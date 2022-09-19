Угрожавшую на Кипре россиянам ножом украинку отпустили под залог

Украинка, напавшая с ножом на россиян на Кипре, освобождена из-под стражи и выплатит залог в две тысячи евро, такое решение принял окружной суд Ларнаки, сообщил присутствовавший в зале суда кипрский общественный деятель Микис Филаниотис.

«Прокурор перед судом сказала, что к обвинениям, изначально написанным, добавились еще три от офиса главного прокурора. Какие – мы еще не знаем. Узнаем, скорее всего, завтра, через нашего адвоката. Надеемся, что все наши требования к правосудию со стороны главного прокурора и министерства юстиции были услышаны. Мы требовали (признать) покушение на убийство, террористический акт. В суде подсудимая просто стояла, у нее была переводчица. До 5 октября ее освободили под залог 2 тыс. евро», – передает РИА «Новости» слова Филаниотиса.

Как свидетельствует видео у входа в здание окружного суда Ларнаки в день слушания дела был организован пикет, на котором российские соотечественники и киприоты подняли лозунги: «Нет терроризму на Кипре!», «Требуем защиты и справедливости!», «Закон один для всех», «Безнаказанность преступника – преступление», «Нападение с ножом – это покушение на убийство», «США, хватит разжигать русофобию!».

Напомним, 22 августа в Ларнаке около церкви Фанеромени собралась группа людей, чтобы отметить День российского флага. Внезапно к праздновавшим подошла 55-летняя украинка с ножом в руках и начала угрожать. Предположительно, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.