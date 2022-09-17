ВСУ обстреляли населенный пункт Зайцево и Донецк

Эксперт: Папа Франциск стал белой вороной в темном лесу антироссийской истерии

«Папа Римский уже неоднократно отмечал, что нельзя одновременно говорить о мире во всем мире и поставлять тонны оружия на Украину. Он призывает украинцев и западных лидеров вернуться к диалогу с Россией», – заявил газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин. Ранее папа Римский Франциск назвал условие «моральности» поставок оружия Украине.

«То, что раздается такой здравый голос, имеет большое общеполитическое значение. Папа Франциск стал выразителем мнения простых людей, которые страдают от политической безответственности западных лидеров и санкций», – сказал руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

«Эти политики сегодня, к сожалению, не способны прислушаться к этим словам в силу того, что они слишком сильно погружены в истерику, которая связана со стремлением сохранить власть. Они пытаются объяснить все политические промахи Украиной и Россией. Но голоса простых людей рано или поздно заставят их либо передумать, либо оставить посты», – продолжил эксперт.

Собеседник также обратил внимание на тот факт, что подобные слова не в первый раз звучат от понтифика. «Франциск уже заявлял, что нельзя говорить о мире и одновременно тоннами поставлять оружие на Украину. Во время своей поездки в Казахстан понтифик уточнял, что оружие может использоваться для самообороны, но снова отметил, что недопустимо использовать оружие для разрастания войны. Еще более очевиден миротворческий посыл папы в призыве к украинцам и западным лидерам наладить диалог с Россией», – напомнил религиовед.

«Более того, папа демонстративно встречался с целой группой иерархов Русской православной церкви, в том числе и с главой Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополитом Антонием (Севрюком). Также Франциск фактически осудил ксенофобию в Европе и косвенно колониализм европейцев, подчеркнув, что Запад – самое большое кладбище в мире. Папа говорит это, несмотря на все более резкую критику Ватикана на Украине. Он стал белой вороной в темном лесу антироссийской истерии», – заключил Лункин.

Ранее папа Римский Франциск заявил агентству Reuters, что поставки оружия на Украину могут быть морально допустимы, если оно используется для самообороны, которая не только законна, но и является выражением любви к Родине. «Это (поставки оружия – прим. ВЗГЛЯД) может быть аморально, если намерение состоит в том, чтобы спровоцировать новую войну или продать оружие, или выбросить оружие, в котором (страна) больше не нуждается. Мотивация – это то, что в значительной степени определяет мораль этого действия», – цитируют «Ведомости» главу католической церкви.

По словам понтифика, принципы справедливой войны, которые соответствуют догматам Римско-католической церкви, допускают пропорциональное применение летального оружия для самообороны против страны-агрессора, которая является выражением «любви к Родине». Глава католической церкви также призвал Украину быть готовой к диалогу с Россией.

Ранее папа Римский призвал к установлению всеобщего политического диалога и возрождению «духа Хельсинки» – то есть разрядки напряженности в международных отношениях – для создания более стабильного и спокойного мира.

Напомним, администрация США включила в новый пакет военной помощи Украине на сумму 600 млн долларов боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, противопехотные мины Claymore. В МИД России предупреждали, что возможные поставки на Украину американских ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал поставлять Киеву больше тяжелых вооружений.

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