добавил, что последствия глобальной термоядерной войны для жизни на Земле будут «невообразимыми».
«Помимо непосредственного ущерба, а также экономического и социального коллапса, наступит ядерная зима, которая усугубит катастрофу», – заявил доцент Принстонского университета, ссылаясь на исследование, которое показало, что из-за ядерного конфликта между США и Россией могут погибнуть более 5 млрд человек.
Напомним, 2 сентября в МИДе напомнили условие применения ядерного оружия Россией. Днем ранее в США допустили возможность ядерного конфликта с Россией из-за гибели или ранения военнослужащих НАТО на территории Украины.
В конце августа заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы не допустить третьей мировой войны. Он также перечислил четыре основания применения Россией ядерного оружия, отметив, что одним из них являются действия, грозящие существованию страны, которых пока не наблюдается. Кроме того, Медведев подчеркнул, что российская сторона решила не проводить жесткий вариант спецоперации на Украине, поскольку последствия для этой страны стали бы разрушительными.
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Французские СМИ объявили о начале «мировой битвы» за СПГ
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Прекращение Россией поставок газа в Европу уже спровоцировало мировое соперничество за СПГ – ЕС разворачивает газовозы, направляющиеся в Азию, перекупая голубое топливо по бешеным ценам, сообщает французское издание Le Monde.
С самого начала российской спецоперации на Украине у европейских берегов все чаще можно увидеть судна одного и того же типа – танкеры с большими охлаждаемыми цистернами, пишет Le Monde. Именно в них транспортируют на большие дистанции газ – и с тех пор, как Москва прекратила поставлять в Европу свое голубое топливо, все больше таких судов перенаправляются из Азии в европейские страны: с конца февраля ЕС успел нарастить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США и других стран на 60%, передает ИноТВ содержание статьи.
По словам автора публикации, эта «перетасовка газовых потоков» говорит только об одном – «мировая битва за СПГ началась». «СПГ уже позволил сгладить шок от фукусимской ядерной катастрофы. Европа тогда отправила свой сжиженный газ в Японию, а взамен стала использовать российский», – заявил профессор парижского Института политических исследований и эксперт в области энергетики Тьерри Брос. По словам эксперта, сегодня все повторяется с точностью до наоборот. «Европа смогла восстановить запасы газа так быстро лишь благодаря СПГ, который она перетянула у Азии – и сделала она это, заплатив за него большую цену, а возможно и спровоцировав блэкауты в других странах, включая Индию и Пакистан», – объяснил он.
Но получится ли проворачивать подобный сценарий и дальше – большой вопрос, ведь по мере приближения зимы азиатским странам также понадобится восстанавливать свои запасы, а это точно нарастит международную конкуренцию, пишет Le Monde. В частности, Южная Корея, правительство которой по закону обязано заполнить газовые хранилища на 90% к концу октября, точно должна будет нарастить поставки – а Япония, проявив предусмотрительность, уже заполнила их более чем наполовину.
Есть и Китай – но с ним пока ситуация не вполне ясна, говорится в материале Le Monde. Как рассказал изданию генеральный представитель Международной группы импортеров СПГ Венсан Демури, ситуация с китайским импортом газа будет зависеть от того, насколько суровой окажется зима и как повлияет пандемия коронавируса на промпроизводство, а также от того, станет ли Пекин возобновлять работу своих угольных электростанций. «Если цены будут достаточно высокими, не исключено, что Пекин решит сохранить работу своих угольных ТЭС, а газ будет поставлять из Средней Азии и России, как он, собственно, и поступает в последние месяцы», – полагает эксперт.
Нынешний кризис позволил США нарастить объемы экспорта газа, главным образом добываемого сланцевым методом, однако настоящим выгодополучателем оказался именно Китай, который теперь по «космическим» ценам перепродает СПГ, полученный по долгосрочным контрактам, Европе, пишет Le Monde. По мнению автора публикации, этот источник голубого топлива «окрыляет» европейцев, поскольку «позволяет им избавиться» от российских трубопроводов.
Между тем, отмечает автор статьи, сжижение и последующая транспортировка газа морем требует больше энергии – а, следовательно, и выбросов парниковых газов – чем его прокачка по трубам. Кроме того, этот СПГ зачастую является сланцевым, а, как напоминают французские эксперты, добыча сланцевым методом создает в 1,5-4 раза больше выбросов, чем обычная.
По информации Le Monde, в одной только Германии, которая до недавних спор делала ставку на трубопроводы, планируют реализовать шесть проектов строительства плавучих СПГ-терминалов, а в Испании уже есть как минимум шесть СПГ-терминалов и готовят к возобновлению работы седьмой. В свою очередь, Франция собирается к 2023 году запустить пятый такой терминал, пишет газета.
Впрочем, найти газ, чтобы заполнить всю новую инфраструктуру, европейцам будет не так уж просто, признает Le Monde. «В энергетике волшебства не бывает – даже для сектора СПГ», – заключает автор.
Ранее в воскресенье сообщалось, что уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы превысил 85%. При этом темпы заполнения ПХГ замедлились к середине сентября. Заполнение хранилищ идет во многом за счет покупки сжиженного природного газа (СПГ) по нынешним сверхвысоким ценам на фоне сокращения поставок из России. Так, средняя цена газа в Европе в июне составила около 1 тыс. 240 долларов за 1 тыс. куб. м, в июле – порядка 1 тыс. 850 долларов, а в августе – уже 2 тыс. 515 долларов. В пике же цена газа в предыдущем месяце росла до 3 тыс. 541 долларов.
Между тем ряд европейских стран, в частности, Германия и Венгрия, уже начали тратить газ из подземных хранилищ на фоне приостановки «Северного потока».
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В Германии объявили о переговорах с Казахстаном о поставках нефти по «Дружбе»
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Немецкие власти планируют переговоры с казахстанскими властями о поставках нефти по трубопроводу «Дружба», говорится в заявлении немецкого правительства.
«Федеральное правительство в приоритетном порядке продолжит переговоры с польским правительством о рамочных условиях поставок нефти через Гданьск в Шведт. То же относится к переговорам федерального правительства с правительством Казахстана о поставке казахстанской нефти через трубопровод «Дружба» с целью обеспечения дополнительных объемов для НПЗ уже в этом году», – цитирует заявление ТАСС.
Ранее правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал политическим это решение.
В конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
В Германии пожаловались на хамство украинских беженцев
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В немецком Веймаре работники благотворительных кухонь рассказали, что украинские беженцы кидаются в них продуктами, и хамят из-за «пятнышка на яблоке».
Так, в одну из работниц бросили кочан немного подвядшего салата.
«Были также случаи возмущения из-за того, что на яблоке было пятно или что срок годности почти подходил к концу», – передает Sputnik Дальнее зарубежье слова сотрудников благотворительных кухонь.
По их словам, с хамством со стороны украинских беженцев они сталкиваются почти каждый день.
«С сирийцами у нас такого никогда не было», – отметили они.
«Это как минимум неуважительно – расплачиваться за еду стоимостью 2 евро купюрой в 100 евро. Наши сотрудники к этому не привыкли», – считают работники благотворительной организации.
Кроме того, немцы отметили, что изменился и вид местной парковки. «Стоят большие дорогие машины. И все с украинскими номерами. Ну не обязательно же ехать за едой, собранной на пожертвования, на внедорожнике!», – возмущаются работники кухонь.
Ранее ассоциация городов Германии призвала правительство срочно обсудить с федеральными землями распределение украинских беженцев из-за массовой нехватки жилья и ресурсов для размещения мигрантов.
До этого правительство самой густонаселенной федеральной земли Германии – Северного Рейна – Вестфалии – предупредило о возможном прекращении приема беженцев с Украины из-за слишком большого числа прибывающих лиц.
Депутат Бундестага («Альтернатива для Германии») заявлял, что обустройство беженцев с Украины стало настоящим вызовом для немецкого общества, которое так и не оправилось от миграционного хаоса 2015 года.
Шольц объяснил передачу под контроль ФРГ «дочки» Роснефти
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал политическим решение о передаче импортеров нефти – компаний Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление регулятора Германии.
«Это важное для защиты нашей страны политическое решение в области энергетики. Россия, мы это знаем уже давно, больше не является надежным поставщиком энергоносителей. Мы делаем нас более независимыми от России и решений, которые где-то там принимаются», – цитирует ТАСС Шольца.
Ранее правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH.
Напомним, в конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
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В Германии резко раскритиковали планы Турции стать членом ШОС
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Намерение Турции стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), о котором объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, не должно остаться без последствий, заявил спикер по внешнеполитическим вопросам фракции «Союз-90»/«Зеленые» в Бундестаге Юрген Триттин.
«Член НАТО Турция делает больше для того, чтобы Россия могла обходить европейские санкции, чем Китай», – приводит его слова Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов) со ссылкой на интервью политика газете Die Welt.
Триттин отметил, что исключить из НАТО ни одну страну невозможно, а потому призвал «задуматься о принудительных мерах экономического характера».
«НАТО и Евросоюзу нужно задаться вопросом, сколько еще они собираются позволять Эрдогану водить себя за нос», – добавил он.
При этом планы Анкары об углубленном сотрудничестве с Россией и Китаем в рамках ШОС – лишь один из пунктов, которые Триттин считает неприемлемыми. Не менее возмутительным, с его точки зрения, является то обстоятельство, что «Турция препятствует осуществлению контроля НАТО за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию», а также «бурит [нефтяные скважины] в экономической зоне Греции».
«Член НАТО Турция делает больше для того, чтобы Россия могла обходить европейские санкции, чем Китай. Эрдоган тормозит процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО. И вот теперь он собирается вместе с Ираном вступить в ШОС (Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС 15 сентября 2022 года – прим. ВЗГЛЯД)», – добавил «зеленый» политик. По его мнению, ответом на все это должна стать «крепкая политика в отношении Турции».
В свою очередь спикер по внешнеполитическим вопросам Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей вместе с «Зелеными» и СвДП в правящую коалицию в ФРГ, Нильс Шмид также раскритиковал намерение Эрдогана сделать Турцию членом ШОС. «С внешнеполитической точки зрения это стало бы дальнейшим символическим шагом прочь от Запада и его ценностей – тяжкая политическая ошибка для будущего Турции», – считает он.
17 сентября президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что цель его страны – стать членом в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
Польша потребовала пояснить слова канцлера Германии о пересмотре границы
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Глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох потребовал, чтобы Берлин объяснил слова канцлера Олафа Шольца о возможности пересмотра границы между двумя странами.
Шольц на церемонии вручения премии M100 Media Award в Потсдаме в присутствии бывшего главы Евросовета и нынешнего лидера польской оппозиции Дональда Туска обозначил, что Варшава, требуя репараций от Германии, может столкнуться с требованиями пересмотра польско-немецкой границы.
По словам канцлера, договоренности, заключенные Вилли Брандтом и другими, имеют «большое значение». Он добавил, что граница Польши и Германии была «установлена раз и навсегда». «После сотен лет нашей истории я бы не хотел, чтобы некоторые люди копались в исторических книгах и искали возможности пересмотра того, что было установлено», – передает слова Шольца РИА «Новости».
В свою очередь Солох заявил, что для того, «чтобы вернуть после этих слов доверие, с немецкой стороны, со стороны непосредственно канцлера должны прозвучать глубоко поясняющие слова».
«Если нет, то мы имеем право интерпретировать это как сигнал, может, не угрозы, но демонстрации, что «это мы, это я, это правительство – являемся гарантией того, что этот вопрос не будет подниматься», – сказал он.
Глава польского Бюро национальной безопасности считает, что свое заявление Шольц сделал именно из-за продолжающегося спора о военных репарациях. «Это совпадение неслучайно. То, что это (заявление Шольца – прим. ВЗГЛЯД) оставлено без попытки как-то не столько затушевать, сколько детально пояснить с немецкой стороны, может вызывать самые плохие ассоциации», – сказал он.
Напомним, власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым.
Зеленский объяснил отсутствие поставок танков Украине нацистским прошлым Германии
Немецкая сторона не желает поставлять украинской вооружения из-за внутренних барьеров, связанных с прошлым страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«В Германии существуют определенные психологические барьеры для поставок оружия Украине, связанные с ее нацистским прошлым», – сказал Зеленский в интервью Reuters, передает РИА «Новости».
Эти поставки «жизненно важны» Украине, добавил глава государства.
Ранее лидер социал-демократов Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл в ходе выступления в Ольденбурге сообщил, что Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отсутствие в поставках Киеву со стороны Берлина танков.
Военный эксперт Вадим Козюлин в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что немцы пытаются помочь Киеву только в оборонительных целях и стараются не давать ему возможности наступать на российские территории.
Политику в отношении России предложили пересмотреть три страны ЕС
Главы ведомств по европейским делам Германии, Франции и Польши объявили о планах по пересмотру принципов политики ЕС в отношении России, заявили в немецком МИД.
«Поскольку агрессивная война России против Украины знаменует собой фундаментальный поворотный момент в отношениях между ЕС и Россией, нам необходимо заново определить ключевые руководящие принципы политики Европейского союза в отношении России», – цитирует сообщение «Газета.Ru».
В заявлении отмечается, что главы ведомств выступают за «стратегический подход» к восстановлению Украины на согласованной и устойчивой основе и с участием международных партнеров.
В четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал бороться с противниками военной поддержки Киева.
Шольц рассказал о характере бесед с Путиным
Переговоры с российским президентом Владимиром Путиным всегда проводятся в дружеском тоне, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.
«Тон всегда доброжелательный, даже если взгляды на украинский конфликт очень-очень разные», – заявил Шольц в беседе с Deutschlandfunk, передает РИА «Новости».
Политик отметил, что переговоры всегда важны, даже когда стороны уже предполагают их исход. По итогам всех бесед с Путиным за последнее время произошли «определенные подвижки», но они не оказались далеко идущими, сказал Шольц.
Напомним, последние переговоры Путина и Шольца проходили по телефону 13 сентября. Российский лидер назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы.
Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца
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Никто из партнеров ФРГ не отправил Украине боевые танки западного образца, и Берлин, со своей стороны, не хочет предпринимать единоличных шагов, заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в интервью редакционной группе «Функе».
«Мы не хотим со стороны Германии делать одиночных шагов и мы будем принимать решения по таким вопросам только по согласованию с партнерами. До сих пор ни одна другая страна не направила [Украине] боевые танки западного образца», – передает ТАСС слова Ламбрехт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил США показать пример Берлину и передать Киеву танки.
Напомним, лидер социал-демократов Германии Ларс Клингбейл в ходе выступления в Ольденбурге сообщил, что Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отсутствие в поставках Киеву со стороны Берлина танков. Зеленский считает, что немецкая сторона не желает поставлять украинской вооружения из-за внутренних барьеров, связанных с нацистским прошлым страны.
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Вучич предупредил Европу о риске замерзнуть без российского газа
Вся Европа замерзнет, если будет введен потолок цен на российский газ, заявил в интервью телеканалу «ТВ Пинк» президент Сербии Александар Вучич.
«Если ЕС 30 сентября примет решение ограничить цену газа из России, а я надеюсь, что многие страны выступят против, то русские могут принять решение отключить газ Европе. После этого цена газа больше не имеет значения, у вас его просто нет, вы все замерзаете. Тогда цена электричества вырастет с 400 евро до 40 тыс., это даже Германия не сможет платить», – передает его слова ТАСС.
Между тем ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европа не «замерзнет насмерть» зимой из-за сокращения поставок российского газа, поскольку только что закончилось жаркое лето.
Кувейт решил вдвое увеличить добычу газа
Кувейт рассчитывает вдвое нарастить добычу природного газа – с примерно 1,4 млн до примерно 2,8 млн кубометров, сообщил гендиректор кувейтской нефтяной корпорации Kuwait Petroleum Corporation Наваф Сауд аль-Сабах.
«Мы работаем в Кувейте над увеличением добычи газа, чтобы не отставать от растущего мирового спроса и предоставить новые инвестиционные возможности для нефтехимии. Объем добычи свободного газа в настоящее время составляет более 500 млн кубических футов (около 1,4 млнкубометров), и цель состоит в том, чтобы достичь одного миллиарда кубических футов (около 2,8 млн кубометров.)», – передает РИА «Новости» слова гендиректора корпорации в кулуарах открытия конференции производителей газа стран Персидского залива.
По его словам, стратегические планы Кувейта по увеличению добычи газа направлены на достижение миллиарда кубических футов, и у страны есть возможности для экспорта газа.
Кроме того, как отметил глава корпорации, Кувейт в числе приоритетов видит «поддержание добычи нефти в соответствии с долей, выделенной в рамках сделки между нефтепроизводящими государствами, ОПЕК+, и страна имеет возможности увеличивать добычу, когда этого требует рынок».
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил в эфире телеканала «Россия-1», что европейские потребители продолжают получать счета за электроэнергию и газ, которые не могут оплатить, и этот кризис лишь нарастает.
Напомним, президент России Владимир Путин по итогам саммита ШОС заявил, что обвинения России в энергетическом кризисе со стороны Евросоюза стали попыткой переложить вину, политики таким образом пытаются защититься от возмущения своих граждан.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о митингах в странах Европы на фоне роста цен на электроэнергию и газ.
Киев назвал загадкой отсутствие танков «Леопард» в поставках Берлина
Отсутствие в поставках Киеву со стороны Берлина танков является тайной для украинской стороны, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Для нас является загадкой: сейчас мы просим танки «Леопард» или «Мардер», а Германия поставляет бронемашины «Динго». Это тоже полезно, и мы благодарны за это. Но это не то, что нам больше всего нужно в бою. В чем проблема? Почему мы не можем получить то, что нам нужно, и то, что есть у Германии?», – цитирует Кулебу ТАСС.
Ранее лидер социал-демократов Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл в ходе выступления в Ольденбурге сообщил, что Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца.
Обозреватель Bloomberg Андреас Клут отметил, что страны НАТО до сих пор не поставляли Украине основные боевые танки собственного производства. Клут указал, что основная причина, по которой поставки танков не осуществляются – опасения западных стран по поводу возможной эскалации, если Украина получит современное западное оружие.
Военный эксперт Вадим Козюлин в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что немцы пытаются помочь Киеву только в оборонительных целях и стараются не давать ему возможности наступать на российские территории.