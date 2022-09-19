В России за сутки госпитализировали 2 тыс. человек

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки в больницы попали 2054 человека, на 8% меньше по сравнению с 18 сентября.

Отмечается, что выписано в связи с выздоровлением 38595 человек, на 8,5% меньше по сравнению с 18 сентября. Выявили 49488 новых случаев COVID-19, а скончался 91 челове, сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 17,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 10,2%.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 253,07 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 10,28%.

Увеличение заболеваемости отмечено в 62 субъектах Российской Федерации, в том числе в 27 регионах увеличение заболеваемости более, чем в среднем по стране.

Накануне в России госпитализировали 4 216 человек, что на 0,9% больше по сравнению с 16 сентября.