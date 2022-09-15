В Газпроме усомнились в возможности кого-либо так же быстро нарастить поставки в Европу

Никто из производителей не может так быстро нарастить поставки в Европу, как это может сделать Газпром, заявил зампред правления Газпрома Олег Аксютин на Петербургском международном газовом форуме.

Аксютин отметил, что Газпром отмечает рост потребления трубопроводного газа на фоне всплеска цен на СПГ, а также, что «Северный поток – 2» мог бы быстро решить проблему поставок газа в Европу, но политики настроены против него, сообщает «Интерфакс».

«Полноценной альтернативы поставкам российского трубопроводного газа для Европы попросту нет. Никакая страна не способна предоставить ресурсы, сравнимые с ресурсами и месторождениями Сибири и полуострова Ямал. Никто не может нарастить поставки с использованием трубопроводных систем на условиях, предлагаемых ПАО «Газпром». СПГ на рынке также не появляется по мановению волшебной палочки. В 2023–2024 годах значительного роста предложения СПГ на рынке не ожидается», – сказал Аксютин.

Он добавил, что политика стран Евросоюза в вопросе экспорта газа из России обрекает европейскую экономику на снижение эффективности и конкурентоспособности.

В среду глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что цены на газ в странах Евросоюза увеличились в десять раз по сравнению с уровнем, который существовал до пандемии коронавируса.

Перед этим испанская La Vanguardia написала, что европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля следующего года. Газета допускает, что у Европы в случае согласия России поставлять газ хотя бы в маленьком объеме получится «продержаться» до марта 2023-го.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Россия заменит трубопроводные поставки газа в Европу.