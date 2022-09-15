Собчак в Тбилиси прокомментировала отказы Грузии впускать российских оппозиционеров

Журналистка Ксения Собчак, прибывшая в Тбилиси в четверг, по ее словам, с «частным визитом», назвала суверенным правом Грузии решать вопросы о допуске в страну тех или иных оппозиционно настроенных граждан России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В интервью грузинской оппозиционной телекомпании «Формула» по прибытии из Москвы через Ереван она отметила, что «любит Тбилиси и часто сюда приезжает».

Журналистка сказала, что в курсе об отказе Грузии допустить в страну некоторых ее коллег.

«Грузия – суверенная страна, это ее право – принимать такие решения. У меня лично не было никаких проблем на границе», – сказала Ксения Собчак.

Она напомнила, что в Тбилиси есть памятник ее отцу Анатолию Собчаку, который возглавлял расследование событий в столице Грузии 9 апреля 1989 года, когда во время столкновений советской армии с мирными демонстрантами погибло 16 митинговавших.

Ранее Грузия отказала во въезде таким журналистам из России, как Михаил Фишман, Илья Азар, Дмитрий Алешковский и другим, а также некоторым оппозиционным политикам.

Отметим, что ранее сама Собчак рассказывала о «фильтрации хороших русских» в аэропорту Тбилиси.