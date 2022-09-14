В России возобновил работу проект ранней профориентации школьников

С началом нового учебного года продолжит свою работу всероссийский проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее» национального проекта «Образование», в рамках которого более 100 тыс. российских школьников в 24 регионах присутствия парков «Россия – Моя история» посетят обновленную мультимедийную выставку-практикум «Лаборатория будущего».

С 19 сентября в российских регионах школьники 6–11 классов начнут посещать мультимедийную профориентационную выставку-практикум «Лаборатория будущего» федерального проекта и цифровой платформы «Билет в будущее». Используя возможности интерактивных исторических парков на выставке «Лаборатория будущего», школьники смогут в привычном для них игровом и познавательном формате при помощи симуляторов и мультимедийных технологий открыть для себя более 400 востребованных в сегменте российского рынка профессий, говорится на сайте «Россия – моя история».

Выставка знакомит школьников с устройством современного рынка труда и системе профессионального образования и суммарно охватывая более 90% рынка профессий нашей страны.

В 2022 году выставка дополнена новой профессиональной средой – аграрной, с такими отраслями как: растениеводство, животноводство, пищевая промышленность, селекция и генетика и профессиями, которые востребованы на современном рынке труда: арборист, молекулярный диетолог, фуд-стилист, повар молекулярной кухни, маривод… Претерпела небольшие изменения и комфортная среда, она была дополнена отраслью «ЖКХ и благоустройство».

В 2022 году изменился механизм прохождения выставки: в начале работы в каждом зале участники смотрят небольшую инструкцию от главного героя – профессора Нова, после чего они отправляются решать задания на тач-панелях, получают бинаты, благодаря которым школьникам открывается видео, знакомящее с профессиональными отраслями, среди которых здоровая среда, комфортная среда, умная среда, безопасная среда, индустриальная среда, социальная среда, деловая среда, креативная среда, аграрная среда.

Кроме того, в рамках выставки школьники участвуют в федеральной профессиональной пробе – социальное предпринимательство: в чем его роль в современном обществе, чем оно отличается от благотворительности и от классического предпринимательства и почему именно оно будет востребовано в будущем? На эти вопросы, а также примерить роль социально ответственного бизнеса поможет профессиональная проба. Особенностью прохождения пробы этого года стало расположение ее в середине маршрута выставки, чтобы у участников была возможность сменить вид деятельности и закрепить на практике социальную отрасль выставки.

Важным направление выставки-практикума является демонстрация будущим абитуриентам, что из себя представляют профессии будущего. Они дополнят или заменят уже существующие. Например, водителей грузовиков заменят беспилотным транспортом. Машина будет ездить сама, а человек станет разрабатывать, контролировать и обслуживать этот транспорт, появится профессия оператора дронов.

Напомним, проект «Билет в будущее» Министерства просвещения Российской Федерации реализуется в 85 регионах страны и г. Байконур по поручению президента и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта «Образование», с 2021 года федеральным оператором выступает Фонд Гуманитарных Проектов. Более 650 000 школьников в прошлом году стали участниками проекта, а порядка 80% выпускников 2021 года успешно применили полученные рекомендации при поступлении.