Региональные СМИ решили поддержать грантами

Конкурс среди региональных СМИ на создание социально значимого контента проведет Институт развития интернета (АНО «ИРИ»), победители получат 100% авансирование грантами и будут отчитываться после, а не во время реализации проекта.

«Мы проанализировали конкурсные заявки и выяснили, что многие хорошие проекты, поданные от региональных СМИ, не прошли отбор в силу высокой конкуренции. Мы открываем специальный конкурс грантов, чтобы скорректировать ситуацию и помочь региональным СМИ получить поддержку качественных проектов. Для нас важно давать равные возможности создателям контента и талантливым авторам по всей стране», – отметил генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Лимит денежных средств на поддержку каждого грантополучателя – не более 500 тыс. рублей. Сами проекты должны быть выпущены не позднее 31 марта 2023 года. Участвовать смогут СМИ из всех регионов России, за исключением Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Заявки можно подать с 19 сентября по 10 октября 2022 года.

Отбор проектов будет проводиться по направлению «Специальные интернет-проекты в СМИ». Контент должен обязательно размещаться на сайтах сетевых СМИ. Тематические линии конкурса аналогичны тематическим направлениям конкурса на создание государственного (национального) контента в цифровой среде.

Подробная информация и документы об отборе будут размещены на сайте ИРИ 19 сентября.

В этом году это второе распределение грантов от ИРИ – ранее поддержку получили победители конкурса в рамках Всероссийского просветительского проекта «Умное кино» Российского общества «Знание», где ИРИ выступил генеральным партнером.

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») на конкурсной основе распределяет государственные субсидии на создание и продвижение социально значимого интернет-контента. За это время поддержано более 1000 онлайн-проектов. С 2021 года ИРИ – учредитель первой Национальной премии интернет-контента, которая призвана отмечать лучшие цифровые проекты социальной направленности, а также оператор социальной рекламы в интернете.