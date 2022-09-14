Глава ЕК заявила о десятикратном росте цен на газ

Цены на газ в странах Евросоюза увеличились в десять раз по сравнению с уровнем, который существовал до пандемии коронавируса, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодной программной речью о состоянии сообщества.

«Цены на газ выросли более чем в десять раз по сравнению с периодом до пандемии. Но европейцы отважно отвечают на эту ситуацию», – приводит ее слова ТАСС.

Она сообщила, что Еврокомиссия (ЕК) готовит предложение по ограничению цен на газ в зависимости от уровня отношений со страной-поставщиком. Фон дер Ляйен отметила, что «предложение должно быть разумным».

При этом, по ее словам, причиной энергетического кризиса является не подорожание углеводородов, а продолжение их использования.

Глава ЕК также сообщила, что отправится в среду в Киев, чтобы обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским потенциал единого рынка ЕС для этой страны.

Ожидается, что фон дер Ляйен отправится в Киев вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской, которая в настоящее время находится в Брюсселе. Более того, Зеленская была приглашена в Европарламент на выступление главы ЕК, которая часть своей речи посвятила Украине.

Ранее испанская La Vanguardia написала, что европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля следующего года. Газета допускает, что у Европы в случае согласия России поставлять газ хотя бы в маленьком объеме получится «продержаться» до марта 2023-го.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы. Российский лидер указал на перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие «Северный поток – 2». Кроме того, глава государства подчеркивал, что проблемы с поставками газа в Европу по «Северному потоку – 1» вызваны западными санкциями против Москвы.