Путин решил обсудить с Алиевым ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Президент России Владимир Путин обсудит ситуацию на границе Армении и Азербайджана на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Завтра [у Путина] состоится общение с президентом Алиевым. Разумеется, она (тема ситуации на границе Армении и Азербайджана) тоже будет стоять во главе повестки дня», – передает ТАСС слова представителя Кремля. Путин и Алиев будут работать на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Самарканде 15 и 16 сентября.

Песков напомнил, что на этой неделе президент РФ говорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. «Накануне было общение президента с премьер-министром Пашиняном, достаточно длительное», – констатировал представитель Кремля.

Он также обратил внимание на то, что во вторник прошел саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где было принято решение о прибытии в регион инспекционной группы «с тем, чтобы подготовить потом свой отчет для глав государств ОДКБ».

Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.

Во вторник утром премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе по телефону. Пашинян заявил в парламенте страны, что в результате атаки Азербайджана погибли 49 человек.