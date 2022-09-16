Создание новых монументов о ВОВ решили поручить молодым архитекторам

В пятницу открылся студенческий архитектурный конкурс «Без срока давности. Минута молчания», к участию приглашают авторов, которые хотят создавать объекты искусства, отражающие тему геноцида во время Великой Отечественной войны.

Конкурс посвящен сохранению исторической памяти, впервые стартовал в 2021 году по инициативе общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» и Московского архитектурного института, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Задачей конкурса стало вовлечение молодых архитекторов в процесс визуализации образов исторической памяти. В 2022 году организаторы конкурса предлагают студентам вузов включиться в разработку новых объектов искусства, которые отразит события Великой Отечественной войны, геноцид мирного населения на оккупированных территориях глазами молодого поколения.

В прошлом году студенты разрабатывали идеи крупных монументов, чтобы предложить их властям. В этом году задачу облегчили для последующей реализации. Участники предложат идеи в трех номинациях. В первой студенты смогут разработать временные арт-объекты для экспонирования на улицах и парках, требующие минимальных финансовых затрат. Во второй участники будут создавать эскизы малых архитектурных форм: памятников, мемориальных досок и т.д. Также появилась номинация «Виртуальный архитектурный объект» (3D модель, анимация).

Подготовить проекты могут отдельные авторы и творческие коллективы молодых людей. Кроме того, в 2022 году подать заявку на участие в конкурсе и предложить свои идеи смогут студенты любых вузов, а не только имеющих архитектурный профиль, как было ранее.

«Мы исследовали более 20 регионов, которые в годы войны были оккупированы нацистами, и выяснили, что в местах преступлений против мирного населения, местах массовых захоронений практически нет монументальных памятников, которые бы отражали эту трагедию», – пояснила ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.

Задача участников творчески осмыслить эти события может стать знаковой в карьере молодых скульпторов и архитекторов.

«Я уверена, что именно творческие молодые люди способны создать новые визуальные образы и формы, которые будут близки и понятны их сверстникам, привлекут внимание молодежи к осмыслению этого периода истории и помогут сохранить память о событиях времен оккупации. Тем более что в обществе есть запрос на увековечивание трагедии мирного населения», – отметила координатор оргкомитета конкурса, учредитель АНО ПТИ «Арт-Формула» Любовь Солдаткина.