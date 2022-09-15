В Калининградской области решили придерживаться особой этики при сообщении диагноза ребенка

Калининградская область присоединиться к проекту по внедрению протокола сообщения диагноза. Об этом договорились Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова и глава региона Антон Алиханов.

«Мы с губернатором договорились, что приступим к внедрению еще одного важного проекта – протокола сообщения диагноза. Во время рождения ребенка или сообщения диагноза в детской больнице, либо при получении какой-то травмы и постановке потом диагноза требуются особые слова и ресурсы, которые позволят семье не отказаться от ребенка», – приводятся слова Львовой-Беловой на сайте детского омбудсмена.

Протокол сообщения диагноза – это описание процедуры, алгоритма этичного и информирующего разговора с родителями ребенка в момент, когда врач говорит о наличии инвалидизирующей болезни. Он позволяет ответить на ключевые вопросы, а также сообщить семье о перспективах реабилитации и предоставить контакты помогающих сообществ.

Соответствующий проект включен в стратегическую программу уполномоченного при президенте России по правам ребенка «Сопровождение через всю жизнь», которая нацелена на выстраивание новых возможностей для детей с инвалидностью и их семей во всех сферах.

«Корректный разговор со стороны медиков в целом помогает родителям лучше сориентироваться в момент, когда они узнают о диагнозе своего ребенка, не растеряться, найти поддержку у организаций и специалистов, видеть и понимать маршрут», – подчеркивает детский омбудсмен.

Напомним, ранее Калининградская область присоединилась к пилотному проекту по профилактике социального сиротства среди детей до четырех лет, который реализуется в рамках другой стратегической программы Уполномоченного – «Дети в семье».