Региональные СМИ решили поддержать грантами

Взгляд
14 сентября, среда  |  Последнее обновление — 21:07  |  vz.ru
Разделы

Российскому МС-21 не страшен успех китайского конкурента

Китайский лайнер С919 опередил МС-21 по выходу в жизнь XinHua/Global Look Press
Китайский самолет C919 впервые будет передан авиакомпании в коммерческую эксплуатацию на два года раньше российского конкурента – лайнера МС-21. Оба проекта развивались параллельно и совершили свои первые полеты даже в один месяц и год. Однако первым в жизнь выпускается китаец. Впрочем, на этом преимущества китайского лайнера заканчиваются. Чем МС-21 превосходит своего соперника? Подробности...
Перейти в раздел…

Как сломать план наступления ВСУ в Запорожской области

Стало известно о небывалой концентрации украинских войск в районах Запорожской области РИА Новости
ВС Украины продолжают концентрировать войска у линии фронта в Запорожской области. По данным местных властей, объем техники и живой силы, сосредоточенной противником, беспрецедентны для этого региона. На каких направлениях стоит ожидать ударов ВСУ, как их можно предотвратить и за счет чего российская армия могла бы развить свой успех на этом направлении? Подробности...
Перейти в раздел…

Украина готовит новую провокацию под Изюмом

Занявшие Харьковщину украинские силовики терроризируют местное население State Security Service of Ukraine/REUTERS
На Москву вновь посыпались обвинения со стороны Киева, который утверждает, что российские военные якобы устраивали пытки и массовые убийства населения в Харьковской области. Все указывает на то, что Украина в находившихся под контролем России населенных пунктах области готовит повторение провокации по образцу Бучи – с предъявлением трупов «жертв оккупации». На роль жертв неонацисты определили сторонников России.  Подробности...
Перейти в раздел…

Киев разозлил Турцию антироссийскими угрозами

Украина спровоцировала разногласия с Турцией Global Look Press via ZUMA Press
Анкара потребовала от киевских властей отчета – на каком основании началась травля ведущих турецких бизнесменов. В Киеве поступили привычно – имена предпринимателей, обвиненных в сотрудничестве с Россией, отправили в черный список на сайт, который курирует МИД Украины. Введет ли Киев санкции против работающих с Россией представителей турецкого бизнеса и чем это для него чревато? Подробности...
Перейти в раздел…

Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
Перейти в раздел…

Начинается саммит Мирового большинства

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Саммит Шанхайской организации сотрудничества станет важным событием в жизни Мирового большинства. Многие страны уже сейчас готовы не только пассивно саботировать усилия США по сохранению своей монополии, но и работать над альтернативными решениями. Подробности...

Умер «последний советский кинематографист»

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Чему нам стоит поучиться у великого француза? Любви к России и русскому советскому киноискусству. «Россия – это страна, куда я всегда хотел бы поехать, – говорил Жан-Люк Годар. И тут же добавлял. – Но не туристом и не на кинофестиваль». Подробности...

Швеция как недооцениваемая угроза для России

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Если считать Германию и Францию «первой лигой» принятия решений в Европе, то Швеция стоит прямо под ними – и разделяет их не пропасть. А уж вместе с другими странами Северной Европы она тем более представляет собой определенную силу. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Байден опять обходит Трампа

Сборная России по футболу возвращается в игру

Обсуждение: 8 комментариев

Русская память о Елизавете II

Перейти в раздел…

Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
Подробности...

Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
Подробности...

Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?
  • Армения

  • Белоруссия

  • Казахстан

  • Киргизия

  • Таджикистан
Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Не изменятся
Какая из европейских стран вызывает у вас наименьшую симпатию?
  • Британия

  • Германия

  • Испания

  • Италия

  • Нидерланды

  • Польша

  • Португалия

  • Финляндия

  • Франция

  • Чехия

  • Швеция

  • Другая (указать в комментариях)
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: На Запорожской АЭС задержан корректировщик огня ВСУ
    Линия фронта подошла близко к границам ЛНР Россия ввела санкции против глав PR-структур и оборонного лобби Британии Цены на газ в Европе выросли до 2250 долларов за тысячу кубометров Глава ВОЗ сообщил о скором завершении пандемии коронавируса
    Кадыров: Мы нигде и никуда не отступаем В Молдавии объявили сбор резервистов СМИ назвали смерть Елизаветы II угрозой распада Содружества Романа Полански обвинили в домогательствах к 16-летней актрисе
    Зеленский сфотографировался с украинским военным с эмблемой дивизии СС на форме Путин обсудил убийство Дарьи Дугиной с генсеком ООН В Казахстане разрешили экспорт муки и пшеницы Вышел трейлер к сериалу «Шантарам» по культовому роману Грегори Дэвида Робертса

    Главная тема


    Евросоюз нашел способ наказать Орбана за дружбу с Россией

    обострение конфликта


    Армения запросила военную помощь у ОДКБ

    дипломатическая работа


    CNN: Байден планирует назначить послом США в России Линн Трейси

    экономия электричества


    Объявлены меры по снижению энергопотребления в Евросоюзе

    Видео

    массовые репрессии


    Как ведется украинский террор против сторонников России

    боевая обстановка


    Как сломать план наступления ВСУ в Запорожской области

    коммерческая эксплуатация


    Российскому МС-21 не страшен успех китайского конкурента

    путь в НАТО


    Киев предложил Западу договор на конфликт с Россией

    Карл Третий


    Новый король рискует увидеть развал Британии

    определённая сила


    Вадим Трухачёв: Швеция как недооцениваемая угроза для России

    великий француз


    Алексей Зензинов: Умер «последний советский кинематографист»

    важное событие


    Тимофей Бордачёв: Начинается саммит Мирового большинства

    на ваш взгляд


    Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?

    Региональные СМИ решили поддержать грантами

    14 сентября 2022, 20:43

    Конкурс среди региональных СМИ на создание социально значимого контента проведет Институт развития интернета (АНО «ИРИ»), победители получат 100% авансирование грантами и будут отчитываться после, а не во время реализации проекта.

    «Мы проанализировали конкурсные заявки и выяснили, что многие хорошие проекты, поданные от региональных СМИ, не прошли отбор в силу высокой конкуренции. Мы открываем специальный конкурс грантов, чтобы скорректировать ситуацию и помочь региональным СМИ получить поддержку качественных проектов. Для нас важно давать равные возможности создателям контента и талантливым авторам по всей стране», – отметил генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Лимит денежных средств на поддержку каждого грантополучателя – не более 500 тыс. рублей. Сами проекты должны быть выпущены не позднее 31 марта 2023 года. Участвовать смогут СМИ из всех регионов России, за исключением Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Заявки можно подать с 19 сентября по 10 октября 2022 года.

    Отбор проектов будет проводиться по направлению «Специальные интернет-проекты в СМИ». Контент должен обязательно размещаться на сайтах сетевых СМИ. Тематические линии конкурса аналогичны тематическим направлениям конкурса на создание государственного (национального) контента в цифровой среде.

    Подробная информация и документы об отборе будут размещены на сайте ИРИ 19 сентября.

    В этом году это второе распределение грантов от ИРИ – ранее поддержку получили победители конкурса в рамках Всероссийского просветительского проекта «Умное кино» Российского общества «Знание», где ИРИ выступил генеральным партнером.

    Институт развития интернета (АНО «ИРИ») на конкурсной основе распределяет государственные субсидии на создание и продвижение социально значимого интернет-контента. За это время поддержано более 1000 онлайн-проектов. С 2021 года ИРИ – учредитель первой Национальной премии интернет-контента, которая призвана отмечать лучшие цифровые проекты социальной направленности, а также оператор социальной рекламы в интернете.


    Линия фронта подошла близко к границам ЛНР
    		    14 сентября 2022, 14:27
    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Ситуация на фронте сложная, линия соприкосновения приблизилась к границам Луганской народной республики (ЛНР), при этом Народная милиция республики совместно с союзными силами полностью контролирует свою территорию, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире канала «Россия 1».

    «Касаемо целостности Луганской народной республики, то могу сказать, что сейчас Народная милиция Луганской народной республики с союзными силами полностью контролирует территорию ЛНР. Но ситуация действительно сложная, в некоторых участках местности линия соприкосновения подошла очень близко к границам Луганской народной республики и находится порядка уже в 10 километрах от линии боевого соприкосновения. Это очень мало, скажем так, для военных действий», – передает его слова ТАСС.

    Марочко уточнил, что «натиск противника очень существенный», за последние два дня обстрелы территории ЛНР нарастают в геометрической прогрессии.

    Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР из HIMARS. В среду Вооруженные силы Украины стянули к линии боевого соприкосновения в Запорожской области РСЗО HIMARS и комплексы радиоэлектронной борьбы «Буковель».

    Коментарии (21)
    Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 морского десанта ВСУ в районе ЗАЭС
    		   14 сентября 2022, 09:15
    Фото: Минобороны РФ
    Текст: Антон Никитин

    Министерство обороны опубликовало видеокадры, как вертолеты Ка-52 наносят удары по морскому десанту ВСУ, который форсировал Днепр в районе Запорожской АЭС.

    «Выполняя плановый боевой вылет, группа ударных боевых вертолетов Ка-52 получила в воздухе приказ воспрепятствовать переброске подразделений сил специальных операций ВСУ через реку Днепр и уничтожить наступающие силы противника в районе Запорожской атомной электростанции», – передает ТАСС сообщение военного ведомства.

    Для поражения цели, уточнили в Минобороны России, были использованы управляемые ракеты «Вихрь». «Точечными ударами управляемых ракет «Вихрь» надводная цель была поражена, что не позволило противнику осуществить высадку и захватить стратегически важный объект», – добавили там.

    На прошлой неделе Минобороны показало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ка-52 армейской авиации Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции.

    Коментарии (43)
    Эксперт оценил перспективы «миллиардного» иска Uniper к Газпрому
    		    14 сентября 2022, 13:30
    Фото: ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    «Решение суда по иску Uniper предсказуемое. Стокгольмский арбитраж давно доказал свою необъективность. Другое дело, что в Европе у Газпрома уже нечего изымать», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович. Ранее стало известно, что немецкий концерн намерен предъявить иск Газпрому на миллиарды евро.

    «Стокгольмский арбитраж вполне может посчитать, что газ не поставлялся не из-за форс-мажора, а намеренно. В свою очередь Газпром будет говорить о санкциях и отрицать подобные обвинения», – описал возможный сценарий развития процесса Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

    Эта инстанция в Стокгольме ранее уже продемонстрировала свою необъективность, напомнил собеседник. «Решение двухлетней давности по спору Газпрома и «Нафтогаза» было диспаритетным. В результате разбирательства Газпром обязали следовать правилу «качай или плати». В то время как платить за поставляемые ресурсы украинскую сторону никто не заставлял. Если уже в те времена были подобные политизированные решения, то чего стоит ожидать сегодня?» – риторически спросил он.

    Митрахович также обратил внимание, что на сегодняшний день огромное число иностранных активов Газпрома уже национализировано странами ЕС. В связи с этим, отмечает эксперт, в случае победы Uniper «у российской компании просто нечего будет изымать».

    «С точки зрения той логики, которой руководствуется компания Uniper, Газпром – единственный ответчик по этим претензиям. Если бы они подали иск к немецкому правительству, которое вводит санкции, общественное мнение это бы осудило. Я не исключаю, что в будущем какая-то из немецких компаний действительно может подать в суд на правительство ФРГ. Но и тогда суд решит, что власти ни в чем не виноваты», – уверен собеседник.

    Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что германский энергоконцерн Uniper рассматривает вариант инициирования арбитражного разбирательства в отношении Газпрома в Стокгольмском суде. Предметом разбирательства могут стать «миллиарды евро компенсации», которые концерн потребует от российской компании.

    В июле глава Uniper Клаус-Дитер Маубах заявлял о возможных судебных разбирательствах из-за объявленных российской стороной форс-мажоров в сфере поставок газа. «Наш долгосрочный и ранее надежный партнер и поставщик Газпром не поставлял объемы газа, которые мы законтрактовали и оплатили, с середины июня 2022 года. Газпром на прошлой неделе – четыре недели спустя после нарушения поставок – объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с Газпромом», – цитировал ТАСС Маубаха.

    Ранее сообщалось, что Uniper получил миллиардные убытки в I полугодии 2022 года из-за сокращения поставок газа из России. Так, чистый долг Uniper вырос с 324 млн евро до 2,057 млрд евро. При этом скорректированный показатель EBIT оказался отрицательным – минус 564 млн евро.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (22)
    Захарова раскрыла данные о странах – получателях зерна с Украины
    		    14 сентября 2022, 09:32
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала данные о том, в какие страны осуществляются поставки сельскохозяйственной продукции с Украины.

    «Европейские политики продолжают настаивать на том, что поставки c/х продукции в рамках так называемого зернового соглашения якобы идут в «наиболее нуждающиеся и самые бедные страны». Делается это в расчете на то, что подобные заявления никто не проверять не будет, а ручные западные СМИ традиционно не утруждают себя такими «мелочами», как факты», – написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.

    «Между тем подробная статистика имеется в открытом доступе: вот данные Совместного координационного центра черноморской зерновой инициативы по каждому кораблю с сайта ООН по состоянию на 12 сентября. Обратите внимание на столбец «Страна назначения», – написала Захарова, опубликовав соответствующие данные.

    «Вывод о том, какие страны теперь наиболее нуждающиеся и самые бедные, можете сделать сами. А если это не так, то отрицатели действительности должны так же просто и доступно опубликовать схему вторичного перераспределения грузов. Ждем», – заключила Захарова.

    Согласно опубликованным данным, корабли с сельхозпродукцией с Украины направляются в Германию, Италию, Францию, Нидерланды, Израиль, Испанию, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию, Китай, Египет, Иран, Республику Корея, Судан и другие страны.

    Ранее Захарова заявляла, что Евросоюз не хочет выполнять свою часть пакетной сделки по зерну.

    На прошлой неделе президент Владимир Путин назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Он также заявил, что в этом году Россия уже поставила за границу 30 млн тонн зерна и готова нарастить поставки до 50 млн тонн и больше, урожай хороший.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (16)
    США признали «уйму военных возможностей» у России

    13 сентября 2022, 22:19

    Текст: Антон Антонов

    Россия сохраняет «уйму военных возможностей», которые может задействовать не только на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности США Джон Кирби.

    Кирби заявил, что российская сторона «вне всяких сомнений» столкнулась «со множеством ею же созданных проблем на Украине», но «это все еще очень крупная и очень мощная военная сила». Как сказал Кирби, у главы российского государства Владимира Путина «остается уйма военных возможностей, которые могут быть задействованы не только на Украине, но потенциально в других местах», передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что США в ближайшие дни могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, но отметил, что не хочет «забегать вперед». Кирби рассказал, что Вашингтон проводит ежедневные обсуждения с Киевом о необходимых мерах поддержки.

    В Белом доме указали, что в стратегии национальной обороны США Россия объявлена «острой угрозой». «Очевидно, что у них все еще есть армия, способная нанести большой ущерб», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, секретарь совбеза Чечни и командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что союзные войска в направлении Соледара получили большое подкрепление. Он заявил о скором возвращении Купянска и Балаклеи.

    В воскресенье точные российские удары по ключевым ТЭС обесточили несколько северных и восточных областей Украины. Энергосистема Украины не справилась с внезапной нагрузкой, что вызвало аварийные отключения на других электростанциях. Сразу пять областей Украины столкнулись с блэкаутом.

    Коментарии (22)
    В Европе подсчитали, когда закончится газ без российских поставок
    		    14 сентября 2022, 08:38
    Фото: Picture Alliance/SVEN SIMON/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля следующего года, пишет испанская La Vanguardia. Газета допускает, что у Европы в случае согласия России поставлять газ хотя бы в маленьком объеме получится «продержаться» до марта 2023-го.

    «160-ти газовых хранилищ в 18 странах с уровнем заполненности почти на 83% хватит, чтобы обеспечить только 21% годового потребления в странах-членах ЕС», – передает РИА «Новости» текст публикации.

    Сейчас перед европейскими властями стоит сложная задача сделать так, чтобы нынешних запасов газа хватило на всю зиму. Придется сократить потребление топлива и перераспределить излишки, предупреждает автор статьи.

    «Можно было бы продержаться и до марта 2023 года, но при условии, что Москва возобновит поставки газа, пусть даже и в маленьком объеме», – отмечает La Vanguardia.

    Опрошенные изданием эксперты не уверены, сможет ли Европа достичь цели по сокращению потребления и есть ли у нее инфраструктура для того, чтобы распределять ресурсы между странами, которые в них нуждаются. «В случае провала могут пошатнуться основы ЕС», – предупреждают они.

    Ранее в среду в Венгрии заявили, что осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза из-за приближения холодов.

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы. Российский лидер указал на перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие «Северный поток – 2». Кроме того, глава государства подчеркивал, что проблемы с поставками газа в Европу по «Северному потоку – 1» вызваны западными санкциями против Москвы.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (9)
    Качиньский оценил вероятность получения Польшей «репараций» от России

    14 сентября 2022, 05:25

    Текст: Антон Антонов

    Сейчас Польша не сможет добиться от России «компенсации» за Вторую мировую войну, но не отказывается от этой идеи, заявил лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский.

    «Мы вовсе не говорим, что нам не положены (компенсации)», – заявил Качиньский, подчеркнув, что «нужно выбрать определенную очередность» и действовать «шаг за шагом». По его словам, «в контексте Германии этот вопрос трудный, но реальный», а вот «в отношении России, такой, какая она сегодня – нет», передает ТАСС.

    Качиньский сказал, что будет «очень доволен, если доживет до того, когда Россия присоединится к семье цивилизованных стран, которые соблюдают определенные правила». Тогда, по его словам, «можно будет этот вопрос поставить как реальный», передает РИА «Новости».

    Напомним, Польша хочет получить от Германии репарации за действия немцев во время Второй мировой войны. Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что власти республики оценили ущерб стране от действий нацистской Германии в 1,3 трлн долларов (6 трлн 200 млрд злотых). В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым.

    Коментарии (41)
    Зеленский опубликовал фото с украинским военным с эмблемой дивизии СС на экипировке
    		    14 сентября 2022, 15:59
    Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
    Текст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию из Изюма с украинским военнослужащим с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на экипировке.

    На одном из опубликованных Зеленским фото из Изюма запечатлен украинский военнослужащий. Он стоит спиной к Зеленскому, у него на экипировке на спине эмблема дивизии СС «Мертвая голова», передает РИА «Новости».

    Ранее в своем Telegram-канале Владимир Зеленский опубликовал свои фотографии в окружении украинских военных. На одном из этих фото также виден глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    Это не первый раз, когда Зеленский в своих соцсетях публикует фотографии украинских военных с нацистской символикой. Девятого мая он разместил публикацию, приуроченную ко Дню Победы над нацизмом. На одном из фото к иллюстрации изображен военнослужащий с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на груди. Через некоторое время публикация была отредактирована, а фото военного с нацистской символикой удалено.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (36)
    Армения запросила военную помощь у ОДКБ
    		    14 сентября 2022, 16:15
    Фото: Sputnik/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил премьер страны Никол Пашинян.

    По словам Пашиняна, Армения обратилась в ОДКБ по 4-й статье для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных из Армении, передает ТАСС.

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

    Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.

    Во вторник утром премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе по телефону. Также глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Позже Совет безопасности Армении принял решение обратиться к России за помощью с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и СБ ООН в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе. Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте страны, что в результате атаки Азербайджана погибли 49 человек.

    Коментарии (44)
    Украинские войска стянули HIMARS к линии столкновения в Запорожской области
    		    14 сентября 2022, 00:55
    Фото: EyePress News/Reuters
    Текст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины стянули к линии боевого соприкосновения в Запорожской области РСЗО HIMARS и комплексы радиоэлектронной борьбы «Буковель», сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов сказал, что «стянуто уже минимум три штуки РЭБ», HIMARS также «замечены». ВСУ «сформировали штурмовые группы для проведения разведок боем» по «опорным пунктам, проверяя, что где расположено, надежна ли линия обороны» России, сказал Рогов. Он заверил, что «все попытки получают жесткий отпор». ВСУ активно применяют беспилотники. В Запорожской области, на фоне увеличения группировки украинских войск на линии фронта, усилили линию обороны, передает РИА «Новости».

    Напомним, Рогов сообщил, что концентрация украинской тяжелой техники продолжает нарастать вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, Киев пытается запутать, где будет совершена попытка контрнаступления.

    Коментарии (39)
    Польша потребовала от России семь предметов искусства из Пушкинского музея
    		    14 сентября 2022, 14:50
    Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Министерство иностранных дел Польши направило посольству России ноту с требованием вернуть семь предметов искусства из Пушкинского музея в Москве, заявил вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский.

    Глиньский утверждает, что эти предметы искусства якобы были украдены.

    Польша уже не первый раз заявляла права на ряд предметов искусства в РФ. Бывший тогда исполняющим обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский заявлял, что вопроса о возвращении культурных ценностей для России не существует, перемещенные в осуществление компенсаторной реституции предметы искусства являются достоянием страны. Мединский добавил тогда, что «нет и не может быть никаких благоприятных условий, при которых Россия вступит в какие бы то ни было переговоры на тему «возвращения культурных ценностей», этот вопрос для нас просто несуществующий», передает РИА «Новости».

    «Министерство культуры и национального наследия составило семь новых реституционных заявлений, касающихся произведений искусства, вывезенных с территории Польши в СССР во время Второй мировой войны», – заявил Глиньский.

    Замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что «12 сентября этого года нота по этому вопросу была передана посольству России с документацией на основании того, что нам было передано министерством культуры и национального наследия».

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Польша открыла новый фронт в «исторической войне» с Россией.

    Коментарии (18)
    Запорожские власти заявили о небывалой концентрации украинских войск у линии фронта
    		    14 сентября 2022, 10:03
    Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Концентрация украинских войск и техники на границе Запорожской области большая, такого количества войск ранее не наблюдалось, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Такого скопления боевиков Зеленского на нашей линии фронта еще не было, их действительно много... здесь и силы спецопераций, иностранные боевики в большом количестве, и тероборона, и насильно мобилизованные. Если говорить по технике, то и гаубицы М777, и РСЗО типа HIMARS, «Град», «Ураган», – передает РИА «Новости» слова Рогова в эфире «Соловьев-Live».

    Он отметил, что среди наемников, которые присутствуют на линии боевого соприкосновения, присутствуют боевики, разговаривающие на английском и польском языках.

    Напомним, Рогов сообщил, что концентрация украинской тяжелой техники продолжает нарастать вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, Киев пытается запутать, где будет совершена попытка контрнаступления.

    Коментарии (52)
    В ЧВК «Вагнер» заявили, что «скоро Бахмут будет под нами»

    13 сентября 2022, 23:24

    Текст: Антон Антонов

    Один из бойцов «Группы Вагнера» рассказал, что силы «вагнеровцев» закрепились в промзоне Артемовска (Бахмута) и в частном секторе.

    По словам бойца, силы «Вагнера» «продвигаются дальше». «Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами», – приводит его слова РИА «Новости».

    В августе корреспонденты провели несколько дней на позициях ЧВК «Вагнер» в ДНР и стали свидетелями уничтожения опорного пункта украинских военных на окраине города Артемовска (Бахмута). Артемовск обороняют элитные соединения украинской армии, но после последних боев эти части находятся на грани истощения. По словам бойцов ЧВК, в ближнем бою украинцы не могут им противостоять, поэтому часто сдаются в плен, но если противник сопротивляется, то его уничтожают.

    Коментарии (8)
    Зеленский опубликовал фото поездки в Изюм
    		    14 сентября 2022, 14:22
    Фото: t.me/v_zelenskiy_official
    Текст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии из города Изюма Харьковской области.

    В своем Telegram-канале Зеленский опубликовал свои фотографии в окружении украинских военных. На одном из этих фото также виден глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    Кроме того, как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ, вместе с Зеленским Изюм посетил замруководителя его офиса Кирилл Тимошенко, а также замминистра обороны Анна Маляр и командующий сухопутных войск Александр Сырский.

    В пятницу глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что людей эвакуируют из Изюма, Шевченково, Балаклеи и Купянска. Также стало известно, что детей из Изюма и Балаклеи, отдыхающих в Геленджике, решили оставить на вторую смену в целях безопасности.

    Во вторник стало известно, что около 60 тыс. жителей Купянского района Харьковской области эвакуировались на территорию России.

    Коментарии (53)
    Москва оценила план Киева по «гарантиям безопасности»
    		    14 сентября 2022, 08:46
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала представленный украинскими властями проект о «гарантиях безопасности» со стороны Запада. Она отметила, что многие его пункты, в том числе помощь оружием и финансами, реализуются уже сейчас.

    «Вообще странно это все слышать и слушать, потому что все, что там перечислено, по большому счету, по крайней мере большее из этого, уже реализуется, только на многое в более раскидистом масштабе: поставки вооружения на Украину идут не прекращаясь со стороны западных стран, финансовая помощь, которую сейчас получает Украина, во всех своих проявлениях, будь то переводы денежные, будь то их материальная сторона, будь то кредиты и т.д., я думаю, настолько неслыханное, что вряд ли кто-то сможет вообще в принципе привести подобный аналог, примеры из новейшей истории», – сказала она в эфире радио Sputnik.

    Накануне офис Зеленского представил свой проект по гарантиям безопасности для Украины. Украинские предложения предполагают подписание Киевского договора о безопасности, участниками которого в качестве гарантов могли бы стать США, Британия, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Балтии, Северной, Центральной и Восточной Европы. Предусматривается созыв консультаций гарантов в кратчайшие сроки при угрозе Украине.

    В Киеве предлагают включить туда «превентивные меры» военного, финансового, инфраструктурного, технического и информационного характера, «меры, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины», «полноценный санкционный пакет» и соглашения о поставке Украине современных систем ПВО/ПРО.

    Проект также предполагает региональные соглашения по безопасности в Черном море с Турцией, Румынией и Болгарией, подготовку и военные учения на Украине с привлечением иностранных инструкторов и советников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему проект, создание которого датируют весной, всплыл именно сейчас, и каковы шансы, что страны Запада его подпишут.

    Коментарии (12)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •