Азербайджан не понял, кого Индия считает агрессором

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Российскому МС-21 не страшен успех китайского конкурента

Китайский лайнер С919 опередил МС-21 по выходу в жизнь XinHua/Global Look Press
Китайский самолет C919 впервые будет передан авиакомпании в коммерческую эксплуатацию на два года раньше российского конкурента – лайнера МС-21. Оба проекта развивались параллельно и совершили свои первые полеты даже в один месяц и год. Однако первым в жизнь выпускается китаец. Впрочем, на этом преимущества китайского лайнера заканчиваются. Чем МС-21 превосходит своего соперника? Подробности...
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Как сломать план наступления ВСУ в Запорожской области

Стало известно о небывалой концентрации украинских войск в районах Запорожской области РИА Новости
ВС Украины продолжают концентрировать войска у линии фронта в Запорожской области. По данным местных властей, объем техники и живой силы, сосредоточенной противником, беспрецедентны для этого региона. На каких направлениях стоит ожидать ударов ВСУ, как их можно предотвратить и за счет чего российская армия могла бы развить свой успех на этом направлении? Подробности...
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Украина готовит новую провокацию под Изюмом

Занявшие Харьковщину украинские силовики терроризируют местное население State Security Service of Ukraine/REUTERS
На Москву вновь посыпались обвинения со стороны Киева, который утверждает, что российские военные якобы устраивали пытки и массовые убийства населения в Харьковской области. Все указывает на то, что Украина в находившихся под контролем России населенных пунктах области готовит повторение провокации по образцу Бучи – с предъявлением трупов «жертв оккупации». На роль жертв неонацисты определили сторонников России.  Подробности...
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Киев разозлил Турцию антироссийскими угрозами

Украина спровоцировала разногласия с Турцией Global Look Press via ZUMA Press
Анкара потребовала от киевских властей отчета – на каком основании началась травля ведущих турецких бизнесменов. В Киеве поступили привычно – имена предпринимателей, обвиненных в сотрудничестве с Россией, отправили в черный список на сайт, который курирует МИД Украины. Введет ли Киев санкции против работающих с Россией представителей турецкого бизнеса и чем это для него чревато? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Начинается саммит Мирового большинства

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Саммит Шанхайской организации сотрудничества станет важным событием в жизни Мирового большинства. Многие страны уже сейчас готовы не только пассивно саботировать усилия США по сохранению своей монополии, но и работать над альтернативными решениями. Подробности...

Умер «последний советский кинематографист»

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Чему нам стоит поучиться у великого француза? Любви к России и русскому советскому киноискусству. «Россия – это страна, куда я всегда хотел бы поехать, – говорил Жан-Люк Годар. И тут же добавлял. – Но не туристом и не на кинофестиваль». Подробности...

Швеция как недооцениваемая угроза для России

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Если считать Германию и Францию «первой лигой» принятия решений в Европе, то Швеция стоит прямо под ними – и разделяет их не пропасть. А уж вместе с другими странами Северной Европы она тем более представляет собой определенную силу. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Байден опять обходит Трампа

Сборная России по футболу возвращается в игру

Обсуждение: 8 комментариев

Русская память о Елизавете II

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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?
  • Армения

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Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
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    на ваш взгляд


    Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?

    Азербайджан не понял, кого Индия считает агрессором

    15 сентября 2022, 03:00

    Текст: Антон Антонов

    Глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала призыв МИД Индии к Азербайджану и Армении урегулировать конфликт на переговорах.

    Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи  призвал «сторону агрессора немедленно прекратить боевые действия», передает ТАСС.

    Абдуллаева сказала, что в заявлении неясно, кто конкретным является агрессором. «Можем комментировать это вопрос в случае, если будет ясно, кто является агрессором в заявлении», – приводит ее слова APA.az.

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении. Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Армянская сторона официально запросила военную помощь у ОДКБ. В ночь на четверг секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что стороны договорились о перемирии.


    Армения запросила военную помощь у ОДКБ
    		    14 сентября 2022, 16:15
    Фото: Sputnik/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил премьер страны Никол Пашинян.

    По словам Пашиняна, Армения обратилась в ОДКБ по 4-й статье для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных из Армении, передает ТАСС.

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

    Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.

    Во вторник утром премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе по телефону. Также глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Позже Совет безопасности Армении принял решение обратиться к России за помощью с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и СБ ООН в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе. Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте страны, что в результате атаки Азербайджана погибли 49 человек.

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    МИД обвинил Евросоюз в попытке вытеснить Россию из Закавказья
    		    14 сентября 2022, 06:50
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Евросоюз пытается вклиниться в трехстороннюю работу Москвы с Баку и Ереваном, заявил директор четвертого департамента стран СНГ российского МИДа Денис Гончар.

    В Брюсселе в конце августа прошел саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Евросовета Шарля Мишеля, передает РИА «Новости».

    Как отметил Гончар, «принципиальные оценки бесцеремонных попыток ЕС вклиниться в нашу трехстороннюю работу с Баку и Ереваном уже давались Сергеем Лавровым и официальным представителем МИД России Марией Захаровой».

    Гончар указал, что ЕС активизировал работу «по Южному Кавказу на фоне развязанной Западом против России санкционной кампании и прекращения совместной работы по линии Минской группы ОБСЕ». При этом ЕС «даже не скрывает, что главная цель – вытеснить Россию из Закавказья», но «это геополитические игры с нулевым результатом, в которые» Москва «не играет», заявил Гончар.

    По его словам, российская сторона ведет «практическую работу», основанную на «прямых контактах» лидеров стран и глав внешнеполитических ведомств, а также на «исторической близости» государств, «взаимопереплетении интересов». Деятельность России «ориентирована на построение более безопасного и благополучного будущего в нашем общем регионе», сказал он.

    Напомним, Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Руководитель Армении Никол Пашинян срочно обратился за помощью к России. 13 сентября Армения и Азербайджан смогли договориться о прекращении огня с 9.00 мск (8.00 местного времени). Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Армению миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем.

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    Протестующие пытались сломать ворота парламента в Ереване
    		    14 сентября 2022, 21:16
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Вера Басилая

    Участники акции протеста перед зданием парламента Армении в Ереване пытались сломать ворота, они требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

    Сразу две акции протеста проходят в среду вечером перед зданиями парламента и правительства Армении. Поводом стали якобы заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что он готов принять тяжелые решения и подписать соответствующие документы ради долгосрочного мира в Армении.

    «Уважаемые соотечественники, призываю вас не поддаваться на манипуляции. Ни один документ не подписан и не готовится к подписанию. Это информационная диверсия, направленная недружественными внешними силами с целью сломить сопротивление страны», – написал Пашинян в соцсетях, передает Sputnik. Армения.

    Протестующие возле парламента призывают народ выйти на улицы и присоединиться к ним.

    Как сообщает корреспондент Sputnik Армения с места событий, собравшиеся перед зданием кабмина заявляют, что акция стихийная. Граждане вышли с требованием отставки главы армянского правительства.

    Движение по проспекту Баграмяна, где расположено здание Национального собрания, перекрыто протестующими. На месте пока не видно лидеров оппозиционных партий, передает ТАСС.

    У здания правительства, расположенного примерно в 2 км от парламента, собралось около тысячи человек, оно оцеплено полицией. У парламента людей гораздо больше. Число протестующих с каждой минутой увеличивается. 

    Ранее армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

    В среду пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян заявил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась.

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    В Минобороны Армении заявили о прекращении огня на границе с Азербайджаном
    		   14 сентября 2022, 21:56
    Фото: Александр Патрин/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Стрельба на армяно-азербайджанской границе по состоянию на 19:00 мск практически полностью прекратилась, значительных происшествий не зафиксировано, сообщило Министерство обороны Армении.

    В оборонном ведомстве подчеркнули, что информация о том, что некоторые армянские населенные пункты перешли под контроль Азербайджана, «является абсолютной ложью», передает ТАСС

    Между тем в Ереване проходят массовые акции протеста с требованием отставки правительства Армении в связи с обострившимся конфликтом на границе с Азербайджаном.

    Ранее армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

    В среду пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян заявил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась. Пашинян в среду заявил в парламенте, что в результате азербайджанских действий погибли 105 военных.

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    Баку заявил о готовности передать Еревану тела около 100 армянских военных

    14 сентября 2022, 16:11

    Текст: Елизавета Булкина

    Азербайджан готов в одностороннем порядке передать Армении тела около 100 армянских военнослужащих, сообщила пресс-служба Госкомиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Азербайджана.

    «Демонстрируя приверженность международному гуманитарному праву и ценностям гуманизма, Азербайджан призывает Армению к прекращению огня и готов в одностороннем порядке передать противоположной стороне до 100 тел армянских военнослужащих, погибших в результате предотвращения провокации против территориальной целостности нашей страны 12–13 сентября текущего года. Об этом проинформирован и Международный Комитет Красного Креста», – цитирует сообщение РИА «Новости».

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

    Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.

    Во вторник утром премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе по телефону. Также глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Позже Совет безопасности Армении принял решение обратиться к России за помощью с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и СБ ООН в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе. Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте страны, что в результате атаки Азербайджана погибли 49 человек.

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    Названы сроки прибытия в Армению передовой группы миссии ОДКБ

    14 сентября 2022, 17:56

    Текст: Вера Басилая

    Передовая группа миссии ОДКБ во главе с начальником объединенного штаба Анатолием Сидоровым вылетит в Армению в четверг, а глава миссии генсек Станислав Зась – на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

    «В ОДКБ приступили к реализации договоренностей, достигнутых 13 сентября 2022 года на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности, о направлении миссии ОДКБ в Республику Армения для оценки сложившейся обстановки в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана и подготовки обстоятельного доклада главам государств-членов организации. Передовая группа миссии во главе с начальником объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым вылетает в Армению 15 сентября», – цитирует РИА «Новости» Зайнетдинова.

    По его словам, глава миссии организации договора о коллективной безопасности генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась планирует направиться в Армению на следующей неделе. Зайнетдинов также отметил, что в состав миссии войдут представители государств-членов ОДКБ, являющиеся сотрудниками секретариата организации и военнослужащими объединенного штаба ОДКБ.

    Ранее армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

    В среду пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян заявил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась.

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    Армения заявила о новом обстреле со стороны Азербайджана

    14 сентября 2022, 09:09

    Текст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Азербайджана в среду утром начали применять артиллерию, минометы и другие виды вооружений в направлении армянских населенных пунктов Джермук и Верин Шоржа, сообщило министерство обороны Армении.

    «Ночью ситуация на армяно-азербайджанской границе продолжала оставаться напряженной. В частности, противник применил БПЛА в направлении Джермука. С 08.00 (07.00 мск – прим. ВЗГЛЯД) противник, применяя артиллерию, минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие, начал наступательные действия в направлениях Джермук и Верин Шоржа», – передает ТАСС сообщение армянского военного ведомства.

    Минобороны Армении в ночь на вторник сообщало, что подразделения ВС Азербайджана открыли интенсивный огонь в направлении населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук с использованием артиллерии, крупнокалиберного и легкого стрелкового оружия. Совбез Армении провел экстренное заседание, на котором было принято решение обратиться за помощью к России с целью задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и Совет Безопасности ООН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что в результате азербайджанских действий погибли 49 человек.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь подчеркнул, что вооруженные силы страны принимают ответные меры, возложив ответственность за происходящее на военно-политическое руководство Армении. Азербайджанское Минобороны сообщило о гибели 50 военнослужащих.

    Постоянный совет ОДКБ выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что именно произошло по версиям обеих сторон и почему происходящее критически важно для Еревана.

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    Эксперт рассказал о процедуре реагирования ОДКБ на запрос Армении о помощи
    		    14 сентября 2022, 22:05
    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
    Текст: Виктория Коновалова

    «ОДКБ предназначен для обеспечения безопасности каждой из стран, входящих в эту организацию. Нападение на члена ОДКБ предоставляет возможность другим участникам организации оказать содействие стране-союзнице, которая подвергается агрессии», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал Норат Тер-Григорьянц. Ранее Армения официально запросила у ОДКБ военную поддержку для противоборства с Азербайджаном.

    «Теоретически, как только начинается нападение или даже обстрел территории, структурам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уже надо начинать действовать. Однако эти структуры обязаны сперва соблюсти процедуру. Согласно третьей статье соглашения о миротворческой деятельности ОДКБ, решение о проведении миротворческой операции принимает Совет коллективной безопасности», – говорит генерал-лейтенант, бывший и. о. министра обороны Армении Норат Тер-Григорьянц. По его словам, это происходит после того, как государство-член официально попросит союзников о проведении на его территории миротворческой операции.

    «Далее Совет министров иностранных дел, Совет министров обороны и Комитет секретарей советов безопасности ОДКБ создают «специальную группу» для анализа военно-политической обстановки в зоне конфликта и выработке предложений том, целесообразно ли начинать миротворческую операцию, и если да, то в каких масштабах. Далее решается вопрос о сроках миссии и составе коллективных миротворческих сил», – пояснил генерал. И только после этого страны, которые решили принять участие в миссии, начинают переброску войск на театр военных действий – для защиты союзника от нападения, добавил Тер-Григорьянц.

    Напомним, в среду глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что в результате последних боев Азербайджан установил контроль над некоторыми территориями Армении. Пашинян обратился в ОДКБ с запросом о военной помощи – для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных из Армении.

    Ранее Ереван обвинил армию Азербайджана в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Баку обвинил армию Армении в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Минобороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

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    В Армении заявили об обострении ситуации на границе с Азербайджаном

    14 сентября 2022, 15:22

    Текст: Алексей Дегтярев

    Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в среду, заявил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян.

    «Обстановка на границе вновь крайне обострилась. Начиная с 13.00 (12.00 мск) по всей протяженности границы от Сотка до Гориса наносятся интенсивные ракетно-артиллерийские удары, обстреливаются в том числе мирные населенные пункты», – цитирует Торосяна РИА «Новости».

    Он добавил, что азербайджанские военные предпринимают попытки продвинуться вперед.

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

    Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.

    Во вторник утром премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе по телефону. Также глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Позже Совет безопасности Армении принял решение обратиться к России за помощью с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и СБ ООН в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе. Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте страны, что в результате атаки Азербайджана погибли 49 человек.

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    Протестующие перекрыли центральную улицу в Гюмри

    14 сентября 2022, 23:20

    Текст: Антон Антонов

    Во втором по величине городе Армении Гюмри участники акции протеста перекрыли центральную улицу, сообщают СМИ.

    Как пишет hraparak, «перекрыта улица Саят-Нова», протестующие «призывают граждан выйти на улицы» и «присоединиться к их борьбе во имя армянской государственности», передает РИА «Новости».

    Тем временем протестующие в Ереване дали депутатам от правящей фракции «Гражданский договор» час на то, чтобы явиться в парламент для объявления импичмента премьеру Николу Пашиняну. «В противном случае мы сами отправимся за ними», – сказал один их организаторов акции.

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении. Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Армянская сторона официально запросила военную помощь у ОДКБ. Стрельба на границе по состоянию на 19.00 мск среды практически полностью прекратилась. В Ереване проходят массовые акции протеста с требованием отставки правительства. Участники акции протеста перед зданием парламента пытались сломать ворота.

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    В МИДе подтвердили намерение Пашиняна и Алиева приехать на саммит ШОС

    14 сентября 2022, 17:32

    Текст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев, по информации узбекского председательства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), подтвердили намерение приехать на саммит организации в Самарканде, заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

    «По информации узбекского председательства, пока подтверждали намерение приехать в Самарканд», – приводит ТАСС ответ Хакимова на соответствующий вопрос.

    В Кремле заявили, что президент Владимир Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде 15–16 сентября, у него там будут и важные международные контакты.

    Ранее армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

    В среду пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян заявил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в среду.

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    Сайт ОДКБ подвергся DDoS-атаке

    14 сентября 2022, 14:53

    Текст: Вера Басилая

    Официальный сайт ОДКБ был взломан и подвергнут DDoS-атаке, нарушена работоспособность ресурса, сообщила пресс-служба секретариата организации.

    Отмечается, что зафиксированы несанкционированные попытки внесения изменений в некоторые информационные сообщения, до 7.00 14 сентября 2022 года доступ был невозможен, передает РИА «Новости».

    Как уточнили в организации, в настоящее время работоспособность сайта частично восстановлена, ведутся мероприятия по локализации несанкционированного вмешательства и восстановлению поврежденных или утраченных данных.

    Накануне Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

    Напомним, Совет безопасности Армении принял решение обратиться к России за помощью с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и СБ ООН в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе.

    До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте страны, что в результате атаки Азербайджана погибли 49 человек.

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

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    Россиянам посоветовали не посещать граничащие с Азербайджаном районы Армении

    14 сентября 2022, 22:56

    Текст: Антон Антонов

    Российским туристам рекомендуется не посещать районы Армении, которые находятся у границы с Азербайджаном, сообщило посольство России в Армении.

    Речь идет о районах Сюникской, Вайоцдзорской и Гегаркуникской областей Армении, сообщает посольство в Telegram.

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении. Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Армянская сторона официально запросила военную помощь у ОДКБ. Стрельба на границе по состоянию на 19.00 мск среды практически полностью прекратилась. В Ереване проходят массовые акции протеста с требованием отставки правительства.

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    Армения и Азербайджан договорились о перемирии
    		    15 сентября 2022, 01:54
    Фото: Министерство обороны Республики Армения
    Текст: Антон Антонов

    Еревану и Баку удалось достичь договоренностей о прекращении огня, сообщил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

    Договоренности достигнуты «при вовлеченности международного сообщества», передает РИА «Новости» со ссылкой на общественное телевидение Армении.

    Перемирие, по словам Григоряна, действует с 20.00 (19.00 мск) 14 сентября, передает ТАСС.

    Тем временем член комитета по обороне и безопасности мажилиса Казахстана Айдос Сарым заявил, что его страна не заинтересована в том, чтобы «отправлять туда войска» и «как-то поддерживать Армению в ущерб отношениям с Азербайджаном», передает радиостанция «Говорит Москва».

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении. Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Армянская сторона официально запросила военную помощь у ОДКБ. Стрельба на границе по состоянию на 19.00 мск среды практически полностью прекратилась. В Ереване проходят массовые акции протеста с требованием отставки правительства. Участники акции протеста перед зданием парламента пытались сломать ворота. Также протестующие перекрыли центральную улицу в Гюмри.

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    Эксперт: В Армении – политический тупик, в Азербайджане – эйфория

    15 сентября 2022, 02:40

    Текст: Антон Антонов

    Перспективы благополучного разрешения кризиса между Арменией и Азербайджаном «вообще не видны», заявил российский политолог Федор Лукьянов.

    Лукьянов указал в Telegram-канале «Россия в глобальной политике», что в Армении нарастает «внутриполитический тупик, который парализует все потенциальные возможности». Тем временем, по его словам, в Азербайджане «уверены, что держат бога за бороду и можно шаг за шагом двигаться к поставленной цели, используя как проблемы противника, так и сложности, возникшие у гаранта договоренностей»

    Как заявил Лукьянов, если российской стороне не удастся «быстро и эффективно купировать кризис на дипломатическом уровне», то «всерьез встанет вопрос о военных обязательствах», так как «речь о признанной территории Армении». 

    «Насколько Россия сейчас готова выполнять эти обязательства, учитывая, что приоритет совсем другой, – вопрос. Но встанет он неизбежно, поскольку, учитывая упомянутые факторы (тупик у одних и эйфория у других), дипломатия едва ли окажется устойчивой», – заявил он.

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении. Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Армянская сторона официально запросила военную помощь у ОДКБ. В ночь на четверг секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что стороны договорились о перемирии.

    В Ереване проходят массовые акции протеста с требованием отставки правительства. Участники акции протеста перед зданием парламента пытались сломать ворота. Также протестующие перекрыли центральную улицу в Гюмри.

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