Браслеты для доступа в очередь на прощание с Елизаветой II начали продавать за 350 фунтов

Браслеты для доступа в очередь на прощание с Елизаветой II начали продавать в интернете, за них люди просят до 350 фунтов стерлингов, что составляет почти 25 тыс. рублей, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что эти браслеты не помогут людям попасть на прощание без очереди или проникнуть в ее начало, хотя некоторые отмечают, что браслеты как новые, передает РЕН ТВ.

Цветные бумажные браслеты начали выдавать всем, кто выстроился в очередь, чтобы попасть на прощание с Елизаветой II. Браслеты позволяют закрепить за человеком место, чтобы он мог отойти в туалет или за водой, а затем вернуться обратно.

В очереди к гробу в субботу случился инцидент – полиция Лондона задержала мужчину, который пытался вплотную приблизиться к телу Елизаветы II во время публичного прощания в Вестминстерском дворце, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

«Кое-кто решил, что может смести с пути мою [семилетнюю племянницу], подбежать к гробу, сорвать штандарт и попытаться что-то сделать», – рассказала стоявшая в очереди Трейси Холланд,

По ее словам, полицейские «за две секунды» задержали мужчину.

Ранее сообщалось, что гроб королевы Великобритании Елизаветы II облицован свинцом для лучшей сохранности ее останков, а тело было забальзамировано для замедления разложения. Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. В стране был объявлен 10-дневный траур. Похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Церемония состоится в 11.00 по местному времени (13.00 мск).