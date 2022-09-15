Диетолог посоветовала продукты для поддержки иммунитета осенью

Сбалансированное питание не только поддерживает иммунитет, но также вырабатывает достаточное количество тепла в организме, что помогает бороться с холодом в квартирах в осенний период, сказала газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

«В осенний период особенно важно то, что мы едим, так как нашему организму нужно не только иметь силы, чтобы бороться с вирусом, но и противостоять холоду. А значит, нужна калорийная еда, но не какой-нибудь фастфуд, а то, что будет долго сжигаться и снабжать нас теплом. Прежде всего, это белки: мясо, рыба», – говорит Соломатина.

Несмотря на то, что все лето человеческий организм наполнялся витаминами из свежих фруктов, овощей и ягод, их следует продолжать есть, поскольку в них содержится клетчатка, являющаяся кормом для микробиоты, состояние которой напрямую связано с иммунной системой. Питаться нужно равномерно, а не объедаться один раз в день. В противном случае, вся съеденная еда будет сожжена в организме в ближайшие часы и не принесет достаточного количества тепла.

Также необходимо теплое питье, продолжает специалист. В качестве напитка лучше всего заваривать облепиховые чаи или отвар шиповника, которые богаты витаминами С и способствуют укреплению иммунитета. Кроме того, если не давать организму достаточно жидкости, то ферменты, которые участвуют в процессе выделения тепла, не смогут нормально вырабатываться и выполнять свою функцию. Немаловажным компонентом для правильного переваривания пищи также является кислород, поэтому просто необходимо хотя бы раз в день выходить на прогулку.

«Большим источником необходимого нам витамина С является не лимон, не цитрусовые, как многие думают, а черная смородина, болгарский перец, которого сейчас полно, отвар шиповника и квашенная капуста, которая, к слову, содержит в себе очень много полезных веществ (клетчатку, витамин С, пробиотики, янтарную и тартроновую кислоты), – рассказывает врач.

Для иммунитета также необходим бета-каротин и витамин А, делится собеседница. Содержатся эти вещества в молочных продуктах, а также в желто-оранжевых продуктах (тыква, морковь, облепиха, абрикосы). Помимо прочего, человеку нужны полезные жиры, поэтому в осенний период противопоказано садиться на обезжиренные диеты.

«Несмотря на то, что летом было много солнца, нам все равно нужен еще и витамин D, который есть в желтках, жирной рыбе (скумбрия, минтай, селедка, сардины), а также в печени трески (нескольких баночек в неделю достаточно для целой семьи). Ну и не стоит забывать про цинк, он есть в печени, мясе, морепродуктах, тыквенных семечках», – заключила Соломатина.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, что для того, чтобы не заболеть в холодный осенний период, пока в квартирах не дали отопление, следует тепло одеваться, соблюдать режим сна и при необходимости использовать обогреватели. При этом она подчеркнула, что не стоит пить никаких витаминов, поскольку после лета организм и так ими насыщен.