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Эксперт назвал возможные маршруты поставок газа из России в Пакистан
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«Первый вариант – это газопровод через Казахстан, Узбекистан, Афганистан вплоть до Пакистана. Альтернатива – тянуть газопровод через Каспийское море в Иран», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович. В четверг на встрече с пакистанским премьером Шахбазом Шарифом в рамках саммита ШОС Владимир Путин допустил возможность поставок российского газа в Пакистан.
«Пока газопровода между Россией и Пакистаном нет. Идея – еще лишь на уровне обсуждений. Существует два варианта поставки газа из России в Пакистан. Первый – это газопровод через Казахстан, Узбекистан, Афганистан вплоть до Пакистана и, возможно, до Индии. Однако данный проект сложен тем, что охватывает много стран. Поэтому согласовать такой вариант будет достаточно непросто, особенно с учетом нестабильной политической ситуации в Афганистане», – пояснил главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.
«Альтернативный вариант – тянуть газопровод через Каспийское море в Иран или зайти в Иран через Среднюю Азию. Такие варианты, я думаю, тоже могут рассматриваться, но это уже, так сказать, запасной вариант», – добавил собеседник.
При этом, подчеркивает главный эксперт ФНЭБ, для России стратегически важнее развивать другие направления в энергетике – прежде всего проектируемый газопровод «Сила Сибири – 2», связывающий Россию и Китай. «Взаимодействие России и Китая по вопросу увеличения поставок трубопроводного газа – важнейшая составляющая российской экономики в условиях отказа стран ЕС от нашего газа», – указал Митрахович. Кроме того, по мнению эксперта, следует направить силы на объединение российских компаний по производству СПГ (сжиженного природного газа). «На повестке дня также и вопрос об увеличении внутреннего потребления топлива – это и газификация, и производство газомоторного топлива, и создание новых индустриальных проектов», – отметил собеседник.
В четверг президент Владимир Путин сказал, что Россия допускает возможность поставок нашего трубопроводного газа в Пакистан. Об этом российский лидер заявил на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. «Часть инфраструктуры уже создана – это Россия, Казахстан, Узбекистан. Нам нужно решить вопрос с Афганистаном», – передало слова Путина РИА «Новости». «Имея в виду наши взаимно добрые отношения с афганским народом, надеюсь, что и эта проблема может быть решена: имею в виду влияние Пакистана на ситуацию в этой стране», – добавил президент России.
Путин отметил – у Москвы и Исламабада есть и другие очень интересные и масштабные проекты, в том числе в сфере энергетики. Президент упомянул, в частности, проект «Пакистанский поток», предполагающий создание инфраструктуры для поставок сжиженного природного газа. Напомним, что в мае прошлого года Москва и Исламабад подписали соглашение о строительстве «Пакистанского потока» – газопровода длиной 1,1 тыс. километров, который должен связать инфраструктуру для приема СПГ в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа на севере страны.
Вице-премьер Александр Новак сообщил в четверг, что строительство газопровода из Карачи на север Пакистана начнется в ближайшее время, передает ТАСС. Новак также упомянул перспективный проект газопровода из России через Казахстан, Узбекистан и Афганистан в Пакистан. «Такие поручения президенты дали, энергетические ведомства проработают вопросы строительства такого газопровода», – добавил замглавы правительства России. Что касается проекта газопровода «Сила Сибири – 2», то этот маршрут станет для нашей страны фактической заменой «Северного потока – 2», отметил Новак.
Путин и президент Ирана посмеялись над США и ЕС
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Президент России Владимир Путин с иронией отозвался о политике, проводимой странами Запада. На встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, которая прошла в четверг на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, российский лидер раскритиковал США и Евросоюз за непоследовательность.
Раиси в ходе беседы с российским лидером отметил, что Иран никогда не покидает и не покинет переговорный стол, однако США, по его словам, являются недоговороспособными и «нарушают все обязательства». «И, конечно, все убедились в том, что Евросоюз тоже находится в пассивной ситуации – они тоже неспособны выполнять свои обещания», – подчеркнул президент Ирана.
«Хозяева своего слова. Хотят – дают, хотят – забирают», – сказал Путин, обращаясь к своему визави, после того как Раиси произнес целую отповедь западным странам, передает ТАСС.
После перевода этого каламбура на фарси президенты вместе посмеялись и продолжили переговоры.
Путин ранее заявил, что Россия очень рада скорому присоединению Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Путин прибыл в Самарканд
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Российский президент Владимир Путин прибыл в Самарканд, где состоится заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщают информационные агентства.
Лидеры стран обсудят широкий круг вопросов – усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей деятельности, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС, передает РИА «Новости».
Путин примет участие в заседании лично впервые за три года. В четверг он проведет встречи с иностранными лидерами в двустороннем и многостороннем форматах. В частности, Путин пообщается с президентами Киргизии Садыром Жапаровым, Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, Ирана Эбрахимом Раиси, а также с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом и китайским лидером Си Цзиньпином, передает ТАСС.
Также на четверг запланирован трехсторонний саммит Россия – Монголия – Китай с участием глав государств. В пятницу пройдет заседание Совета глав государств ШОС в узком и расширенном составах.
Кроме того, в пятницу Путин встретится с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой правительства Индии Нарендрой Моди, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в двустороннем формате. По завершении всех мероприятий запланировано общение Путина с представителями российских СМИ.
Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, анонсировав участие Путина в саммите ШОС в Самарканде, заявил, что Москва «ожидает весьма и весьма важного и представительного мероприятия, уникального в своем роде». Эрдоган сообщил о планах обсудить с Путиным продуктовую сделку на полях саммита ШОС.
Европу предупредили о невозможности для США увеличить поставки газа и нефти
Американские производители сланцевого газа и нефти зимой не смогут резко увеличить поставки в Европу, «помощи не будет», сообщили британские СМИ.
Как заявил руководитель инвестиционной компании Quantum Energy Partners Уил Вэн Ло, «США не могут добывать больше». По его словам, «помощи не будет» ни от производителей газа, ни от производителей нефти. С ним согласен директор нефтяной компании Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Financial Times пишет, что сейчас экспорт СПГ и нефти из США в Европу почти достиг максимума. Хотя из-за сланцевых разработок в прошедшем десятилетии США стали крупнейшим в мире производителем нефти, на фоне кризиса из-за коронавируса объемы добычи заметно снизились.
Исполнительный директор инвестиционной компании Kimmeridge Energy Бен Делл заявил, что бизнесмены, которые инвестируют в нефтегазовые компании, не заинтересованы в увеличении добычи. По его словам, они предпочитают схему «меньше производства, больше прибыли». Делл сказал, что «возможности капитала чрезмерно ограничены».
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не оставят своих европейских союзников «на морозе» и будут стремиться всеми силами обеспечить их нужды перед зимой.
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Путин: Газпром завершает проработку проекта газопровода в Китай через Монголию
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Компания «Газпром» завершает проработку деталей проекта строительства газопровода «Союз Восток», сообщил президент России Владимир Путин на саммите РФ – КНР – Монголия, где он встречался с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.
«В настоящее время Газпром завершает проработку деталей проекта с китайской и монгольской сторонами», – передает его слова РИА «Новости».
Путин добавил, что также имеются хорошие возможности для увеличения российских трансграничных поставок электричества в Китай и Монголию.
«По итогам текущего года прогнозируем, что рост энергопередач из России в ваши страны, уважаемые друзья, уже составит порядка 20% – до 5,2 млрд киловатт», – сказал глава государства.
Напомним, в начале февраля российский Газпром и китайская компания CNPC подписали долгосрочный договор на крупную поставку газа в Китай. Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, от России и Китая ожидали другой газовый контракт. В январе Газпром установил новый абсолютный суточный рекорд поставок газа в Китай в рамках контракта с китайской компанией CNPC. СМИ сообщали, что Россия и Китай близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии.
Путин допустил поставки газа из России в Пакистан
Россия допускает возможность поставок газа в Пакистан, часть инфраструктуры уже готова, однако возникает вопрос стабильности в Афганистане, заявил президент Владимир Путин в четверг на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
«Речь идет о поставках трубного газа из России в Пакистан – и это тоже возможно, имея в виду, что часть инфраструктуры уже создана – это Россия, Казахстан, Узбекистан. Нам нужно решить вопрос с Афганистаном», – передает его слова РИА «Новости».
«Конечно, существуют проблемы, связанные с политической стабильностью, но имея в виду наши взаимно добрые отношения с афганским народом, надеюсь, что и эта проблема может быть решена: имею в виду влияние Пакистана на ситуацию в этой стране», – добавил Путин.
Он также отметил, что Пакистан является одним из приоритетных партнеров в Азии. «Хочу отметить, что мы считаем Пакистан одним из наших приоритетных партнеров и в Юго-Восточной Азии, и в Азии в целом. Отношения между нашими странами складываются в абсолютно позитивном ключе, и мы очень рады», – сказал глава российского государства.
Напомним, в мае 2021 Москва и Исламабад подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток». Газопровод «Пакистанский поток», первоначально носивший название «Север – Юг», должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тыс. километров.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, как «Пакистанский поток» расширит влияние России в Азии.
Путин назвал уродливыми попытки создания однополярного мира
Попытки создания однополярного мира неприемлемы для большинства стран, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Самарканде.
«Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете», – передает ТАСС слова Путина.
Также глава России заявил, что ШОС важно укрепить свою роль как площадки конструктивного и созидательного взаимодействия. Он указал на очный формат проведения ШОС впервые после перерыва из-за пандемии коронавируса.
Ранее Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая», осуждает провокации США в Тайване.
Новак: Газопровод «Сила Сибири – 2» заменит России «Северный поток – 2»
Газопровод «Сила Сибири – 2» может стать фактической заменой для России газопровода «Северный поток – 2», заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».
«Ну фактически – да», – сказал вице-премьер, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, может ли газопровод «Сила Сибири – 2» стать заменой «Северного потока – 2», передает ТАСС.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия и Китай близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии.
Вучич похвастался перед оппозицией Сербии орденом от Путина
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что получил орден Александра Невского от Владимира Путина, а вот о сербских депутатах-оппозиционерах глава российского государства даже не слышал.
В Скупщине проходит заседание по ситуации в Косово. Во вторник президент Сербии провел на дебатах в парламенте свыше 10 часов, в среду – около 13 часов. Обращаясь к депутатам-традиционалистам, которые «читают ему патриотические лекции» и говорят «об отношениях» с Россией и Китаем, Вучич заявил, что именно он, а не оппозиционеры, установил «наилучшие отношения» с Москвой и Пекином.
«Путин на которого ссылаетесь, не наградил никого из вас, никого из вас никогда не видел, даже на картинке, ни о ком из вас никогда не слышал, настолько вы для него важны», – приводит РИА «Новости» слова Вучича.
«А теперь подумайте, можете креститься сколько хотите, это единственное, что вам остается, потому что вы нам чудесно представили свою программу», – заявил Вучич, добавив, что Путин дал ему, а не оппозиционерам «высочайшую награду после Николы Пашича». При этом Вучич сказал, что оппозиционеры «ссылаются на Владимира Путина», а сам президент Сербии – «на сербский народ и граждан Сербии».
Напомним, вице-премьер Сербии Зорана Михайлович обвинила Россию в том, что она якобы злоупотребляет дружественными отношениями с Сербией. Вучич отказался давать обещание, что Белград не введет против Москвы никаких санкций.
Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар заявил, что Сербам следует забыть, что Косово – это Сербия. Вучич резко отреагировал на слова Эскобара.
Путин: Россия рада скорому присоединению Ирана к ШОС
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Россия очень рада присоединению Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), для завершения этого процесса осталась формальность, заявил президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Ирана Эбрахимом Раиси на полях саммита ШОС.
«Как мы с вами и договаривались, мы сделали все для того, чтобы Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Наши партнеры по этой организации поддержали вашу заявку, осталась последняя формальность. Это действительно формальность, и Иран присоединяется к этой уже серьезной, большой и авторитетной международной организации», – приводит его слова ТАСС.
«И мы этому очень рады», – подчеркнул президент России.
Он также заявил, что Россия и Иран развивают взаимодействие по всем направлениям, которые были определены за предыдущие годы.
Российский лидер отметил, что Москва и Тегеран завершают подготовку большого договора, который переведет их отношения на уровень стратегического партнерства.
Между тем в четверг Иран подписал меморандум об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), открывающий этой стране путь в членство организации.
СМИ: Власти Германии намерены приобрести долю в газовой компании VNG
Правительство Германии может выкупить доли в германском импортере газа – газораспределительной компании Verbundnetz Gas на фоне экономического кризиса, сообщают СМИ.
По данным источника агентства Bloomberg, пакет мер по спасению VNG может включать вливание капитала, которое даст правительству миноритарный пакет акций компании.
Модель спасения аналогична модели для энергетического концерна Uniper. Разница лишь в том, что материнская компания VNG энергоконцерн EnBW должна будет внести свой вклад в потенциальный пакет, передает ТАСС.
На минувшей неделе компания уже подала заявку на получение государственной помощи, но решение пока еще не принято, уточнили в Минэкономики страны.
Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе выросли до 2250 долларов за тысячу кубометров.
Путин предсказал рекордный товарооборот с Китаем в 2022 году
Торговля между российской и китайской стороной по итогам 2022 года окажется на рекордных значениях, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.
«Многоплановые связи между нашими странами активно развиваются. В прошлом году товарооборот увеличился на 35% и превысил 140 млрд долларов. За первые семь месяцев текущего года объем взаимной торговли вырос еще на 25%», – сказал глава российского государства на полях саммита ШОС в Самарканде, передает РИА «Новости».
Он выразил уверенность, что по итогам 2022 года товарооборот между странами покажет рекорд, а в близкой перспективе годовой товарооборот достигнет 200 и более млрд долларов.
Также в ходе встречи с Си Цзиньпином он отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США в Тайване.
Путин и Эрдоган провели переговоры «на ногах»
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели краткую беседу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
Президенты поучаствовали в церемонии посадки деревьев, в этот момент они перевели переговоры «на ногах», передает РИА «Новости».
В пятницу оба лидера намерены провести полноценные переговоры, они должны оценить реализацию «зерновой сделки».
Официальный представитель МИД Мария Захарова разоблачила заявления европейских политиков о том, что поставки c/х продукции в рамках зернового соглашения якобы идут в «наиболее нуждающиеся и самые бедные страны», и опубликовала данные о странах-получателях зерна с Украины. Согласно опубликованным данным, корабли с сельхозпродукцией с Украины направляются в Германию, Италию, Францию, Нидерланды, Израиль, Испанию, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию, Китай, Египет, Иран, Республику Корея, Судан и другие страны.
На прошлой неделе президент Владимир Путин называл очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Он также отмечал, что в этом году Россия уже поставила за границу 30 млн тонн зерна и готова нарастить поставки до 50 млн тонн и больше, урожай хороший.
Вучич предупредил Европу о самой тяжелой с 1945 года зиме
Сербский президент Александр Вучич на специальном заседании парламента заявил, что страну, как и всю Европу, ожидает самая тяжелая зима после Второй мировой войны. Он также напомнил, что власти Сербии прямо или косвенно не признают независимость самопровозглашенной республики Косово.
«Никоим образом прямо или косвенно не признаем независимость Косово, и это не какая-то особенная храбрость. Но вы нам и про это говорили, что будет, поэтому полезно, если люди услышат. Важно также знать, что все, что здесь говорили, фонтан желаний, это настолько далеко от реальности, от того, что думают и желают албанцы, и еще дальше от того, чего хотят наши европейские и западные партнеры», – приводит его слова РИА «Новости».
Глава сербского государства два дня участвовал в специальном заседании Скупщины (парламента) Сербии, посвященном ситуации в Косово и переговорам Белграда и Приштины, на фоне возросшего давления Запада, требований от Белграда уступок и подталкивания к признанию самопровозглашенной республики. Во вторник президент Сербии провел на дебатах в парламенте около 11 часов, в среду – почти 14 часов.
«Хочу, чтобы люди знали, что следующие шесть с половиной месяцев – до 31 марта – будут самыми тяжелыми для всей Европы после Второй мировой войны… Во всяком случае это станет одним из самых сложных годов для сербского народа, Сербии и ее граждан с 1945 года до сих пор», – подчеркнул сербский лидер.
Он уточнил, что в рамках подготовки к зиме в сербском подземном хранилище газа Банатски-Двор и в хранилищах Венгрии к настоящему моменту зарезервировано 663 млн кубических метров газа, «чего должно хватить на два месяца» Сербии.
В завершение заседания большинство депутатов Скупщины проголосовали за обсуждавшийся два дня доклад о ходе переговоров Белграда и Приштины и ситуации в Косово в период с 15 июня 2021 года до 1 сентября 2022 года. За проголосовали 148 человек, против – 57, двое не голосовали из 207 присутствовавших от общего числа в 250 парламентариев.
Кроме того, Вучич заявил в ходе заседания, что получил орден Александра Невского от Владимира Путина, а вот о сербских депутатах-оппозиционерах глава российского государства даже не слышал.
На прошлой неделе Вучич заявлял, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной.
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Путин и Эрдоган решили оценить эффективность зерновой сделки
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в пятницу обсудят реализацию зерновой сделки и оценят ее эффективность, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин и Эрдоган договорились обсудить то, как реализуется эта сделка, и также оценить эффективность реализации этой сделки на завтрашней беседе, что и будет сделано», – сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, может ли измениться зерновая сделка. Пескова спросили об этом в преддверии переговоров Путина с Эрдоганом, запланированных на пятницу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, передает ТАСС.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова разоблачила заявления европейских политиков о том, что поставки c/х продукции в рамках зернового соглашения якобы идут в «наиболее нуждающиеся и самые бедные страны», и опубликовала данные о странах-получателях зерна с Украины. Согласно опубликованным данным, корабли с сельхозпродукцией с Украины направляются в Германию, Италию, Францию, Нидерланды, Израиль, Испанию, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию, Китай, Египет, Иран, Республику Корея, Судан и другие страны.
На прошлой неделе президент Владимир Путин назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Он также заявил, что в этом году Россия уже поставила за границу 30 млн тонн зерна и готова нарастить поставки до 50 млн тонн и больше, урожай хороший.
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В Газпроме заявили о повышенном интересе Китая к поставкам российского газа
Страны Азии увеличили импорт трубопроводного газа на фоне роста цены СПГ, Газпром фиксирует повышенный интерес Китая к увеличению поставок российского газа, заявил замглавы Газпром Олег Аксютин на Петербургском международном газовом форуме.
«В условиях роста стоимости СПГ азиатские рынки увеличивают импорт именно трубопроводного газа. ПАО «Газпром» фиксирует повышение [числа] заявок от китайской стороны на поставку по газопроводу «Сила Сибири». Это говорит о высокой востребованности трубопроводного газа в стране на китайском рынке», – передает ТАСС его слова.
Аксютин добавил, что, согласно прогнозам, потребление природного газ к концу десятилетия в КНР достигнет уровня потребления всех стран Европы.
Также он добавил, что политика ЕС по отказу от российского газа обрекает Европу на снижение конкурентоспособности экономики, ее роста строился на поставках газа из России.
«Благополучие стран Европы строилось на недорогом энергосырье из России. Так, экспорт российского природного газа в Европу с 1967 года хорошо коррелируется с ростом экономики ЕС», – добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что все основные параметры сделки с Китаем относительно поставок газа по магистрали «Сила Сибири – 2» согласованы.