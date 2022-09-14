Названы сроки прибытия в Армению передовой группы миссии ОДКБ

Передовая группа миссии ОДКБ во главе с начальником объединенного штаба Анатолием Сидоровым вылетит в Армению в четверг, а глава миссии генсек Станислав Зась – на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

«В ОДКБ приступили к реализации договоренностей, достигнутых 13 сентября 2022 года на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности, о направлении миссии ОДКБ в Республику Армения для оценки сложившейся обстановки в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана и подготовки обстоятельного доклада главам государств-членов организации. Передовая группа миссии во главе с начальником объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым вылетает в Армению 15 сентября», – цитирует РИА «Новости» Зайнетдинова.

По его словам, глава миссии организации договора о коллективной безопасности генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась планирует направиться в Армению на следующей неделе. Зайнетдинов также отметил, что в состав миссии войдут представители государств-членов ОДКБ, являющиеся сотрудниками секретариата организации и военнослужащими объединенного штаба ОДКБ.

Ранее армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

В среду пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян заявил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась.