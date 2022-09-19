Патрушев назвал безусловным приоритетом курс на развитие партнерства с Китаем

Москва считает для себя безусловным приоритетом развитие стратегического партнерства с Пекином, и этот курс не подвержен внешнему влиянию, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на российско-китайских консультациях по стратегической стабильности с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи.

«Курс на развитие стратегического партнерства с Китаем является безусловным приоритетом внешней политики России, пользуется широкой поддержкой народов двух стран, базируется на глубоком взаимном доверии, а, следовательно, не подвержен внешнему влиянию», – передает ТАСС слова Патрушева.

Такой настрой, продолжил Патрушев, был неоднократно подтвержден на высшем уровне, в том числе на встрече президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшейся несколько дней назад в Самарканде.

Обратившись к своему визави, секретарь российского Совбеза поблагодарил его за встречу, отметив, что рад ей.

По словам Патрушева, Москва и Пекин совместно выступают за создание более справедливого миропорядка.

«Мы совместно выступаем за построение более справедливого миропорядка, приветствуем рост числа стран, выбирающих путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность и традиции», – указал он.

Этим процессам, продолжил секретарь Совбеза России, «противостоят политические элиты коллективного Запада, стремящиеся навязать свои собственные псевдоценности в ущерб интересам народов мира, неизменно действуя по принципу «разделяй и властвуй».

Ранее в понедельник в пресс-службе аппарата Совбеза сообщили, что в Китай прибыл секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, он примет участие в консультациях на тему стратегической стабильности и общественной безопасности.